Đạo diễn Hoàng Nam cổ vũ giới trẻ vươn mình, tạo ra kỳ tích cho đất nước

Dự án phim điện ảnh Bà đừng buồn con đang là cái tên được đông đảo khán giả quan tâm trong thời gian vừa qua, bất ngờ được đổi tên thành Thế hệ kỳ tích, khiến không ít người khó hiểu. Lý giải về lựa chọn “quay xe” vào phút cuối này, đạo diễn Hoàng Nam cho biết, sau quá trình dựng phim, anh tự cảm nhận tựa đề Bà đừng buồn con chưa đủ truyền tải trọn vẹn thông điệp mà tác phẩm truyền tải. Anh đã không ngừng thảo luận với ê kíp riêng, cũng như tiếp thu góp ý của một số chuyên gia trong ngành phim, từ đó tìm ra cái tên Thế hệ kỳ tích đầy ưng ý.

Đạo diễn Hoàng Nam chia sẻ: “Bản thân tôi cũng đam mê công nghệ và quan tâm đến lĩnh vực game. Tôi có niềm tin, Việt Nam có một ngày sẽ trở thành một quốc gia sản xuất được những game nổi tiếng thế giới và còn mang tính giáo dục, giới thiệu văn hoá đất nước. Trong Thế hệ kỳ tích, nhân vật chính là chàng trai trẻ với khát vọng tạo ra một trò chơi gây sốt toàn cầu, như tiếng lòng gửi gắm giấc mơ đó của tôi”.

Đạo diễn Hoàng Nam đang tạo nên nhiều ý kiến trái chiều vì việc đổi tên phim trước ngày ra rạp.

Hơn thế, vượt ngoài khuôn khổ bộ phim, nhà làm phim còn muốn dành cụm từ “thế hệ kỳ tích” cho đông đảo khán giả ngồi trước màn ảnh rạp chiếu. Chính họ là những người trẻ hứa hẹn làm nên kỳ tích, làm nên điều kỳ diệu của Việt Nam trong những tháng ngày sắp tới. Đạo diễn thổ lộ tâm huyết: “Tôi muốn gửi thông điệp đến giới trẻ và toàn thể khán giả rằng, đất nước chúng ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình. Nếu hơn 100 triệu người dân Việt Nam ai cũng cố gắng thêm một chút, đất nước chắc chắn tạo nên kỳ tích về kinh tế cũng như nhiều vấn đề khác, để trở thành quốc gia giàu mạnh và văn minh”.

Với nhan đề mới, Thế hệ kỳ tích đào sâu hơn về tinh thần khởi nghiệp của một thế hệ quyết liệt, dám mơ và dám theo đuổi giấc mơ. Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, đây là thời cơ vàng để Việt Nam vươn mình trở thành quốc gia phát triển, nuôi dưỡng những động lực để mọi người cùng chung tay làm nên nhiều kỳ tích.

Tuy nhiên, tên phim thay đổi không có nghĩa là câu chuyện “bà đừng buồn con” không còn nữa. Tình cảm bà cháu mộc mạc, bình dân mà đầy chân thành, xúc động giữa Tiến (Trần Tú) với bà nội (NSND Thanh Hoa) vẫn luôn là một phần không thể thiếu của kịch bản. Tình thương của bà vỗ về Tiến và ước mong được báo hiếu bà cho chàng trai trẻ nghị lực vượt qua giông tố tuổi đôi mươi.

NSND Thanh Hoa gây chú ý khi lần đầu tiên đóng phim.

Thế hệ vươn mình (tên cũ là Bà đừng buồn con) là bộ phim điện ảnh thứ hai của đạo diễn Hoàng Nam. Phim cổ vũ khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ, nỗ lực tạo ra kỳ tích cho đất nước, đồng thời khai thác mối quan hệ gắn bó giữa các thế hệ, đặt trong bối cảnh đời sống đô thị Hà Nội ngày nay. Phim quy tụ các diễn viên gồm: NSND Thanh Hoa, Trần Tú, Hồng Khanh, Huy Võ, Dương Hoàng Hải, Trà My (Nàng Mơ), Hà Hương, Tuấn Hưng, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Chiều Xuân, nghệ sĩ Quách Thu Phương và nhiều diễn viên khác… dự kiến ra rạp vào tháng Mười Hai tới.