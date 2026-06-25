"Thuyết âm mưu" đằng sau loạt trang phục quảng bá Spider-Man của Zendaya

HHTO - Các chi tiết đính kèm mạng nhện hay bảng màu u ám trên trang phục thảm đỏ được cho là tín hiệu từ Zendaya về cốt truyện bi kịch của "Spider-Man: Brand New Day". "Thuyết âm mưu" này hút tới hơn 3,2 triệu lượt xem trên nền tảng X.

Tuần qua, các buổi quảng bá Spider-Man: Brand New Day là tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế. Fan xao xuyến trước những khoảnh khắc tình tứ giữa Zendaya và Tom Holland trên thảm đỏ. Cặp đôi diện đồ đồng điệu, khoe nhẫn cưới cũng như tiết lộ thêm về mối duyên gần 1 thập kỷ.

Tuy nhiên, với cộng đồng thời trang, điều được chú ý không kém chính là màn tái xuất của bộ đôi Zendaya và stylist Law Roach. Sau loạt chiến dịch thời trang gây tiếng vang toàn cầu cho Dune hay The Drama, các diện mạo thảm đỏ của Zendaya trong phần phim Người Nhện mới càng được trông đợi hơn bao giờ hết.

"Kiến trúc sư" Law Roach lần này vẫn áp dụng phong cách ăn mặc nhập vai (method dressing) nhưng "chắc tay", nâng tầm hơn đáng kể. Thay vì hóa thân trực tiếp thành nhân vật MJ hay khai thác hình tượng siêu anh hùng theo hướng cosplay, nữ diễn viên cùng đội ngũ có phương pháp thể hiện khéo léo. Qua từng thành phố, Zendaya gây thích thú khi lăng xê biểu tượng mạng nhện ở trang sức hay họa tiết đính kết.

Khởi động tại thành phố Madrid (Tây Ban Nha), Zendaya diện thiết kế váy đen cúp ngực từ BST Thu Đông 2026 của Christian Cowan. Trên nền phom dáng cổ điển, phần tua rua tạo nên hiệu ứng thị giác được nhiều chuyên trang nhận xét giống những lớp mạng nhện chuyển động.



Nữ minh tinh lăng xê thiết kế đỏ rực của nhà thiết kế Tây Ban Nha - Ernesto Naranjo. Sắc đỏ đặc trưng của Spider-Man nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Đến thủ đô Amsterdam - Hà Lan, ý đồ của Zendaya bắt đầu trở nên rõ nét hơn. Trong buổi photocall, mỹ nhân 9X lựa chọn thiết kế dòng Cruise 2027 của Louis Vuitton với áo khoác đen phối quần short đỏ nổi bật. Sự kết hợp giữa hai gam màu chủ đạo của Spider-Man tiếp tục được duy trì nhưng ở thể hiện theo hướng trẻ trung hơn.

Tại buổi công chiếu ở Amsterdam, Zendaya gây ấn tượng mạnh với thiết kế của thương hiệu McQueen. Bộ váy xuyên thấu màu đen được đính kết họa tiết hoa, kết hợp cùng áo choàng dài lấp lánh tạo nên diện mạo vừa lãng mạn vừa bí ẩn.

Nhiều ý kiến gọi đây là bộ trang phục "u tối" nhất press tour. Những mảng ren ánh kim phản chiếu ánh sáng được ví như các sợi tơ nhện trong đêm. Điều đáng khen vẫn là Zendaya gợi nhắc đến thế giới Người Nhện mà không hề tạo cảm giác hóa trang.

Sau nhiều bộ cánh mang tính gợi mở, Zendaya trực tiếp diện mẫu đầm có chi tiết đính kết mạng nhện pha lê từ nhà mốt Rodarte.



Dừng chân tại Berlin, Zendaya diện trang phục thiết kế riêng bởi Nicolas Ghesquière. Trang phục của Louis Vuitton gồm áo crop-top da đen kết hợp chân váy cạp trễ với phần đuôi cá dài quét đất. Tạo hình mang đến cảm giác sắc sảo và quyền lực hơn hẳn những lần xuất hiện trước đó.

Điểm nhấn nằm ở đôi hoa tai hình mạng nhện từ thương hiệu Lydia Courteille, tiếp tục duy trì chủ đề Spider-Man xuyên suốt. Tạp chí VOGUE thậm chí dành riêng một bài để phân tích layout làm đẹp ấn tượng của cô. Chuyên gia trang điểm Ernesto Casillas tiết lộ ê-kíp sử dụng spidery lashes - kiểu mi giả ướt tạo cảm giác những chiếc chân nhện tỏa ra từ đôi mắt. Họ cũng dùng phấn mắt màu tím óng ánh phủ khắp mí mắt để hợp với đôi bông tai.



Ở chặng dừng chân mới nhất tại Rome, Law Roach "mở khóa" kho lưu trữ của Versace từ năm 1997. Zendaya "tỏa sáng" trong bộ đồ vintage thiết kế bởi Gianni Versace, nhận về "cơn mưa lời khen", cô duy trì bảng màu gắn với Spider-Man nhưng được diễn giải theo tinh thần hào nhoáng cổ điển của nhà mốt Ý.

Xuyên suốt các lần xuất hiện trên thảm đỏ, cư dân mạng nhận ra tỷ lệ trang phục tông đen của sao nữ nhiều đến đáng kể. "Thuyết âm mưu" trên nền tảng X nói rằng có thể đây là điềm báo về bi kịch sẽ xảy ra trong phim. "Ai 'ngỏm' vậy?!"; "Cổ đang để tang ai vậy trời?" - bình luận hút tới hơn 3,2 triệu lượt xem trên X.

Giả thuyết này càng được lan truyền rộng rãi sau khi nữ diễn viên tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng khán giả nên xem lại các phần phim Spider-Man trước đó và chuẩn bị khăn giấy cho câu chuyện giàu cảm xúc lần này.