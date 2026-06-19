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Những bộ trang phục mùa Hè tuy đơn giản, dễ mặc nhưng nhìn vẫn rất “có gu”

Mai Lâm

HHTO - Nếu đang tìm vài công thức mặc đẹp mà không cần suy nghĩ quá nhiều, đây là những combo cần lưu lại.

Áo corset hai dây và quần jeans ống suông sáng màu

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Đây là công thức hoàn hảo cho những ngày Hè. Chiếc áo corset hai dây ôm nhẹ giúp tổng thể trông gọn gàng. Trong khi quần jeans mang lại cảm giác thoải mái và năng động. Chỉ cần thêm sandal hai quai, túi cói và một đôi kính râm là đã có ngay bộ trang phục vừa đi cà phê cuối tuần, vừa đủ đẹp cho những chuyến du lịch biển.

Cardigan crochet màu kem phối cùng quần jeans xanh đậm.

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Nếu bạn thích diện trang phục nữ tính, hãy thuộc lòng công thức phối đồ này. Cardigan crochet màu kem, chất liệu đan móc mang đến cảm giác mềm mại, thoáng mát và rất hợp mùa hè, phối cùng quần jeans xanh đậm, giày Mary Jane và túi đeo vai tông be. Để tổng thể có thêm điểm nhấn, dùng một chiếc khăn lụa nhỏ buộc túi là trang phục của bạn lập tức có nét thanh lịch kiểu Pháp, nhưng vẫn rất dễ ứng dụng hằng ngày.

Tank top trắng khoác ngoài sơ mi mỏng và quần soóc trắng

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Những ngày nóng đỉnh điểm, combo áo sơ mi mỏng khoác ngoài, tank top (áo thun 3 lỗ) trắng và quần soóc trắng sẽ là lựa chọn không bao giờ sai. Màu trắng sáng tạo cảm giác mát mắt, gọn gàng và rất “chill resort”. Hoàn thiện trang phục bằng một chiếc túi cói và đôi giày lưới đang trendy, bạn sẽ có ngay vẻ ngoài vừa thư thái vừa hợp xu hướng.

Áo khoác denim phối cùng quần cơ bản và giày thể thao

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Với những ai yêu thích phong cách năng động pha chút bụi bặm, hãy thử áo khoác denim phối cùng quần cơ bản, giày thể thao và túi da lộn oversize. Sự kết hợp giữa chất liệu denim khỏe khoắn và da lộn mềm mại giúp trang phục trông thú vị hơn mà không cần quá nhiều chi tiết. Đây là kiểu trang phục lý tưởng cho những ngày di chuyển nhiều nhưng vẫn muốn giữ vẻ ngoài thời trang và chỉn chu.

Mai Lâm
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