Jimin BTS nhận đãi ngộ đặc biệt, CORTIS "cân" đồ khó nhằn ở show Dior Homme

HHTO - Khoảnh khắc đáng yêu giữa hậu bối CORTIS và Jimin BTS tại show Dior Homme Xuân Hè 2027 mới nhất hút tương tác "khủng" trên các nền tảng mạng xã hội.

Show Dior Homme Xuân Hè 2027 là tâm điểm truyền thông trong ngày thứ hai Paris Fashion Week. Jimin BTS là "nhân vật chính" trên hàng ghế đầu. Tại show Xuân Hè 2026 dành cho nữ, nam idol gây thương nhớ với màn "khoe múi" ấn tượng. Trở lại sau 9 tháng, "chàng thơ" xứ Hàn mang tới vẻ đẹp phi giới tính cùng mái tóc dài nhuộm vàng.

Jimin BTS diện áo khoác nhung xanh đậm thêu họa tiết cầu kỳ dọc thân áo theo phong cách hoàng gia, phối cùng áo sơ mi kẻ sọc xanh lá bên trong và quần jeans nhạt màu.

Đáng chú ý, Jimin BTS là đại sứ châu Á duy nhất được mặc thiết kế của BST Dior Men's Xuân Hè 2027 trước cả thời điểm ra mắt chính thức cùng ngày.

Nam đại sứ Đặng Vi bảnh bao trong trang phục phong cách năng động. Anh lăng xê mẫu sơ mi vàng nhạt từ BST Cruise 2027 vừa ra mắt tại Los Angeles hồi tháng trước cùng quần jeans xanh nhạt và kính mát.

Vu Thích để lại dấu ấn mạnh mẽ khi xuất hiện với thiết kế Bar Jacket màu ánh bạc từ dòng Resort 2027. Bề mặt vải được xử lý theo hiệu ứng răng cưa ánh kim. Phần ve áo nhung đen tạo nên điểm nhấn tương phản, đồng thời giúp tổng thể trở nên sắc nét. Bộ ảnh trước thềm sự kiện của sao phim Phong Thần cũng được đánh giá cao về tính thẩm mỹ.

Tân đại sứ Trần Tinh Húc mang tới diện mạo cổ điển, trưởng thành. Các thiết kế thuộc BST Thu Đông 2026 dành cho nam được đội ngũ stylist kết hợp khéo léo giúp tôn lên khí chất nam tính nhưng vẫn có điểm nhấn.

Được đặt nhiều "ngôi sao hy vọng" nhất sự kiện phải kể đến 3 "mảnh" của CORTIS. Dàn idol tân binh lần đầu đổ bộ Paris Fashion Week, góp công hồi sinh trào lưu Punk Rock và Y2K. Đầu năm nay, cả nhóm đã từng xuất hiện tại sự kiện của Dior tại Hàn Quốc, ghi nhận hiệu ứng truyền thông bùng nổ.

Không phụ kỳ vọng của người hâm mộ, Juhoon, Keonho và Seonghyeon có màn thể hiện ấn tượng tại show diễn. Các thành viên lăng xê trang phục từ BST dành cho nam đầu tiên của Anderson dưới thời Dior, mang tới làn gió trẻ trung, đậm chất "boy phố".

Đáng chú ý, các thiết kế từ BST này từng gây tranh cãi vì tư duy sáng tạo phá cách, nổi loạn của Jonathan Anderson. Theo đánh giá của các tín đồ thời trang, Juhoon, Keonho và Seonghyeon đều có phần thể hiện thuyết phục. Bộ ba "cân đẹp" các thiết kế tưởng chừng rất kén dáng với người châu Á.

Ngay trong lần đầu tiên dự sự kiện thời trang quy mô quốc tế, ba "bái tre" được khen ngợi ở khí chất tự tin, pha chút "ngông nghênh" đậm cá tính Gen Z.

Một trong những chủ đề viral tại show diễn Dior mới nhất là màn tương tác giữa Jimin BTS và "hậu bối" cùng công ty CORTIS. Các video ghi lại khoảnh khắc vừa "khó đỡ" vừa dễ thương hút hàng trăm nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội.