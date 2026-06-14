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Xu hướng trang sức từ sàn diễn thời trang: Mặt dây locket trở thành tâm điểm

Mai Lâm

HHTO - Dây đeo dài, đá tự nhiên đầy sắc màu, đồng hồ tí hon và những món phụ kiện nhỏ nhưng đủ sức khiến trang phục trở nên thú vị hơn bao giờ hết!

Dây đeo dài trở lại mạnh mẽ

Những sợi dây da dài đính nhiều mặt charm, mặt đá hoặc vật trang trí nhỏ gợi nhớ đến các cửa hàng lưu niệm thập niên 90 đang xuất hiện khắp nơi.

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Từ phiên bản phóng khoáng của Ralph Lauren cho đến cách xử lý thời thượng hơn của Dries Van Noten, kiểu vòng cổ này mang đến cảm giác tự do, ngẫu hứng nhưng vẫn rất có gu.

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Đây là món phụ kiện hoàn hảo cho những ai thích vẻ đẹp Boho, cổ điển nhưng không quá cầu kỳ.

Mặt dây locket trở thành tâm điểm

Có những xu hướng khiến chúng ta cảm giác như đang sống lại thời cấp Hai và mặt dây locket chính là một ví dụ.

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Mặt dây locket có thể mở ra để cất giữ ảnh hoặc kỷ niệm vốn đã mang sẵn nét hoài cổ. Các nàng có thể đeo layer nhiều dây chuyền cùng lúc để tạo hiệu ứng nổi bật và hiện đại hơn.

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Trên sàn diễn của nhà mốt Chloé, dây chuyền locket vàng bản lớn được phối như món trang sức chủ đạo. Trong khi đó, Meryll Rogge lại mang đến cách đeo thú vị hơn khi để chiếc locket mở hẳn ra thay vì đóng lại như thông thường.

Đá thiên nhiên cỡ lớn lên ngôi

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Đá mã não (agate) hay các loại đá màu kích thước lớn xuất hiện liên tục trên các sàn diễn. Roberto Cavalli gây ấn tượng với một loại đá màu đỏ nổi bật, trong khi Bottega Veneta lăng xê các mẫu vòng cổ đá bản lớn cực kỳ bắt mắt.

Đồng hồ siêu nhỏ là món phụ kiện đáng chú ý nhất lúc này

Những chiếc đồng hồ vintage thanh mảnh quay trở lại. Thay vì đeo như một món đồ xem giờ đơn thuần, chúng được phối cùng vòng tay, đeo bên ngoài tay áo hoặc thậm chí xuất hiện ở những vị trí bất ngờ.

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Tại 3.Paradis, nhiều chiếc đồng hồ mini được gắn lên áo len và túi xách giống như ghim cài. Còn Lacoste lại biến mặt đồng hồ thành điểm nhấn chính của tổng thể trang phục.

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Càng nhỏ, càng khác thường thì càng đúng với tinh thần của xu hướng này.

Mai Lâm
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