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Đẹp hơn mỗi ngày

Hội IT Boy đổ bộ show Prada: Jaehyun tái xuất, Hứa Quang Hán khoe múi hờ hững

MIDI

HHTO - Tâm điểm ngày ba của Milan Fashion Week Xuân Hè 2027 thuộc về Prada với sự đổ bộ của các "chàng thơ" đình đám Jaehyun NCT, Hứa Quang Hán, ENHYPEN, Louis Partridge, Troye Sivan, Pond Naravit...

Ngày thứ ba của Milan Fashion Week mùa Xuân Hè 2027, Prada giới thiệu BST dành cho nam mang tên Clarity. Bộ đôi Miuccia Prada và Raf Simons gây bất ngờ khi hướng đến tinh thần tối giản, thực tế, "tạo ra thái độ mới thông qua những trang phục quen thuộc nhất". Tinh thần đó cũng được phản ánh rõ nét qua lựa chọn trang phục của dàn khách mời hàng ghế đầu tham dự sự kiện.

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Sự xuất hiện được mong đợi nhất tại sự kiện thuộc về Jaehyun NCT. Sự kiện đánh dấu lần tái xuất của nam idol sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Trước thềm show diễn, Prada cũng có hoạt động quảng bá đặc biệt cho chàng thơ xứ Hàn, khẳng định vị thế đặc biệt của anh trong hệ sinh thái thương hiệu.

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Nam đại sứ toàn cầu nổi bật trong mẫu áo khoác chần bông màu hồng pastel với chi tiết đai thắt eo, phối cùng quần đen suông rộng. Trang phục đến từ BST Thu Đông 2026 giúp Jaehyun NCT toát ra khí chất thanh lịch, trẻ trung nhưng vẫn giữ được nét nam tính.

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Trước đó, tại tiệc tối Prada, Jaehyun NCT "đốn tim" fangirl trong tạo hình bạn trai nhà bên bảnh bao.

Bên cạnh Jaehyun NCT, đại diện đến từ Thái Lan - Pond Naravit cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ. Nam diễn viên diện áo tank top dệt kim xanh lá bên trong trench coat màu kem, phối cùng quần tây đen suông rộng.

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Bộ trang phục khai thác hiệu quả lợi thế hình thể của Pond, đồng thời tạo sự cân bằng giữa nét thanh lịch và cảm giác phóng khoáng của thời trang mùa Hè. Từng giúp nhà mốt mang về 9 triệu đô la chỉ số EMV (Earned Media Value), Pond Naravit được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo ra "chỉ số khủng" cho Prada trong sự kiện mới nhất.

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Nhóm nhạc đại sứ ENHYPEN duy trì quan hệ thân thiết với nhà mốt Ý sau 3 năm đồng hành. Tại show Xuân Hè 2027, dàn mỹ nam tiếp tục nhận nhiều phản hồi tích cực về sắc vóc giữa trời Tây. Nhóm thống nhất bảng màu đen, xám chủ đạo, từng thành viên tỏa sáng theo cách riêng.

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Bất chấp ồn ào "tình tay ba", Kentaro Sakaguchi vẫn được mời tới dự Milan Fashion Week với tư cách đại sứ Prada. Nam diễn viên Nhật Bản phối áo len đỏ rực cùng quần tây đen suông rộng tạo nên sự đối lập thị giác mạnh mẽ.

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Hứa Quang Hán duy trì phong độ thời trang ổn định qua nhiều mùa Fashion Week. Tại show Clarity, "chồng quốc dân" xứ Đài mang tới diện mạo đậm chất lãng mạn, phong trần. Tạo hình gồm áo len dệt kim màu mận chín dáng crop phối cùng quần âu xám cạp cao. Chi tiết cổ tay sơ mi trắng được kéo dài khỏi tay áo len tạo nên hiệu ứng layer tinh tế, khoảng hở "khoe múi" giúp tổng thể trở nên thú vị hơn.

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Troye Sivan (trái) ghi điểm nhờ bản phối đơn giản, trẻ trung, phù hợp hoàn hảo với tinh thần Clarity mà Prada theo đuổi mùa mốt này. Ngôi sao trẻ đang lên của Hollywood Louis Partridge lăng xê áo sơ mi hồng pastel, áo khoác dáng dài và quần tây đen. Kính gọng đen cùng clutch da màu burgundy giúp sao nam hoàn thiện diện mạo trí thức đậm chất Anh quốc.

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Một nhân vật gây chú ý khác là nữ vận động viên bóng rổ Trung Quốc - Yang Shuyu. Vẻ đẹp phi giới tính của đại sứ Prada trong mẫu áo khoác dáng dài phối màu xanh bạc hà và đen thuộc BST Thu Đông 2026 gây sốt mạng xã hội xứ Trung.

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Dư Thừa Ân bảnh bao trong lần đầu dự show Prada. Sắc vóc của mỹ nam Hoa ngữ qua ống kính "hung thần" Getty Images được khen ngợi, không có nhiều khác biệt so với ảnh từ studio.

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Loạt khoảnh khắc "chung khung hình" của dàn sao Hàn, Trung, Thái tại show Prada Xuân Hè 2027 gây sốt.

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#Milan Fashion Week #Prada #Jaehyun NCT #Hứa Quang Hán #ENHYPEN #Louis Partridge #Pond Naravit

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