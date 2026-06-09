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Chị em Bella - Gigi Hadid và Kendall Jenner gợi ý loạt trang phục mặc xuyên Hè

Mai Lâm

HHTO - Nếu chưa biết mặc gì để có một mùa Hè đầy cảm hứng thời trang, đây là vài công thức phối đồ cực dễ áp dụng từ Kendall Jenner, Bella và Gigi Hadid.

Cropped tee + quần jeans suông + loafers nhún

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Công thức “baby tee + jeans” chắc chắn chưa bao giờ lỗi thời. Kendall Jenner chỉ cần thêm đôi loafers nhún và một chiếc mũ lưỡi trai là trang phục nhìn cool hơn hẳn. Kiểu đồ này cực hợp cho những ngày không biết mặc gì nhưng vẫn muốn trông có gu.

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Công thức “baby tee + jeans” chưa bao giờ lỗi thời!

Váy mini + dép xỏ ngón + trang sức nâng cao năng lượng

Mùa Hè là mùa của những chiếc váy ngắn nhẹ tênh. Không nhất thiết phải mặc váy trắng, nhưng hãy làm cho mọi thứ vui nhộn hơn với phụ kiện như cách Gigi Hadid làm: Dép xỏ ngón đi cùng lắc chân nhỏ xíu thôi mà trang phục đã có vibe nghỉ dưỡng rất rõ.

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Mùa Hè - thời của những chiếc váy ngắn và dép xỏ ngón.
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Áo thun in họa tiết + quần soóc cắt tua + bốt cao bồi

Bella Hadid tiếp tục chứng minh xu hướng Western vẫn chưa hạ nhiệt. Chỉ cần một đôi bốt cao bồi nổi bật, phối cùng áo tank top in hình và quần soóc denim là đã có ngay giao diện đúng chất đại nhạc hội mùa Hè.

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Sweatshirt oversized + tank top + quần knit

Không phải cuối tuần dài nào cũng cần lên đồ cầu kỳ. Jennifer Lopez chọn combo sweatshirt rộng, tank top đơn giản và quần knit đồng màu - vừa thoải mái vừa nhìn rất “quiet luxury”.

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Trang phục này là dành cho những ngày thư giãn.
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Mai Lâm
#Phong cách mùa Hè từ sao Hollywood #Công thức phối đồ dễ áp dụng #Xu hướng thời trang mùa Hè #Trang phục thoải mái #phong cách #Phụ kiện nâng cao vẻ ngoài

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