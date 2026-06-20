Hồ Ngọc Hà diện bộ trang sức hơn 20 tỉ đồng, đọ sắc cùng dàn mỹ nhân châu Á

HHTO - Mới đây, ca sĩ Hồ Ngọc Hà và chồng - diễn viên Kim Lý - đã tham dự một sự kiện thời trang tại Singapore. Tại đây, nữ ca sĩ hội ngộ Hoa hậu Hoàn vũ 2015 người Philippines Pia Wurtzbach.

Hồ Ngọc Hà - "bạn thân thương hiệu" của Bvlgari xuất hiện sang trọng cùng trang sức và đồng hồ cao cấp.

Chiếc vòng cổ High Jewelry Color Treasures Necklace trị giá hơn 16 tỷ đồng, vòng tay Serpenti High Jewelry Bracelet có giá hơn 5 tỷ đồng, đính kim cương. Người đẹp cũng gây chú ý khi diện mẫu váy dòng couture được đặt may đo riêng.

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Sự kiện có sự góp mặt của người bạn quen thuộc với Hồ Ngọc Hà là Hoa hậu Hoàn vũ 2015 người Philippines Pia Wurtzbach, ngôi sao Thái Lan Orm Kornnaphat... và các nghệ sĩ khác.

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Khoảnh khắc Hồ Ngọc Hà và Pia tương tác vui vẻ trong lúc chụp hình viral trên nhiều trang mạng xã hội.