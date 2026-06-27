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Những chiếc đồng hồ đang làm chủ xu hướng: Chọn gam xanh lá đảm bảo cực sang

Mai Lâm

HHTO - Với những gam màu táo bạo, các nhà mốt lớn mang lại cho chúng ta vô vàn lựa chọn để thể hiện phong cách riêng. Cùng biến đồng hồ thành món phụ kiện điểm nhấn, nổi bật trên nền trang phục!

Sắc thái xanh lá cây dành các nàng gu sang trọng, vương giả

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Màu sắc này không chỉ quen thuộc mà còn là huyền thoại trong giới đam mê đồng hồ. Từ đồng hồ mặt số ngọc bích, đến dây đeo màu xanh lá cây, hay mặt đồng hồ được chế tác từ đá jasper xanh tự nhiên, mát mắt, giúp chiếc đồng hồ mang lại cảm giác vương giả và xa xỉ mà hiếm có màu nào đọ lại được.

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Màu xanh da trời nhạt trung tính, dịu dàng

Gam xanh da trời nhạt là một trong những màu sắc được yêu thích nhờ cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế nhưng vẫn hiện đại.

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Sắc xanh trung tính này tạo nên vẻ thanh lịch cho cả mặt đồng hồ lẫn dây đeo, đồng thời dễ phối với nhiều tông màu trang phục khác nhau.

Khoác lên mình sắc đỏ tía ấm áp

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Lấy cảm hứng từ các món phụ kiện xa xỉ, sắc đỏ tía mang lại vẻ quyến rũ, sang trọng nhưng vẫn rất hiện đại. Chiếc đồng hồ tông đỏ ấm kết hợp vàng và kim cương tạo nên vẻ ngoài nổi bật đầy nữ tính. Vài thương hiệu sử dụng mặt số đá aventurine lấp lánh đi cùng dây da đỏ mờ tinh tế, pha chút "cool chic" đặc sắc.

Mai Lâm
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