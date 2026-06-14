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Công thức phối đồ mùa Hè càng mặc càng mê: Thoải mái nhưng không xuề xòa

Mai Lâm

HHTO - Có những bộ trang phục nhìn rất đơn giản nhưng lại khiến người ngoài nhìn vào bị thu hút, còn người mặc thì càng mặc càng mê vì thoải mái. Điểm chung của chúng là dễ mặc, có thể diện trong suốt mùa Hè.

Áo baseball + chân váy midi + giày ballet đế bệt

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Áo bóng chày mang phong cách thể thao kiểu Mỹ rất hợp với mùa Hè, còn chân váy midi xuyên thấu nhẹ tạo cảm giác mềm mại, nữ tính hơn. Đi cùng với giày ba-lê đế bệt là đủ để có ngay trang phục chuẩn "cool girl".

Áo blouse Boho + quần jeans ống xuông

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Đây là công thức phối đồ dành cho các nàng thích phong cách tối giản.

Một chiếc áo blouse Boho hoặc sơ mi trắng rộng rãi, mỏng nhẹ, phối cùng quần jeans ống rộng kiểu "boyfriend jeans" sẽ tạo cảm giác thoải mái nhưng vẫn thanh lịch. Tóc tết lệch càng tăng vẻ nhẹ nhàng, nữ tính. Đây chính là công thức dành cho những ai thích phong cách tối giản, dễ mặc nhưng vẫn trông chỉn chu.

Váy đen + giày ballet đế bệt + kính mát

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"Cả cây đen" luôn hiệu quả trong mọi tình huống, kể cả picnic hay tiệc nướng ngoài trời.

Váy đen dáng mềm đi cùng giày ballet đế bệt và dây chuyền nhỏ tạo cảm giác nữ tính nhưng không quá điệu đà. Set đồ này gần như luôn có sẵn trong tủ đồ của mọi cô gái. Mỗi lần thay đổi phụ kiện và túi xách sẽ cho ra những bản phối khác nhau, nhưng đều có điểm chung là trang nhã, dịu dàng và thoải mái.

Mai Lâm
#thời trang #Phong cách thời trang mùa Hè #Trang phục thoải mái nhưng phong cách #Công thức phối đồ tối giản #Thời trang nữ tính và lịch lãm #Xu hướng thời trang mùa hè

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