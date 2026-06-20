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Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Nam Anh - Nam Em vừa làm được điều hiếm có khó tìm trong làng nhan sắc thế giới

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Thành tích mới nhất của Nam Anh, Nam Em không chỉ hiếm thấy ở Việt Nam mà cả ở các đấu trường sắc đẹp quốc tế.

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Trong đêm chung kết Miss Cosmo TP.HCM, chị em sinh đôi Nam Anh và Nam Em đã giành được 2 giải thưởng quan trọng nhất. Nam Anh nhận được vương miện Hoa khôi còn Nam Em trở thành Á khôi 2 và hai chị em sẽ tiếp tục dắt tay nhau tham gia Miss Cosmo Vietnam 2026.

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Ở Việt Nam đã có nhiều cặp chị em cùng giành giải thưởng nhan sắc, nhưng đều là ở những cuộc thi khác nhau hoặc vào những thời điểm khác nhau. Chưa có chị em ruột nào cùng tham dự một cuộc thi, và cùng nắm tay nhau trên sân khấu trong khoảnh khắc chờ xướng tên người đăng quang. Chính vì thế, netizen mới cho rằng Nam Anh - Nam Em đã làm được điều hiếm thấy ở cả Việt Nam lẫn thế giới.

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Cả hai chị em đều dành cả thanh xuân đi thi nhan sắc. Nam Anh từng tham gia Người mẫu Thời trang Việt Nam 2018, The Face 2018, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và lần thi nào cũng giành được giải thưởng.

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Nam Em còn có thâm niên đáng nể hơn khi đã có 6 lần đi thi sắc đẹp. Cô từng có mặt ở Hoa hậu Việt Nam 2014, Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Miss Earth 2016, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 và bây giờ là Miss Cosmo TP. HCM 2026. Thành tích cao nhất mà Nam Em lập được vẫn là top 8 Miss Earth 2016.

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Thậm chí trong vòng ứng xử, hai chị em còn nhận được câu hỏi khá tương đồng. Nam Anh được hỏi về điều làm nên một người phụ nữ mang tính biểu tượng, Nam Anh cho rằng đó là người biết dùng tài năng để cống hiến, phụng sự và tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng. Còn Nam Em được hỏi về điều khiến cô xứng đáng được nhớ đến thì đã trả lời rằng lòng trắc ẩn, lòng nhân ái và những giá trị tốt đẹp tạo ra cho bản thân cũng như cộng đồng mới là những giá trị bền vững nhất.

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Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Nam Anh #Nam Em #Miss Cosmo #Nam Anh Nam Em #thi nhan sắc

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