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Hoa học trò

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Á hậu Hoàn vũ Việt Nam Đỗ Cẩm Ly đại diện Việt Nam dự thi Miss Cosmo 2026

JEANIE - Ảnh: NVCC

HHTO - Tổ chức Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam chính thức công bố Á Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2025 Đỗ Cẩm Ly sẽ là đại diện tiếp theo của Việt Nam tại Miss Cosmo 2026.

Sau hành trình của Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Nguyễn Hoàng Phương Linh tại Miss Cosmo 2025 với thành tích Top 10 chung cuộc, Á hậu Đỗ Cẩm Ly sẽ tiếp tục mang sash Việt Nam chinh chiến tại đấu trường sắc đẹp quốc tế này.

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Sở hữu nhan sắc nổi bật, kỹ năng trình diễn ấn tượng cùng tinh thần cầu tiến, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Đỗ Cẩm Ly được kỳ vọng sẽ tiếp tục ghi dấu ấn Việt Nam tại Miss Cosmo 2026.

Cẩm Ly cao 1m73 cùng số đo hình thể lý tưởng 88-61-97 cm. Được khán giả ưu ái với danh xưng “Á hậu có nụ cười đẹp nhất”, người đẹp luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực, sự tự tin và khả năng kết nối cảm xúc với công chúng. Không chỉ nổi bật về sắc vóc, Đỗ Cẩm Ly còn có sở trường ca hát và nhiều năng khiếu nghệ thuật.

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Nàng hậu là cử nhân ngành Quan hệ Quốc tế của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM với thành tích tốt nghiệp loại Giỏi. Không ngừng theo đuổi tri thức và tư duy hội nhập, người đẹp đặc biệt quan tâm đến các vấn đề giáo dục, trao quyền cho thanh thiếu niên và sự phát triển bền vững của cộng đồng.

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Tiếp nhận sứ mệnh mới, Miss Cosmo Vietnam 2026 Đỗ Cẩm Ly cho biết: “Được đại diện Việt Nam tại Miss Cosmo 2026 là điều Ly vô cùng tự hào. Với Ly, đây là cơ hội để kết nối với thế giới, giới thiệu một Việt Nam hiện đại, năng động và giàu bản sắc. Ly rất mong chờ hành trình này sẽ được kết nối cùng những người bạn mới đến từ nhiều quốc gia khác nhau, đồng thời lan tỏa tinh thần của thế hệ trẻ Việt Nam tự tin, cởi mở, sẵn sàng hội nhập nhưng luôn gìn giữ những giá trị văn hóa dân tộc.”

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Trong hành trình này, Đỗ Cẩm Ly sẽ nhận được sự đồng hành và định hướng chiến lược từ Giám đốc Quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Châu. Sự dẫn dắt tâm huyết từ phía Giám đốc Quốc gia sẽ giúp đại diện Việt Nam định hình phong cách cá nhân rõ nét, rèn luyện bản lĩnh sân khấu, từ đó biến áp lực thành động lực để hoàn thiện bản thân trước khi bước ra đấu trường quốc tế.

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JEANIE - Ảnh: NVCC
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