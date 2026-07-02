Độc lạ Lâm Đồng: Lấy đất của dân xây chợ nhưng không ra quyết định thu hồi, cũng chẳng bồi thường

TPO - Sau gần 30 năm giao đất để địa phương xây dựng chợ nhưng không được bồi thường, hỗ trợ theo quy định, hai hộ dân ở tỉnh Lâm Đồng đã khởi kiện ra tòa để đòi quyền lợi.

Phản ánh đến Báo Tiền Phong, ông Phan Văn Cầu (trú thôn Xuyên Hải, xã Quảng Phú, tỉnh Lâm Đồng; trước đây là xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) cho biết, gia đình ông bàn giao đất cho chính quyền xây dựng chợ gần 30 năm trước nhưng đến nay quyền lợi vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Ông Phan Văn Cầu bên khu đất bàn giao cho địa phương xây dựng chợ.

Theo ông Cầu, năm 1980, gia đình ông được Ban Kinh tế mới cấp khoảng 1.500m² đất sản xuất nông nghiệp tại xã Đức Xuyên (cũ). Năm 1997, UBND xã này xây dựng chợ, gia đình ông Cầu và bà Võ Thị On (trú cùng thôn) đã giao đất để thực hiện công trình. Tuy nhiên, chính quyền không ban hành quyết định thu hồi đất theo thẩm quyền, đồng thời chưa thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Do đó, hai hộ dân đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến UBND huyện Krông Nô (cũ).

Ngày 15/11/2022, UBND huyện Krông Nô (cũ) ban hành Công văn số 2224/UBND-TNMT (Công văn số 2224) trả lời kiến nghị của ông Cầu và bà On. Nội dung văn bản dẫn lại kết quả giải quyết trước đó tại Công văn số 432/UBND-TNMT ngày 25/9/2007 và Công văn số 1743/UBND-TNMT ngày 6/9/2022, đồng thời tiếp tục khẳng định yêu cầu đòi lại đất của hai hộ dân là không có cơ sở. Không đồng ý với kết quả giải quyết, ông Cầu và bà On khởi kiện yêu cầu hủy Công văn số 2224.

Ông Phan Văn Cầu bên bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 02/2024/HC-ST ngày 18/1/2024, TAND tỉnh Đắk Nông (cũ) xác định việc UBND xã Đức Xuyên (cũ) thu hồi đất của hộ ông Cầu, bà On và không tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục khi thu hồi đất, không đền bù, hỗ trợ là không đúng quy định pháp luật. Từ đó, tòa tuyên hủy Công văn số 2224.

Chia sẻ với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Ngân Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Phú (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, UBND huyện Krông Nô (cũ) đã ban hành Công văn số 2496/UBND-TNMT ngày 1/11/2024 hủy Công văn số 2224 và thực hiện nghĩa vụ nộp án phí theo quy định.

Còn việc khắc phục những tồn tại được tòa án chỉ ra liên quan đến trình tự, thủ tục thu hồi đất để xây dựng chợ, ông Ngân Thanh Hải cho hay, hiện gặp nhiều vướng mắc. Bởi công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng gần 30 năm, trong khi pháp luật hiện hành không quy định hồi tố trong thực hiện quy trình thu hồi đất.

Ông Hải cho biết thêm, hiện ông Cầu và bà On yêu cầu trả lại đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đang được sử dụng làm chợ. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, không có cơ sở giải quyết đề nghị của hai hộ dân.

Bởi một trong những điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là phải phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Trong khi đó, từ năm 1998 đến nay, khu đất hai hộ dân yêu cầu cấp giấy chứng nhận được quy hoạch là đất chợ, do UBND xã quản lý và sử dụng ổn định phục vụ hoạt động chợ.

Trước những vướng mắc trên, UBND xã Quảng Phú đã báo cáo UBND tỉnh, đề nghị chỉ đạo các sở, ngành hướng dẫn khắc phục thiếu sót trong việc thu hồi đất xây chợ và xem xét phương án bồi thường, hỗ trợ cho ông Cầu, bà On theo quy định.

