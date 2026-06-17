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Nhan sắc bé Bảy Harper tỏa sáng trong ngày trọng đại của David Beckham

Mai Lâm

HHTO - Xuất hiện tại lễ nhận ngôi sao Hollywood Walk of Fame của David Beckham, Harper Beckham một lần nữa trở thành tâm điểm nhờ vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng và ngày càng ra dáng thiếu nữ.

David Beckham vừa chính thức được vinh danh với ngôi sao riêng trên Đại lộ Danh vọng Hollywood tại Los Angeles - một cột mốc đáng nhớ trong hành trình từ huyền thoại sân cỏ đến biểu tượng văn hóa toàn cầu. Trong ngày đặc biệt ấy, nhiều ánh nhìn đổ dồn về cô con gái út Harper Beckham.

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Từ “bé Harper Seven” ngày nào đến cô gái khiến ai cũng phải ngoái nhìn

Xuất hiện cùng gia đình, Harper diện chiếc váy slip dress màu hồng phấn bằng satin kết hợp cardigan ton-sur-ton khoác hờ trên vai. Công thức thời trang đơn giản và quen thuộc, đủ tạo nên dấu ấn riêng của cô bé 14 tuổi. Mái tóc vàng buông tự nhiên cùng lối trang điểm gần như trong suốt khiến Harper trông rạng rỡ và tươi tắn, không phô trương nhưng vẫn nổi bật giữa đám đông.

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Điều khiến Harper luôn nhận được nhiều thiện cảm không chỉ nằm ở ngoại hình ngày càng xinh đẹp, mà còn ở thần thái ấm áp, gần gũi. Trong những bức ảnh chụp cùng bố mẹ và các anh trai, cô bé luôn giữ nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt hiền và cư xử đúng với lứa tuổi.

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Harper thừa hưởng nét đẹp hài hòa từ cả David lẫn Victoria Beckham
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Trong những bức ảnh chụp cùng bố mẹ và các anh trai, cô bé luôn giữ nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt hiền và cư xử đúng với lứa tuổi.

Nếu David Beckham là nhân vật chính của ngày hôm đó, thì Harper chắc chắn là điểm nhấn ngọt ngào của sự kiện. Từ cô bé được cả thế giới gọi bằng cái tên thân mật “Harper Seven”, giờ đây đang lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp với vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch và đầy sức sống, kiểu nhan sắc càng ngắm càng thấy dễ mến.

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Mai Lâm
#gia đình beckham

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