Boulevard Prime ‘mở khóa dòng tiền’, nhà đầu tư Bắc - Trung - Nam đổ về Cần Giờ

Hơn 1.000 nhà đầu tư và chuyên viên kinh doanh hội tụ tại ba điểm cầu Hà Nội, Nghệ An và TP.HCM trong sự kiện mega livestream ngày 25/4 đã cho thấy sức hút mạnh mẽ của sản phẩm nhà phố Boulevard Prime tại Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP. HCM). Đây được xem như huyết mạch phồn hoa của siêu đô thị ESG++, nơi dòng người đã hiện hữu và dòng tiền đang được “mở khóa”.

Dòng người hội tụ, đánh thức trục thương mại phồn hoa Boulevard Prime

Dù đã ra mắt từ trước Tết, quỹ căn nhà phố liền kề Boulevard Prime trên trục đại lộ Tương Lai 50m tại siêu đô thị Vinhomes Green Paradise vẫn liên tục tạo sóng trên thị trường. Sự hiện diện của đông đảo đại lý và khách hàng tại các điểm cầu Bắc - Trung - Nam cho thấy sức hấp dẫn rất lớn của sản phẩm này.

Sự kiện mở ra cơ hội để nhà đầu tư cập nhật toàn diện về tiềm năng của Boulevard Prime, từ vị trí, chính sách đến tiến độ triển khai thực tế

Chia sẻ tại điểm cầu Hà Nội, ông Nguyễn Đức Anh, Phó Giám đốc dự án của SSM Group, cho biết chính khả năng tạo dòng tiền rõ ràng và vị trí kinh doanh thuận lợi là yếu tố khiến Boulevard Prime thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của thị trường.

“Boulevard Prime sở hữu vị trí kinh doanh thuận tiện, đón lượng người qua lại rất lớn và sẽ là nơi tập trung đa dạng loại hình dịch vụ. Với những người vừa muốn đầu tư, vừa muốn ở lâu dài, họ đặc biệt ưu tiên những sản phẩm có thể kinh doanh, từ đó hướng đến sự phát triển ổn định và thịnh vượng hơn. Có thể nói tại miền Nam, gần như không thể tìm được một sản phẩm thứ hai có thể so sánh được”, ông Đức Anh nhận xét.

Boulevard Prime đón trọn dòng khách nhờ vị trí đắc địa ngay đại lộ thương mại rộng 50m của siêu đô thị

Giá trị cốt lõi của Boulevard Prime nằm ở khả năng chuyển hóa trực tiếp dòng khách thành hiệu quả khai thác. Vị trí trên trục giao thương chính, đối diện hàng chục tòa cao tầng quy mô lớn với khoảng 5.000 căn hộ chuẩn bị triển khai tạo nên một tệp khách ổn định và liên tục.

“Dòng người là dòng tiền. Chúng tôi vẫn hay nói vui với nhau là buổi sáng mở cửa ra là có tiền. Vì thế đây vừa là sản phẩm đầu tư để tăng giá vốn, vừa là tài sản sinh lời. Khi mình nghỉ hưu mà có một căn nhà phố như vậy thì nó giống như một cây ATM cho gia đình”, ông Trần Xuân Thọ, nhà đầu tư đến từ Hà Nội, chia sẻ tại sự kiện.

Nhà đầu tư Trần Xuân Thọ đánh giá tiềm năng sinh dòng tiền của Boulevard Prime giống như một cây ATM

Bên cạnh nội lực của siêu đô thị ESG++, khu Nam TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc hạ tầng quy mô lớn nhất lịch sử. Các công trình như cầu Cần Giờ, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, nút giao Bến Lức - Long Thành đang được thúc đẩy triển khai, dự kiến hoàn thiện trong giai đoạn 2028 - 2029, đưa giá trị bất động sản Cần Giờ lên một mặt bằng mới.

Đáng chú ý, tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên vừa được đề xuất kéo dài thêm 41 km với tổng vốn hơn 60.200 tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển khi sân bay Long Thành vận hành. Khi trục kết nối này hoàn thiện, khả năng tiếp cận Vinhomes Green Paradise từ “cửa ngõ bầu trời” công suất 100 triệu khách/năm sẽ cải thiện rõ rệt, kéo theo dòng khách và gia tăng giá trị cho nhà phố Boulevard Prime.

Loạt hạ tầng chiến lược đang được đẩy mạnh triển khai, mọi con đường đều dẫn tới Vinhomes Green Paradise

Thanh khoản thị trường là minh chứng rõ nét. Ông Chu Thuận Phát, đại diện đại lý CBest, cho biết lượng quan tâm luôn duy trì ở mức cao. Gần đây, Vinhomes Green Paradise đạt doanh số ấn tượng, trung bình hơn 500 tỷ đồng/ngày.

Tiến độ thần tốc, chính sách vượt trội kích hoạt dòng tiền

Nếu sức hút từ vị trí và dòng khách là điều kiện cần, thì tiến độ và chính sách chính là điều kiện đủ để dòng tiền thực sự được “mở khóa”.

Sau 1 năm triển khai với tốc độ ngoạn mục, nhiều hạng mục hạ tầng, tiện ích đã dần hoàn thiện, mang lại cảm nhận rõ ràng về một siêu đô thị đang thành hình.

Ông Trần Xuân Thọ chia sẻ sau chuyến tham quan dự án cách đây 1 tháng, nơi mà ông gọi là “thiên đường dưới hạ giới”: “Trước khi đi thăm, tôi cũng đã tìm hiểu qua tài liệu nhưng khi vào mới thấy, những gì mình xem trước đó đều đã lỗi thời. Một điều rất thú vị là khi bật Google Maps, định vị như đang ở trên biển vì ứng dụng chưa cập nhật, nhưng thực tế là mình đang đi trên con đường trải nhựa rất đẹp rồi. Chuyến đi này mang lại nhiều hơn cả niềm tin, đó là cảm giác tự hào khi thấy người Việt Nam mình làm được những điều kỳ vĩ và tuyệt vời như vậy”.

Ở góc nhìn thị trường, ông Nguyễn Đức Anh cho biết chính tốc độ thần tốc và khả năng “biến những điều không thể thành có thể” của Vingroup đã khiến nhiều khách hàng xuống tiền rất nhanh.

Ông Nguyễn Đức Anh cho biết tốc độ triển khai thực tế đã rút ngắn đáng kể khoảng cách giữa kỳ vọng và quyết định xuống tiền

Song hành với tiến độ là chính sách “đóng băng” lãi suất chỉ 0 - 6%/năm trong 5 năm của Vinhomes, vừa xóa bỏ mọi rào cản tài chính cho nhà đầu tư, vừa giúp xoay đổi hoàn toàn cục diện của thị trường.

“Nhiều khách hàng trước đây còn phân vân thì nay đã chuyển hẳn sang phương án vay để tận dụng đòn bẩy tốt nhất thị trường từ trước tới nay. Chính sách này thậm chí còn khiến các chủ đầu tư khác cũng phải học hỏi và điều chỉnh lại các chính sách của họ”, ông Đức Anh cho biết.

Bên cạnh đó, niềm tin vào thương hiệu tiếp tục là yếu tố thúc đẩy quyết định mua.

“Vinhomes là một chủ đầu tư nói được và làm được. Uy tín của Vingroup đã được chứng minh trên toàn thị trường nên khách hàng bây giờ gần như không cần xem hợp đồng quá kỹ, chỉ cần xem là đặt bút ký bởi vì họ có niềm tin rất lớn”, ông Nguyễn Đức Anh chia sẻ.