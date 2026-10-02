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Thể thao

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Châu Ngọc Tuyết Sang giành HCB cho thể thao Việt Nam ở môn thể thao 'độc lạ' tại Asiad 20

Hương Ly

TPO - Vượt qua các đối thủ cả nam và nữ ở vòng ngoài, nữ võ sỹ Châu Ngọc Tuyết Sang giành quyền vào chung kết taekwondo hỗn hợp cá nhân thực tế ảo. Đáng tiếc, ở trận đấu cuối cùng, em gái nữ võ sỹ Châu Ngọc Tuyết Vân để thua đối thủ người Philippines Yape Gabriel Derick 0-2, nhận huy chương bạc.

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Tuyết Sang đấu với VĐV Hàn Quốc. Ảnh: ﻿Chosun.

Nữ võ sĩ Việt Nam lần lượt đánh bại các đối thủ người Hàn Quốc, Thái Lan và Singapore để góp mặt tại trận chung kết. Trong đó, 2 bại tướng của Châu Ngọc Tuyết Sang ở vòng 16 đội và bán kết là võ sĩ nam. Đây là sự độc đáo của bộ môn thể thao taekwondo ảo, vì là trận đấu mô phỏng nên không phân biệt giới tính VĐV.

Theo bảng điểm của ban tổ chức, tại bán kết, Tuyết Sang thực hiện tổng cộng 21 cú đá trúng mục tiêu so với 5 của đối thủ người Singapore. Trong đó, có 5 lần cú đá của Tuyết Sang chạm trúng đầu Yap Zong Han Darren. Trận đấu được mô phỏng dựa trên lượng máu (HP), Tuyết Sang vẫn giữ được 1.440 HP trong khi võ sĩ người Singapore cạn kiệt vì nhận quá nhiều sát thương.

Tại tứ kết, Tuyết Sang cũng thắng áp đảo võ sĩ Thái Lan với độ chênh lệch HP là 1.180 - 0. Đại diện của bộ môn taekwondo ảo Việt Nam tung ra 19 cú đá, với 7 lần chạm đầu (vị trí sát thương chí mạng) đối thủ Tongchan Sasikarn. Ở trận đấu với đối thủ Hàn Quốc tại vòng 16 đội, cục diện căng thẳng hơn với tỷ lệ 640 - 180 HP nghiêng về Tuyết Sang.

Võ sĩ Hàn Quốc có tổng cú đá nhiều hơn (31) nhưng Tuyết Sang ra đòn trúng vùng đầu của An Hyang-sik nhiều hơn (11 lần). Trận đấu phải cần đến set thứ 3 để phân định và đại diện của Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc.

Taekwondo ảo lần đầu được đưa vào thi đấu tại Asiad 20. Đây là bộ môn thể thao thế hệ mới, hòa trộn giữa tinh hoa võ thuật truyền thống và công nghệ thực tế ảo tiên tiến. Các trận đấu được vận hành nhờ hệ thống kính VR cùng các dải cảm biến gắn trên cơ thể vận động viên, giúp quét chính xác mọi chuyển động của chân và tay theo thời gian thực để tái hiện vào một đấu trường kỹ thuật số không gian ba chiều.

Điểm độc đáo của bộ môn này là hoàn toàn không có va chạm vật lý. Thay vào đó, luật chơi mô phỏng tương tự các trò chơi điện tử đối kháng: mỗi võ sĩ bước vào trận đấu với thanh máu 1.000 HP. Khi VĐV thực hiện các cú đá xoay, đá tầm cao chính xác vào các vùng mục tiêu ảo trên cơ thể đối thủ, lượng HP của đối phương sẽ lập tức bị trừ dựa theo độ khó và lực của đòn đánh, đặc biệt trúng vùng đầu.

Trận đấu phân định bằng thể thức 3 hiệp thắng 2, mỗi hiệp kéo dài 90 giây; người khiến HP đối thủ về 0 trước hoặc sở hữu lượng HP cao hơn khi hết giờ sẽ giành chiến thắng.

Tuyết Sang mở ra niềm hy vọng chinh phục HCV tiếp theo cho đoàn Thể thao Việt Nam tại Asiad 20. Trước đó, TTVN đã có 2 tấm HCV từ karate và cầu mây.

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