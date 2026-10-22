Dòng xe nhích chậm ngày đầu phân luồng thi công cầu Tứ Liên

TPO - Hà Nội hiện điều chỉnh giao thông trên trục Nghi Tàm – Âu Cơ từ 21/10 để thi công cầu Tứ Liên. Mặt đường thu hẹp, hướng đi thay đổi khiến dòng xe di chuyển chậm, nhiều tài xế phải dừng hỏi đường.
TPO - Rào chắn phục vụ thi công trên cầu Thăng Long khiến làn đường bị thu hẹp lại, lượng phương tiện lưu thông lớn khiến cầu luôn trong tình trạng ùn tắc kéo dài từ sáng đến tối.
TPO - Triệu Lộ Tư trở thành đề tài gây tranh cãi khi tham dự sự kiện thời trang của tạp chí Harper's Bazaar. Càng cố chứng minh độ nổi tiếng, cô càng tạo nên thị phi.
TPO - Từ bộ bàn ghế Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sử dụng, đầu máy hơi nước có tuổi đời gần một thế kỷ đến những thiết bị liên lạc trong chiến tranh, Khu truyền thống Đường sắt Việt Nam và thế giới, tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm lưu giữ dấu ấn 145 năm hình thành, phát triển của ngành và những cống hiến thầm lặng của nhiều thế hệ công nhân.
TPO - Phần thi tranh biện bị giới hạn về mặt thời gian khiến nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 cảm thấy "chưa đã". Tuy nhiên, quy định này đòi hỏi các cô gái phải cải thiện khả năng trình bày và triển khai quan điểm. Đây là bước tập dượt để thí sinh thêm kỹ năng và tự tin khi có cơ hội vào top 5 trả lời ứng xử.
TPO - Phố Trung Thư chạy giữa hồ điều hòa Đồng Bông 2 rộng hơn 17 ha, nhưng khu vực ven hồ hiện chưa ghi nhận hoạt động trồng cây xanh. Không gian mặt nước rộng mở tương phản với tuyến đường bê tông thiếu bóng mát, khiến việc đi lại của người dân trong những ngày nắng nóng mệt mỏi hơn.
TPO - "Án mạng karaoka", bộ phim quy tụ dàn diễn viên Vân Dung, NSƯT Đại Nghĩa, Thiên Ân và Thanh Sơn, đang dẫn đầu doanh số phòng vé Việt.
TPO - Nguyễn Hồng Hạ Nghi có chứng chỉ HSK 5, mong trở thành phiên dịch viên hoặc MC song ngữ Việt - Trung. Tại Hoa hậu Việt Nam 2026, nữ sinh nhớ lời mẹ dặn từ vòng sơ khảo về sự chân thành và cách đối xử với mọi người xung quanh.
TPO - Sau khi cầu đi bộ qua sông Sài Gòn hợp long vào đầu giờ chiều 21/10, các đơn vị thi công khẩn trương tháo dỡ hệ thống đỡ, giải phóng khu vực lắp đặt nhịp chính. Đến chiều tối cùng ngày, siêu sà lan cùng hệ khung đỡ nặng khoảng 2.000 tấn được rút khỏi vị trí thi công, trong niềm vui của đội ngũ kỹ sư, công nhân trên công trường.
TPO - Những ngày qua, Đội K52 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đang mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực vườn nhà người dân ở tổ dân phố Lộc Thuận, phường An Nhơn Bắc.
TPO - Nguyễn Thị Hoa đến từ Thanh Hóa là một trong 25 cô gái của vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Người đẹp chia sẻ sự bất ngờ, tự hào khi được nhận xét có gương mặt giống Hoa hậu Đỗ Thị Hà.
TPO - Áp lực lúc này phải nói là đang đè nặng đến nghẹt thở lên vai Michael Carrick khi MU chuẩn bị hành quân sang Italia chạm trán Como ở Champions League. Cơ hội nào để ông cứu vãn chiếc ghế đang lung lay?
TPO - Nguyễn Thục Uyên Nhi (SBD 602), sinh năm 2004, đến từ Hà Nội, là một trong 25 thí sinh góp mặt tại vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô sở hữu thành tích ấn tượng khi tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đồng thời học song bằng tại Đại học Ngoại thương.
TPO - Trước thềm khai mạc ngày 24/10, diện mạo Sóng Festival 2026 dần hé lộ. Công tác thi công tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) đang được triển khai gấp rút, từ lắp đặt sân khấu, dựng gian hàng đến hoàn thiện các khu vực trải nghiệm, hứa hẹn mang đến không gian kết nối công nghệ, thanh toán số, mua sắm và âm nhạc ấn tượng giữa lòng Thủ đô.
TPO - Nhận nhiệm vụ ở Quảng Trị vào cuối tháng 9, Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn và Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương liên tục có mặt tại các công trường, dự án để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, giao rõ người, ấn định rõ thời hạn. Sự chỉ đạo quyết liệt của hai lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã tạo chuyển biến tích cực trong bộ máy, giúp khơi thông nhiều dự án đình trệ.
TPO - Thí sinh Đinh Diệu Anh sở hữu IELTS 7.5 từ khi còn học lớp 11. Cô đã đạt chứng chỉ HSK4 tiếng Trung, đang tiếp tục học tiếng Hàn và đặt mục tiêu sử dụng thành thạo ba ngoại ngữ. Ngoài ra, Diệu Anh có năng khiếu về vũ đạo.
TPO - Hai đêm concert của Big Bang tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 24 và 25/10 đang thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Vé của cả hai đêm diễn đã bán hết, sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẵn sàng đón các ngôi sao Hàn Quốc.