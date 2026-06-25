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Show Louis Vuitton: j-hope BTS là tâm điểm, nhiều mỹ nam khác lạ đến ngỡ ngàng

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HHTO - Tại show Louis Vuitton Xuân Hè 2027, j-hope BTS vẫn là tâm điểm truyền thông. Nhiều mỹ nam châu Á gây bàn tán vì nhan sắc khác lạ qua ống kính "hung thần" Getty Images.

Nhà mốt Louis Vuitton đảm nhận vai trò kết màn cho ngày đầu tiên của Paris Fashion Week Xuân Hè 2027. Giám đốc sáng tạo Pharrell Williams lấy cảm hứng từ đại dương để tạo nên không gian catwalk sống động giữa lòng thủ đô Paris.

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j-hope BTS xuất hiện với tư cách đại sứ toàn cầu thương hiệu Louis Vuitton, là tâm điểm của sự kiện. Ngay khi vừa đổ bộ show diễn, từ khóa về nam nghệ sĩ vượt mốc 300 nghìn bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội.

Nam đại sứ người Hàn ghi điểm với phong cách thanh lịch trong bộ suit kẻ sọc tông màu xám xanh. j-hope tạo điểm nhấn ở cà vạt họa tiết nổi bật, túi xách Speedy Damier và sneaker "chắp vá" giúp bộ trang phục trở nên trẻ trung hơn. Truyền thông quốc tế từ tạp chí VOGUE Pháp hay GQ Ấn Độ đều đánh giá cao phong thái tự tin và sức hút của nam nghệ sĩ tại sự kiện.

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Gong Yoo mang đến hình ảnh quý ông trưởng thành và điềm tĩnh. Sao phim Yêu Tinh phối áo khoác vàng kem cùng quần tối màu, khăn mảnh buộc cổ và chiếc Speedy mini tông xám nâu.

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Chu Nhất Long năm thứ ba liên tiếp sang Pháp dự show của nhà mốt Louis Vuitton. Nam diễn viên lăng xê áo khoác vàng nhạt thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2026, kết hợp cùng sơ mi xanh pastel, cà vạt nâu và quần tây xám nhạt. Set đồ mang đậm tinh thần retro hiện đại, được cho lấy cảm hứng từ điện ảnh Hồng Kông.

Bộ trang phục được khen ngợi ở lối "chơi màu" thú vị tuy nhiên lại khiến sao nam Hoa ngữ trông thiếu sức sống qua ống kính Getty Images.

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Cung Tuấn có lựa chọn trang phục an toàn. Anh diện âu phục màu be nhạt từ BST Thu Đông 2026, kết hợp sơ mi xanh và cà vạt đỏ đô. Khán giả khen ngợi sắc vóc thư sinh của mỹ nam C-Biz, gợi nhớ tới hình ảnh sinh viên nhóm trường tư thực Ivy League.

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Đại sứ lâu năm Jackson Wang "ngược dòng" với trang phục da đen dáng ngắn phối cùng sơ mi, cà vạt và quần ống rộng đồng điệu.

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Bạn thân thương hiệu Bam Bam có outfit nổi bật gồm áo khoác zip-up họa tiết caro đen trắng phối cùng sơ mi xanh nhạt và cà vạt ánh bạc.

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Duy trì phong độ mặc đẹp, tuy nhiên điều khiến netizen chú ý lại nằm ở gương mặt có phần khác lạ, đơ cứng. Trước đó, tại thảm đỏ Cannes 2026, chủ đề về nhan sắc của Bam Bam cũng ghi nhận lượt thảo luận lớn.

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Trong lần thứ ba dự show Louis Vuitton tại Paris, Fourth Nattawat giữ vững phong độ nhan sắc ấn tượng. Friend of the House đến từ Thái Lan diện áo khoác Monogram Vintage Vernis màu đỏ bóng, phối cùng sơ mi trắng, cà vạt đen và quần tối màu, xách theo chiếc Speedy P9 màu trắng cân bằng tổng thể.

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Khách mời quen thuộc trên hàng ghế đầu - Yuta Nakamoto NCT tiếp tục theo đuổi phong cách phi giới tính.

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#Louis Vuitton #Paris Fashion Week #j-hope BTS #Jackson Wang #Fourth #Cung Tuấn #Bam Bam

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