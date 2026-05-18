VDB kỷ niệm 20 năm thành lập: Khẳng định vai trò định chế tài chính phát triển của Nhà nước

Chiều 15/5, tại Hà Nội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, đánh dấu chặng đường xây dựng, trưởng thành và tiếp tục khẳng định vai trò là công cụ tài chính quan trọng của Chính phủ trong thúc đẩy đầu tư phát triển.

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập VDB là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ nhìn lại hành trình hình thành và phát triển của một ngân hàng chính sách của Nhà nước, mà còn là dịp để xác định rõ hơn trách nhiệm, sứ mệnh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Hoan - Chủ tịch Hội đồng quản trị VDB nhấn mạnh, 20 năm qua là chặng đường nhiều thử thách nhưng cũng rất đáng tự hào đối với VDB. Từ nền tảng là Quỹ Hỗ trợ phát triển trước đây, VDB được thành lập trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, với sứ mệnh trọng tâm là công cụ tài chính thực hiện chính sách tín dụng đầu tư phát triển, quản lý vốn ODA cho vay lại của Chính phủ, triển khai chính sách tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và các nhiệm vụ khác được Đảng, Chính phủ giao.

Không chỉ tập trung vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế, VDB còn gắn hoạt động tín dụng với phát triển bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ các chương trình về nông nghiệp, nông thôn, hạ tầng vùng khó khăn, cấp nước sạch, trường học, bệnh viện, nhà ở xã hội; đồng thời tài trợ cho nhiều công trình hạ tầng và dự án có ý nghĩa chiến lược, góp phần củng cố tiềm lực quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia tại các khu vực trọng yếu.

“20 năm là dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với toàn hệ thống VDB, là dịp để chúng ta cùng nhìn lại chặng đường xây dựng và trưởng thành, tri ân các thế hệ cán bộ đã đóng góp tâm huyết cho sự phát triển của VDB, đồng thời xác định rõ hơn trách nhiệm và sứ mệnh của VDB trong giai đoạn phát triển mới của đất nước”, Chủ tịch Hội đồng quản trị VDB nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội đồng quản trị VDB Lê Văn Hoan phát biểu khai mạc buổi lễ.

Nhìn lại chặng đường đã qua, lãnh đạo VDB cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, ngân hàng cũng trải qua không ít giai đoạn khó khăn, áp lực lớn về tài chính, xử lý nợ, cơ chế hoạt động và tái cơ cấu. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và quyết tâm đổi mới, toàn hệ thống đã kiên trì vượt qua khó khăn, từng bước ổn định hoạt động và tiếp tục khẳng định vai trò của một định chế tài chính phát triển của Nhà nước.

Trong giai đoạn tới, VDB xác định tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2023-2027; củng cố năng lực tài chính; nâng cao chất lượng quản trị điều hành, quản trị rủi ro; đẩy mạnh hiện đại hóa công nghệ thông tin, chuyển đổi số; xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn, bản lĩnh và tinh thần đổi mới. Đồng thời, VDB sẽ tiếp tục cung cấp nguồn lực tài chính dài hạn cho các ngành, lĩnh vực, hạ tầng quan trọng, địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công nghiệp nền tảng, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Chi - Thứ trưởng Tài chính ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của VDB đối với phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong suốt 20 năm qua.

Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu chỉ đạo.

Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, những kết quả đạt được trong 20 năm qua đã tạo tiền đề quan trọng để VDB bước vào giai đoạn phát triển mới. Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đánh giá cao nỗ lực của VDB trong quá trình cơ cấu lại, từng bước lành mạnh hóa tài chính, đổi mới quản trị, khôi phục năng lực thực hiện chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước.

“Tôi đánh giá rất cao những kết quả này. Đây là những tiền đề rất tốt để chúng ta bước vào một giai đoạn mới, kỷ nguyên mới để phát triển kinh tế đất nước nhanh và bền vững theo đúng tinh thần Đại hội Đảng lần thứ XIV”, đồng chí Nguyễn Đức Chi phát biểu.

Thứ trưởng Tài chính đề nghị VDB tiếp tục nỗ lực, quyết tâm triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu tại phương án cơ cấu lại được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiếp tục khẳng định vai trò là định chế tài chính phát triển chủ lực của Nhà nước; phát huy vai trò dẫn dắt, định hướng dòng vốn đầu tư vào các dự án có tính lan tỏa cao, tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Đức Chi cũng lưu ý VDB cần quan tâm nguồn lực cho các dự án đầu tư tại địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội. Cùng với đó, ngân hàng cần nâng cao năng lực tài chính, quản trị điều hành, quản trị rủi ro; đẩy mạnh hiện đại hóa công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải cách quy trình nghiệp vụ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh mới.

Cũng tại buổi lễ, Ngân hàng Phát triển Việt Nam ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới, thể hiện tinh thần đổi mới, hiện đại hóa, chuyên nghiệp và khát vọng phát triển trong giai đoạn mới.