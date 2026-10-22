Dòng xe nhích chậm ngày đầu phân luồng thi công cầu Tứ Liên

TPO - Phần thi tranh biện bị giới hạn về mặt thời gian khiến nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 cảm thấy "chưa đã". Tuy nhiên, quy định này đòi hỏi các cô gái phải cải thiện khả năng trình bày và triển khai quan điểm. Đây là bước tập dượt để thí sinh thêm kỹ năng và tự tin khi có cơ hội vào top 5 trả lời ứng xử.