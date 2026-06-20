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Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Hoa hậu Hương Giang xuất hiện rực rỡ tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam

JEANIE - Ảnh: BTC

HHTO - Tại đêm diễn thứ hai của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, Hoa hậu Hương Giang xuất hiện trong vai trò vedette với thiết kế đỏ rực nổi bật, trở thành điểm nhấn ấn tượng của BST Awakened Glow.

Trở lại với sàn diễn Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2026, thương hiệu thời trang CEM mang đến bộ sưu tập Awakened Glow, kể câu chuyện về sự chuyển động của ánh sáng và hành trình đánh thức vẻ đẹp nội tại của người phụ nữ hiện đại. Lấy cảm hứng từ khoảnh khắc những tia nắng đầu tiên chạm lên làn da, bộ sưu tập tôn vinh sự tự tin, bản lĩnh và khí chất được tôi luyện theo thời gian.

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương được lựa chọn là hình ảnh đại diện cho tinh thần bộ sưu tập, một người phụ nữ thành công, độc lập, luôn giữ vững bản sắc riêng và theo đuổi những giá trị bền vững thay vì các xu hướng nhất thời.

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Trong vai trò “nàng thơ” của bộ sưu tập, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương mang đến màn trình diễn giàu cảm xúc với sự hòa quyện giữa âm nhạc, ánh sáng và thời trang.

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Tiếp nối phần mở màn là sự xuất hiện của dàn người mẫu chuyên nghiệp, với những bước catwalk đầy tự tin trong các thiết kế đa dạng, từ đầm dạ tiệc ôm sát, váy tua rua mềm mại cho đến những thiết kế cắt xẻ độc đáo.

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Khép lại màn trình diễn, Hoa hậu Hương Giang xuất hiện trong vai trò vedette với thiết kế đỏ rực nổi bật, trở thành điểm nhấn ấn tượng của BST Awakened Glow. Thiết kế được dựng phom dáng trên nền voan xếp ly mềm mại, kết hợp phần cổ chữ V sâu và chi tiết nhấn eo giúp tôn lên vóc dáng thanh thoát của nàng hậu. Hai tà áo choàng dài buông từ cầu vai tạo hiệu ứng chuyển động uyển chuyển, như những dải ánh sáng đang lan tỏa trên sàn diễn.

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JEANIE - Ảnh: BTC
#Hoa hậu Hương Giang #Tuần lễ Thời trang #Vietnam International Fashion Week #CEM #Awakened Glow #thời trang

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