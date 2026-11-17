Việt Nam cần hơn 136 tỷ USD đầu tư nguồn và lưới điện

Nhu cầu đầu tư nguồn và lưới điện giai đoạn 2026-2030 ước tính lên tới 136,3 tỷ USD. Bộ Công Thương kỳ vọng việc kết nối các tập đoàn, nhà đầu tư quốc tế sẽ góp phần huy động vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản trị để đáp ứng yêu cầu phát triển năng lượng Việt Nam.

Ngày 17/11, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và DMG Events công bố Triển lãm và Hội nghị Năng lượng Toàn cầu Việt Nam 2027 (GEEC 2027). Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 26-28/5/2027 tại VEC với thông điệp “Nơi kiến tạo tương lai năng lượng châu Á”.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Trương Thanh Hoài - Thứ trưởng Bộ Công Thương - cho biết, Việt Nam cần phát triển nguồn cung và hạ tầng năng lượng, nâng cao năng lực quản trị, đồng thời sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Việc triển khai những nhiệm vụ này đòi hỏi nguồn lực lớn và sự tham gia của nhiều đối tác trong, ngoài nước.

Theo ông Hoài, Quy hoạch điện VIII điều chỉnh xác định nhu cầu vốn đầu tư cho nguồn và lưới điện giai đoạn 2026-2030 khoảng 136,3 tỷ USD. Bên cạnh vốn, ngành năng lượng cần thêm công nghệ và kinh nghiệm quản trị để triển khai các dự án, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết, nhu cầu nguồn vốn đầu tư cho nguồn và lưới điện của Việt Nam sắp tới rất lớn.

Ông Hoài kỳ vọng GEEC 2027 sẽ tạo diễn đàn trao đổi thông tin, chính sách giữa cơ quan quản lý, đối tác quốc tế và doanh nghiệp; đồng thời mở ra cơ hội kết nối, huy động nguồn lực đầu tư cho ngành điện.

Thông qua sự kiện, các doanh nghiệp có thể tìm kiếm đối tác phù hợp, nâng cao năng lực công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực quản trị. Để đạt mục tiêu này, ông Hoài đề nghị các tập đoàn, doanh nghiệp năng lượng chủ động tham gia, đồng hành với các hoạt động của triển lãm và hội nghị.

GEEC 2027 dự kiến thu hút hơn 800 đơn vị trưng bày, 450 diễn giả, 120 phiên hội thảo và khoảng 30.000 khách tham quan. Không gian triển lãm được bố trí tại sáu sảnh, tập trung vào điện, khí đốt, năng lượng tái tạo và giao thông xanh.

Các nội dung trưng bày, thảo luận bao gồm nguồn điện, lưới điện, LNG, lưu trữ năng lượng, tài chính và triển khai dự án, hạ tầng xe điện, trí tuệ nhân tạo và số hóa.

Ông Nguyễn Việt Quang - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vingroup - cho biết GEEC 2027 là sự kiện mở đầu cho chuỗi triển lãm, hội nghị quốc tế trong các lĩnh vực trọng điểm dự kiến tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam trong năm 2027.

Ban tổ chức cho biết, GEEC 2027 dự kiến thu hút hơn 800 đơn vị trưng bày.

Theo ông Quang, nhu cầu đầu tư vào nguồn điện, hạ tầng năng lượng và công nghệ mới đang tạo ra dư địa hợp tác lớn giữa doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế. Vingroup cũng tham gia lĩnh vực này thông qua các dự án phát triển năng lượng, hạ tầng trạm sạc xe điện và giải pháp lưu trữ năng lượng.

Từ thực tế triển khai, ông Nguyễn Việt Quang kỳ vọng các hoạt động kết nối tại sự kiện sẽ giúp doanh nghiệp trong nước tiếp cận công nghệ, nguồn vốn và đối tác phù hợp. Các nhà thầu, nhà đầu tư quốc tế cũng có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về thị trường Việt Nam.

“Chúng tôi hy vọng thông điệp ‘Kiến tạo tương lai năng lượng châu Á’ sẽ được cụ thể hóa bằng những chương trình hợp tác và dự án đầu tư thiết thực sau sự kiện”, ông Quang nói.