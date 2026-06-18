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Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Hoa hậu Ý Nhi tung bộ hình khoe nhan sắc thăng hạng, rạng rỡ đón tuổi 24

JEANIE - Ảnh: NVCC

HHTO - Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi gây ấn tượng với nhan sắc ngày càng thăng hạng trong bộ ảnh sinh nhật tuổi 24.

Sau thời gian học tập tại Úc, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi đã trở về Việt Nam để tận hưởng kỳ nghỉ Hè bên gia đình và những người thân yêu. Bước sang tuổi mới, người đẹp sinh năm 2002 thực hiện bộ ảnh đặc biệt với hai concept đối lập, cho thấy sự trưởng thành cả về nhan sắc lẫn phong thái sau 3 năm đăng quang.

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Trong concept đầu tiên, Ý Nhi xuất hiện cuốn hút với thiết kế váy đen ôm sát, tôn lên vóc dáng thanh mảnh và thần thái quyến rũ. Điểm nhấn của bộ hình là mô hình quân mã màu đỏ nổi bật, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với sắc đen của trang phục.

concept thứ hai, Hoa hậu Ý Nhi mang đến hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính với trang phục trắng thanh lịch bên chiếc bánh kem nhiều tầng. Không cần bối cảnh cầu kỳ hay quá nhiều phụ kiện, người đẹp vẫn ghi điểm nhờ nụ cười rạng rỡ cùng thần thái dịu dàng, trong trẻo. Hai phong cách đối lập nhưng hài hòa đã khắc họa rõ nét hình ảnh của Ý Nhi ở tuổi 24, trưởng thành hơn, tự tin hơn.

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Bước sang tuổi 24, Huỳnh Trần Ý Nhi cho biết cô luôn trân trọng những trải nghiệm và bài học. Đặc biệt, Ý Nhi luôn biết ơn tình cảm mà khán giả đã dành cho mình trong suốt thời gian qua. Theo kế hoạch, người đẹp sẽ hoàn thành chương trình học vào cuối năm nay. Bên cạnh đó, cô cũng đang ấp ủ nhiều dự định mới, bao gồm một series cá nhân cùng các dự án nghệ thuật hứa hẹn sẽ sớm được giới thiệu trong thời gian tới.

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JEANIE - Ảnh: NVCC
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