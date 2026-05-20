Công an thông tin vụ người dân phản ánh 'hô biến' thịt heo thành thịt bò ở Gia Lai

TPO - Mặc dù khách mua thịt bò nhưng chủ quầy đã đem thịt heo bán cho khách. Công an xác định chủ quầy thịt có hành vi lừa dối khách hàng, hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Ngày 20/5, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn cho biết, công an phường đã có báo cáo kết quả xác minh vụ việc người dân phản ánh nghi vấn một quầy bán thịt bò giả trên địa bàn.

Theo kết quả xác minh, quầy thịt do bà V.T.X.H (1970, phường Bình Định) làm chủ. Khoảng 5h ngày 16/5, bà H. được con trai điều khiển xe tải chở đến một cơ sở kinh doanh thực phẩm tươi sống trên đường Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn) để mua 12kg thịt heo nạc vai.

Mua xong bà H. mang thịt heo đi đến khu vực gần chợ Đầm, đoạn trước số nhà 115 Nguyễn Hữu Thọ, phường Quy Nhơn rồi bày ra bán trên vỉa hè, cùng với số thịt bò mang theo từ nhà.

Người dân tập trung theo dõi sự việc. Ảnh cắt từ màn hình.

Khoảng 11h cùng ngày, chị C.T.N.Y (SN 1997, phường Quy Nhơn) ghé đến sạp thịt của bà H. để mua 20.000 đồng thịt bò, bà H. trực tiếp thái thịt bán.

Chị Y. mang thịt về nhà chế biến, lúc ăn anh V.T.N (SN 2000, chồng chị Y.) thấy thịt có màu trắng, không có mùi bò, cho rằng vợ mình đã bị lừa bán thịt heo nên anh bức xúc mang phần thịt mua của người phụ nữ đã được chế biến đến nơi mà vợ mình mua trước đó để hỏi rõ việc tại sao mua thịt bò mà lại bán thịt heo.

Tuy nhiên, lúc đến nơi bà H. (chủ quầy) đã về nhà, chỉ còn ông N.V.T (SN 1974, phường An Nhơn Bắc, người làm thuê cho bà H.) đang trông quầy.

Do bà H. đã về nhà nên ông T. nói không có chủ, anh N. bức xúc lấy thịt đã chế ra yêu cầu ông T. dùng thử và xác nhận số thịt này là thịt bò hay thịt heo. Ông T. sau đó trả lời “anh mua bao nhiêu để tôi trả lại”.

Cho rằng ông T. và người phụ nữ đã có hành vi lừa dối khách hàng, dùng hoá chất tẩm ướp biến thịt heo thành thịt bò để bán cho vợ mình nên anh N. đã sử dụng điện thoại và dùng tài khoản Facebook có tên “H.N” phát trực tiếp hình ảnh sạp bán thịt của bà H. rồi kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ những hình ảnh này nhằm mục đích tẩy chay, cảnh báo mọi người.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Quy Nhơn xét thấy bà V.T.X.H có hành vi lừa dối khách hàng, cụ thể mặc dù bán thịt heo nhưng khi khách hàng có nhu cầu mua thịt bò, bà H. đã dùng thịt heo bán cho khách. Hiện, Công an phường Quy Nhơn đang củng cố hồ sơ để xử lý hành vi này bà H. theo đúng quy định.

Liên quan đến nội dung phản ánh về việc sử dụng hoá chất, phụ gia để làm giả thịt heo thành thịt bò trong đoạn video clip mà tài khoản Facebook “H.N” phát trên mạng xã hội, căn cứ tài liệu thu thập được, công an phường xác định bà V.T.X.H chỉ mua đi bán lại các sản phẩm thịt heo, thịt bò, không sử dụng địa điểm trung gian, không dùng thủ đoạn sử dụng hoá chất để ngâm, tẩm ướp thịt heo thành thịt bò.

Qua sự việc trên, Công an phường Quy Nhơn kiến nghị UBND phường, Ban quản lý các khu chợ trên địa bàn phường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện các trường hợp buôn bán hàng hoá, thực phẩm tự phát trái phép nhằm kiểm soát và đảm bảo chất lượng nguồn lương thực thực phẩm cho người dân.