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Đắk Lắk xếp hạng thế nào về giải ngân vốn đầu tư công?

Huỳnh Thủy

TPO - Theo báo cáo kết quả chấm điểm giải ngân của Bộ Tài chính tháng 10, thứ hạng tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm nay của Đắk Lắk đến ngày 31/10 là 26/34 địa phương, vị trí này cải thiện đáng kể so với xếp hạng 32/34 trước đó.

Theo báo cáo của Sở Tài chính Đắk Lắk, công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn đang chậm, gặp nhiều khó khăn. Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2025 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm nay, tổng vốn là gần 5.630 tỷ đồng.

Theo số liệu Kho bạc Nhà nước, đến hết ngày 31/10, các đơn vị, chủ đầu tư đã giải ngân hơn 2.940 tỷ đồng, đạt 52,3% kế hoạch. Qua rà soát, có 7/52 cơ quan, đơn vị, địa phương chưa giải ngân.

Trong đó, 5 đơn vị đã quyết toán, hết nhiệm vụ chi gồm: Văn phòng Tỉnh ủy, xã Tuy An Đông, xã Ea Kar, xã Ea Păl và xã Vân Hòa. Riêng Sở Y tế và xã Ea Nuôl vẫn còn nhiệm vụ chi nhưng chưa phát sinh giải ngân.

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Đắk Lắk đang đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Hiện số vốn đầu tư công năm 2025 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm nay chưa giải ngân (sau khi loại trừ vốn hết nhiệm vụ chi) là 2.282 tỷ đồng, tập trung tại 5 chủ đầu tư, chiếm 72,52%. Trong đó, Ban Quản lý (BQL) các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk còn hơn 700 tỷ đồng; BQL dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 543 tỷ đồng...

Các điểm nghẽn chủ yếu là vướng thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án do vượt tổng mức đầu tư hoặc hết thời gian thực hiện. Một số dự án ODA chậm tiến độ do vướng thủ tục. Một số dự án tại Tuy An cũng chậm triển khai do năng lực nhà thầu, phải tìm đơn vị thay thế.

Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2026 tỉnh giao sau điều chỉnh là hơn 10.270 tỷ đồng, cao hơn 1.250 tỷ đồng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (9.016 tỷ đồng).

Đến hết ngày 31/10, các đơn vị, chủ đầu tư đã giải ngân hơn 5.550 tỷ đồng, đạt 54,04% kế hoạch HĐND tỉnh giao và 61,57% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo báo cáo kết quả chấm điểm giải ngân của Bộ Tài chính tháng 10, thứ hạng tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm nay của Đắk Lắk đến ngày 31/10 là 26/34 địa phương, cải thiện so với vị trí 32/34 trước đó.

Qua rà soát, có 8/55 đơn vị, địa phương chưa giải ngân, do mới được phân bổ vốn gồm: Phú Xuân, Tân An, Thành Nhất, Ea Kao, Cư Bao, Phú Yên, Bình Kiến và Xuân Đài.

Các điểm nghẽn giải ngân vốn năm 2026 chủ yếu do vốn ngân sách trung ương được giao theo mục tiêu cụ thể, hạn chế khả năng điều chuyển giữa các dự án; một số dự án ODA còn vướng thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, hiệp định vay nên chưa đủ điều kiện thanh toán.

Bên cạnh đó, nguồn thu tiền sử dụng đất mới đạt 55,4% dự toán. Giá trị trúng đấu giá đạt khoảng hơn 1.270 tỷ đồng, bằng 20,9% chỉ tiêu; số thực nộp ngân sách khoảng hơn 560 tỷ đồng, đạt khoảng 9,3% chỉ tiêu.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thời gian qua, UBND tỉnh Đắk Lắk liên tục tổ chức các cuộc họp chỉ đạo, yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương và đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu giám đốc các ban quản lý dự án, thủ trưởng các đơn vị chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân. Cùng với đó, lãnh đạo tỉnh trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án.

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#Đắk Lắk #giải ngân #dự án #vốn đầu tư công #tiến độ giải ngân #vướng mắc

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