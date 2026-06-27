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Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Mới được khen giảm cân thành công, Uyển Ân lại khiến fan lo lắng vì quá gầy

Linh Nhi (tổng hợp) - Ảnh: FB/IGNV

HHTO - Hành trình giảm cân của Uyển Ân xem chừng đi nhanh quá vượt qua cả vạch đích nên không ít khán giả yêu mến nữ diễn viên "Nhà Bà Nữ" đang nhắn nhủ cô hãy tăng cân trở lại.

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Khi mới gia nhập showbiz, Uyển Ân có vóc dáng mũm mĩm, gương mặt tròn trịa nhưng khoảng 1 năm nay, nữ diễn viên tích cực giảm cân và thay đổi ngoạn mục. Không chỉ vóc dáng thon thả thấy rõ, gương mặt nhỏ nhắn, đường nét hài hòa hơn mà Uyển Ân còn thay đổi cả phong cách ăn mặc.

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Trước đây, Uyển Ân thường chọn trang phục rộng rãi giấu dáng thì bây giờ ngược lại, cô cực tự tin xuất hiện với đồ hở eo, váy ngắn lộ chân thon hoặc áo quây khoe bờ vai nhỏ nhắn. Nhiều khán giả phải thú nhận nhìn cô thay đổi đến khó nhận ra.

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Và điều khiến cư dân mạng ấn tượng về Uyển Ân nhiều nhất là thần thái ngày càng tươi tắn, rạng rỡ. Từ đi sự kiện đến cuộc sống đời thường, em gái Trần Anh luôn nở nụ cười, từ ánh mắt đến cử chỉ đều thấy rõ năng lượng tích cực, hạnh phúc khiến người khác nhìn vào cũng vui lây. Trông cô hoạt bát trẻ trung hơn hẳn Uyển Ân phiên bản cách đây một năm.

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Nhưng khán giả khen ngợi Uyển Ân chưa được bao lâu thì nữ diễn viên đã lộ dấu hiệu giảm cân quá đà. Trong một sự kiện gần đây, cô xuất hiện với vóc dáng gầy guộc, xương quai xanh nhô cao, đôi chân mảnh khảnh.

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Gương mặt nữ diễn viên từ đó bị nhiều người cho rằng nhìn hốc hác, thiếu sức sống hơn trước. Thực tế không phải càng gầy thì càng đẹp và Uyển Ân dường như vẫn đang tiếp tục siết cân. Vì thế, mọi người lại khuyên Uyển Ân hãy tăng cân để lấy lại thân hình cân đối, thần thái tươi vui giàu sức sống như lúc trước.

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Linh Nhi (tổng hợp) - Ảnh: FB/IGNV
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