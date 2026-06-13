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Pha lê màu sắc trở lại đường đua trang sức: Sang trọng, đầy tính sáng tạo

Mai Lâm

HHTO - Nhà mốt Dior, Dries Van Noten và Swarovski mang đến những gợi ý trang sức đá quý, pha lê vừa sang trọng vừa đầy tính sáng tạo.

Nếu có một từ khóa để mô tả trang sức trên các sàn diễn haute couturehaute joaillerie gần đây, đó sẽ là “nature fantasy". Những khu vườn tưởng tượng được tạo nên từ kim cương, đá quý và các chi tiết hoa lá, động vật, bầu trời.

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Kim cương màu hoặc những loại đá quý được đặt bên cạnh chi tiết hoa lá lãng mạn, lấy cảm hứng từ khu vườn thiên nhiên thơ mộng đang lấy hết cảm tình của giới mộ điệu.
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Những gam màu đá quý rực rỡ đang thay thế cho chủ nghĩa tối giản.
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Bộ sưu tập Ariana Grande x Swarovski và hàng loạt thiết kế của Dior dưới bàn tay NTK Jonathan Anderson đã góp công lớn trong việc đưa sự lấp lánh trở lại theo cách hiện đại hơn, phản ánh xu hướng trang sức 2026: Ưu tiên những món nữ trang mang tính kể chuyện, giàu màu sắc và cảm xúc hơn là vẻ sang trọng tối giản quen thuộc.

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Chiếc vòng cổ mang cấu trúc mềm mại như cành hoa đang nở rộ là minh chứng cho xu hướng “romantic jewelry” đang được ưu ái.

Những chiếc cocktail ring với đá trung tâm kích thước lớn xuất hiện ngày càng nhiều trên sàn diễn haute couture lẫn haute joaillerie. Điểm thú vị là không có một công thức duy nhất cho tất cả, mà mỗi người đều có thể tìm thấy một thiết kế trang sức phù hợp với phong cách riêng của mình.

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Thiết kế này gây ấn tượng bởi cách kết hợp đá sapphire xanh đậm cùng các cụm hoa đá màu rực rỡ xung quanh, tạo hiệu ứng như một bó hoa đang nở quanh viên đá chủ đạo.

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Sau khi đổ bộ trên sàn diễn, hàng loạt thiết kế nhẫn cocktail và vòng cổ đá quý đã nhanh chóng bước ra đời thực và xuất hiện khắp nơi, từ street style đến thảm đỏ.

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Mai Lâm
#trang sức #Xu hướng trang sức 2026 #Trang sức tự nhiên và fantasy #Trang sức kể chuyện cảm xúc #Phong cách trang sức hiện đại #Thiết kế trang sức đa dạng

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