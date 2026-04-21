Nữ sinh Hà Tĩnh phát biểu đầy cảm xúc tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

TPO - "Tinh thần và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Hà Huy Tập sẽ sống mãi với non sông đất nước, là tấm gương sáng ngời cho thế hệ trẻ học tập và noi theo về tinh thần yêu nước. Là đạo đức cách mạng trong sáng giản dị mà kiên trung bất khuất mãi mãi thắp sáng ngọn lửa lý tưởng và truyền cảm hứng cho lớp lớp các thế hệ thanh niên hôm nay và mai sau...", nữ sinh Bùi Hà Vy nói.

Nữ sinh Bùi Hà Vy - học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh gây xúc động với những chia sẻ chân thành, thể hiện lòng tri ân và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Nữ sinh Bùi Hà Vy chia sẻ tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Nguồn: Báo Hà Tĩnh

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống văn hóa và cách mạng, quê hương của nhiều danh nhân, chí sĩ, anh hùng dân tộc, trong đó có Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Bùi Hà Vy bày tỏ niềm tự hào và nhận thức sâu sắc, trách nhiệm trong việc gìn giữ phát huy những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Theo Vy, khi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, em rất đỗi cảm phục về tấm gương người thanh niên đầy chí khí và bản lĩnh đã sớm hun đúc những hoài bão lớn lao, lý tưởng cách mạng cao cả từ những năm tháng ở nước ngoài cho đến khi về nước lãnh đạo phong trào cách mạng.

Ở tuổi 30, Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã cùng Ban Chấp hành Trung ương Đảng chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam, vượt qua mọi thử thách, đưa phong trào tiến lên những bước mới. Đối mặt với nhiều án tù của thực dân, trong đó có án tử hình, thường xuyên bị kẻ thù rình rập, bao vây, khống chế, bị giam cầm, tra tấn dã man.

Chân dung nữ sinh Bùi Hà Vy.

"Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Nhưng tinh thần và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư sẽ sống mãi với non sông đất nước, là tấm gương sáng ngời cho thế hệ trẻ học tập và noi theo về tinh thần yêu nước, là tấm gương tự học, tự rèn luyện không ngừng nghỉ; là đạo đức cách mạng trong sáng giản dị mà kiên trung bất khuất, mãi thắp sáng ngọn lửa lý tưởng và truyền cảm hứng cho lớp lớp các thế hệ thanh niên hôm nay và mai sau. Thế hệ trẻ chúng cháu xin được tri ân sâu sắc Tổng Bí thư Hà Huy Tập và các thế hệ cha anh đã làm nên thiên anh hùng ca, những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam", Hà Vy nói.