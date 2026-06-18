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Vụ đôi giày nghìn đô của Balenciaga vụn nát: Không phải cứ hàng hiệu là bền mãi

Mai Lâm - Ảnh tổng hợp từ Internet

HHTO - Một bài đăng đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội khi một khách hàng chia sẻ trải nghiệm không như mong đợi với đôi giày Balenciaga trị giá hơn 1.000 đôla (khoảng 25 triệu đồng).

Theo nội dung được một khách hàng đăng tải trên mạng xã hội, phần đế của đôi giày Balenciaga có tình trạng bong tróc, vỡ vụn và rã thành từng mảng nhỏ, khiến nhiều người liên tưởng đến một chiếc bánh kem bị nghiền nát.

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Điều khiến câu chuyện gây tranh cãi hơn là phản hồi từ thương hiệu. Khi nữ khách hàng gửi email phản ánh và yêu cầu hỗ trợ, bộ phận Chăm sóc khách hàng của hãng đã thẳng thừng gửi thư từ chối.

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Tuy nhiên, nhiều người cho rằng hiện tượng đế giày bị vỡ vụn này có thể không phải là lỗi sản xuất, mà liên quan đến loại vật liệu sinh học mà hãng sử dụng để làm đế giày.

Đế giày có thể tự phân rã vì sao?

Nhiều thương hiệu thời trang và giày dép hiện nay sử dụng polyurethane (PU) hoặc các vật liệu có thành phần sinh học nhằm giảm tác động đến môi trường.

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Theo các chuyên gia trong ngành giày dép, hiện tượng đế giày tự phân rã này có thể xảy khi giày ít được sử dụng, hoặc được cất giữ trong thời gian dài. Khí hậu nóng ẩm như ở Đông Nam Á cũng được xem là yếu tố làm quá trình lão hóa vật liệu diễn ra nhanh hơn.

Không chỉ Balenciaga, nhiều thương hiệu đang theo đuổi vật liệu thân thiện với môi trường

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Xu hướng phát triển giày dép bền vững đang ngày càng phổ biến trong ngành thời trang. Nhiều thương hiệu đã nghiên cứu các loại đế làm từ cao su tự nhiên, mía đường, tảo hoặc vật liệu có khả năng phân hủy sinh học nhằm giảm lượng rác thải thời trang.

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Stella McCartney là cái tên nổi bật nhất trong giới luxury theo đuổi thời trang bền vững. Thương hiệu liên tục thử nghiệm các vật liệu từ nấm, thực vật và các giải pháp thay thế da động vật. Giày sneakers của họ cũng sử dụng thành phần vật liệu có khả năng phân huỷ tốt hơn vật liệu tổng hợp truyền thống.

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Một số mẫu sneaker Gucci dùng cao su tự nhiên và vật liệu tái tạo có nguồn gốc sinh học, hay Alexander McQueen trong các bộ sưu tập gần đây đã tăng tỷ lệ vật liệu tái chế và có nguồn gốc tự nhiên.

Những lưu ý bỏ túi khi mua sắm

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  • Tìm hiểu rõ vật liệu đế là PU, EVA, cao su tự nhiên hay vật liệu compostable.
  • Kiểm tra chính sách bảo hành và sửa chữa của thương hiệu trước khi mua.
  • Hỏi rõ thời gian sử dụng dự kiến của vật liệu, đặc biệt với các dòng giày thời trang cao cấp.
  • Ưu tiên những thương hiệu công khai thông tin về khả năng tái chế hoặc thay đế.

Cách bảo quản để kéo dài tuổi thọ đế giày

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  • Không cất giày trong môi trường nóng ẩm hoặc kín khí quá lâu.
  • Để giày khô hoàn toàn trước khi cất vào hộp.
  • Nên mang giày định kỳ thay vì để nhiều năm không sử dụng.
  • Tránh để giày trong cốp xe hoặc gần nguồn nhiệt cao.
  • Sử dụng gói hút ẩm nếu sống ở khu vực có độ ẩm lớn.
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Câu chuyện của khách hàng Balenciaga đang tạo ra nhiều luồng ý kiến khác nhau. Một bên cho rằng sản phẩm xa xỉ cần có độ bền tương xứng với giá bán, trong khi bên còn lại cho rằng người tiêu dùng cũng cần hiểu rõ đặc tính của các vật liệu hiện đại và những giới hạn tự nhiên của chúng theo thời gian.

Dù nguyên nhân cuối cùng của trường hợp này là gì, sự việc một lần nữa cho thấy tính bền vững trong thời trang không chỉ nằm ở vật liệu thân thiện môi trường, mà còn ở tính minh bạch, dịch vụ hậu mãi và cách thương hiệu đồng hành cùng khách hàng sau khi sản phẩm được bán ra.

Mai Lâm - Ảnh tổng hợp từ Internet
#drama #Vật liệu đế giày thân thiện môi trường #Tranh cãi về độ bền hàng hiệu xa xỉ #Xu hướng giày dép bền vững #Chăm sóc và bảo quản giày đúng cách #Thời trang cao cấp và trách nhiệm môi trường

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