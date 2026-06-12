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Giáo dục

15H chiều nay, Bộ GD&ĐT họp báo thông tin 'nóng' về Kì thi Tốt nghiệp THPT

Hà Linh​

TPO - Đúng 15 giờ chiều nay (12/6), Bộ GD&ĐT tổ chức họp báo công bố những thông tin quan trọng liên quan Kì thi Tốt nghiệp THPT năm nay.

Kỳ thi năm nay có quy mô lớn chưa từng có với hơn 1,2 triệu thí sinh trên toàn quốc đăng ký dự thi. Kỳ thi diễn ra trong bối cảnh các địa phương vận hành chính quyền hai cấp. Một số tỉnh, thành phố có số lượng thí sinh tăng vọt, gây sức ép lên các khâu tổ chức kỳ thi như: in ấn đề thi, vận chuyển đề...

Đặc biệt, theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi diễn ra trong tháng 6, nhiều nơi có thời tiết khác nhau, nguy cơ mưa gió, lũ lụt, sạt lở. Trước kỳ thi các địa phương được yêu cầu phải có phương án sẵn sàng ứng phó với tất cả các tình huống có thể xảy ra.

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Lực lượng Công an sử dụng máy quét rà soát thiết bị điện tử trên người thí sinh từ cổng điểm thi. (ảnh: Hoài Nam)

Trong suốt 2 ngày thi, Bộ GD&ĐT đánh giá các điểm thi trên cả nước tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Các giám thị kịp thời phát hiện trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi và đã xử lý theo đúng quy định.

Kỳ thi năm nay được tăng cường thắt chặt an ninh, triển khai các biện pháp phòng ngừa thí sinh sử dụng thiết bị gian lận công nghệ cao. Một số địa phương huy động lực lượng công an sử dụng máy quét cầm tay để kiểm tra thí sinh ngay từ ngoài cổng.

Hà Linh​
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