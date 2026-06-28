Kylie Jenner và Timothée Chalamet đang định nghĩa lại khái niệm “đồ đôi”

HHTO - Trang phục của Kylie Jenner và Timothée Chalamet luôn tạo nên cảm giác hai người "thuộc về nhau", chỉ với bí quyết nhỏ chính là mặc sao cho hợp gu thẩm mỹ của đối phương chứ không nhất thiết phải diện đồ đôi.

Cam và xanh Knicks - màn phối đồ đôi đậm chất streetwear

Ở một trận đấu của New York Knicks, Timothée xuất hiện với bộ jumpsuit màu cam nổi bật kết hợp kính râm trắng mang hơi hướng Y2K. Bên cạnh anh, Kylie diện áo khoác gió cổ điển có màu xanh cam đặc trưng của Knicks, cùng quần jeans tối màu.

Điều khiến trang phục này thú vị nằm ở cách cả hai sử dụng cùng bảng màu đội bóng, nhưng theo hai hướng hoàn toàn khác nhau.

Timothée nổi loạn và có chút nghệ sĩ, còn Kylie giữ vẻ ngoài năng động, dễ mặc. Khi cả hai bên cạnh nhau, tổng thể đồng điệu mà không hề gượng ép.

Đen trắng tối giản nhưng vẫn hút mắt

Đây có lẽ là một trong những lần xuất hiện đời thường nhất của cặp đôi.

Timothée mặc áo thun in hoạ tiết phối cùng jacket vải tweed đen trắng và bốt của hãng Timberland. Trong khi đó, Kylie chọn áo tank top trắng ôm sát kết hợp quần da đen.

Cả hai cùng khai thác bảng màu đơn sắc monochrome nên tạo cảm giác rất ăn ý. Không có item nào quá cầu kỳ nhưng vẫn mang đúng tinh thần “cool kid courtside” mà giới trẻ Mỹ yêu thích.

Mặc đồ đôi nhưng không cần giống nhau

Chiếc áo da phối xanh đen của Timothée và áo thun xanh cobalt của Kylie không hề giống nhau nhưng lại có sự liên kết.

Khoảnh khắc Kylie choàng tay ôm lấy Timothée khiến bộ đôi trông như đang chụp ảnh cho một chiến dịch quảng cáo thời trang hơn là đang ngồi xem bóng rổ.

Trang phục này cho thấy họ không hề cố gắng mặc đồ đôi, mà tập trung vào việc tạo ra cùng một năng lượng: Thoải mái, trẻ trung và tự nhiên.

Denim đôi nhưng theo cách rất Timothée và Kylie

Nếu phải chọn lần diện đồ đôi rõ ràng nhất của cặp đôi, có lẽ bộ này là ứng cử viên sáng giá.

Timothée mặc nguyên bộ denim đính họa tiết cam nổi bật, trong khi Kylie chọn áo thun tank top trắng cùng quần jeans xanh cơ bản. Cả hai đều sử dụng denim làm điểm chung nhưng mỗi người lại kể một câu chuyện khác nhau.

Khoảnh khắc chụp phía sau của cặp đôi cũng gây sốt mạng xã hội.

Tấm ảnh chụp từ phía sau cho thấy sự đồng điệu của cả hai rõ hơn bao giờ hết. Timothée mang đậm chất fashion boy với những chi tiết phá cách, còn Kylie trung thành với công thức gợi cảm tối giản đã trở thành thương hiệu cá nhân.