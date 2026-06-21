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Quần jeans ống rộng đang lên xu hướng, mặc với kiểu áo khoác nào đẹp nhất?

Mai Lâm

HHTO - Quần jeans ống rộng chính là chiếc quần “quốc dân” của giới thời trang, nhờ khả năng "hack dáng", dễ mặc và gần như phối được với mọi phong cách. Nhưng để tổng thể trang phục thật sự nổi bật, việc chọn áo khoác đi cùng mới là yếu tố quyết định.

Trench coat kinh điển

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Nhiều người nghĩ quần jeans ống rộng chỉ hợp áo ngắn, nhưng trench coat dáng dài lại mang đến cảm giác cực kỳ thanh lịch. Vừa đủ tính thiết thực để mặc trong những ngày mưa nhẹ, vừa giúp set đồ quần jeans áo thun của các nàng trông chỉn chu hơn hẳn.

Blazer dáng boxy

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Xu hướng oversized tailoring (tạm dịch: đồ đặt may quá khổ) vẫn chưa hạ nhiệt. Một chiếc blazer phom rộng phối cùng quần jeans ống rộng tạo nên công thức "high-low mix" cực thú vị: Vừa chuyên nghiệp, vừa thoải mái. Phần vai rộng của blazer cũng giúp cân bằng giúp tổng thể đẹp và hiện đại hơn.

Áo khoác cổ phễu

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Nếu phải chọn một kiểu áo đáng để đầu tư nhất lúc này, thì đó chính là funnel neck jacket (áo khoác cổ phễu). Thiết kế cổ đứng phối cùng quần jeans ống rộng tạo cảm giác Boho đậm chất thập niên 70. Thêm vài món phụ kiện dây da là trang phục trông đẹp hơn hẳn!

Áo khoác lông nổi bật

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Cho những buổi tối se lạnh, áo khoác lông sẽ là món đồ giúp chiếc quần jeans ống rộng bình thường nhất cũng trở nên sang trọng và có điểm nhấn hơn. Chỉ cần mặc áo thun trắng đơn giản bên trong là đã đủ cuốn hút.

Mai Lâm
#thời trang #Phong cách phối đồ quần jeans ống rộng #Chọn áo khoác phù hợp cho quần jeans #Xu hướng áo khoác mùa thời trang #Phối đồ với áo khoác trench và blazer #Trang phục thời trang mùa se lạnh

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