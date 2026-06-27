Cardigan crochet: Món đồ nhất định nên có trong hành lý chuyến du lịch mùa Hè

HHTO - Mùa Hè đã thực sự gõ cửa và dù bạn chuẩn bị vi vu đến một vùng biển xa, hay chỉ tận hưởng những chuyến đi gần nhà, có một món đồ nhất định nên có trong hành lý, đó là cardigan crochet (áo khoác cardigan móc len).

Hãy xem đây là phiên bản nâng cấp của chiếc cardigan len dày. Về tính ứng dụng, cardigan crochet (áo khoác cardigan móc len) đủ nhẹ để diện dưới nắng Hè, nhưng vẫn linh hoạt trước những thay đổi bất chợt của thời tiết. Không chỉ vậy, món đồ này còn dễ dàng chuyển đổi từ trang phục ban ngày sang buổi tối. Những đường đan tinh xảo mang đến điểm nhấn thú vị, giúp nâng tầm cả những set đồ tối giản nhất, đồng thời có thể phối cùng các món phụ kiện hay thiết kế may đo để tạo cảm giác chỉn chu hơn.

Chỉ cần nhìn qua các sàn diễn Xuân - Hè 2026 là đủ thấy kỹ thuật đan móc thủ công này đã vượt xa hình ảnh Boho, hay trang phục lễ hội quen thuộc, để trở thành một trong những xu hướng thời trang cao cấp đáng chú ý nhất mùa Hè.

Không còn quá đậm chất retro của thập niên 70, crochet giờ đây mang tinh thần Bohemian thanh lịch, tối giản và tinh tế hơn. Vì thế, hãy ưu tiên những thiết kế có gam màu đồng nhất, đường nét gọn gàng thay vì quá nhiều màu sắc.

Tại show diễn Resort 2026 của Chanel, cardigan crochet dáng chunky được kết hợp cùng chân váy bút chì có cấu trúc từ cùng chất liệu sợi đan, tạo nên một diện mạo hoàn toàn mới cho bộ suit kinh điển của nhà mốt Pháp. Trong khi đó, Balmain mang đến những thiết kế crochet dệt thưa từ đầu đến chân với cảm hứng mộc mạc hơn, nhưng tổng thể vẫn toát lên vẻ sang trọng và đắt giá.

Khi ra hồ bơi hoặc đi biển, nàng chỉ cần khoác cardigan crochet bên ngoài một chiếc tankini và kết hợp cùng sandal dây thừng. Đến buổi tối, hãy đổi sang sandal xỏ ngón, gót thấp cùng một đôi khuyên tai nổi bật là có ngay một trang phục phù hợp cho bữa tối bên bờ biển.

Nếu muốn diện cardigan crochet hằng ngày, chỉ cần thêm áo thun 3 lỗ tank top hoặc áo dài tay bên trong, phối cùng quần denim hoặc quần soóc yêu thích là bộ trang phục sẽ có phong thái thoải mái đang cực kì được yêu thích.