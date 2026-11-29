Tưởng nuôi ốc sên châu Phi kiếm lời, hóa ra là loài bị cấm nuôi

TPO - Trước tình trạng một số người dân tin theo quảng cáo trên mạng xã hội để đầu tư nuôi ốc sên châu Phi (Achatina fulica) với kỳ vọng "bao tiêu đầu ra", ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã phát đi cảnh báo, yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm và tiêu hủy các cá thể loài ngoại lai xâm hại này.

Ngày 29/11, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Hà Tĩnh, đơn vị vừa có văn bản đề nghị các địa phương kiểm tra các hoạt động nuôi, kinh doanh loài ngoại lai xâm hại.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, thời gian gần đây, thông qua phản ánh của các cơ quan truyền thông, việc nhân nuôi ốc sên châu Phi đang được quảng bá rầm rộ như một mô hình chăn nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, dễ chăm sóc và có cam kết bao tiêu sản phẩm. Vì tin tưởng, nhiều hộ gia đình tại các địa phương đã bỏ vốn mua giống, xây dựng chuồng trại để nuôi và kinh doanh.

Tuy nhiên, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh khẳng định, ốc sên châu Phi (tên khoa học là Achatina fulica, du nhập vào Việt Nam từ những năm 1930 - 1940) thuộc Danh mục loài ngoại lai xâm hại theo quy định tại Thông tư số 69/2025/TT-BNNMT ngày 28/11/2025 của Bộ NN&MT. Đây là loài bị nghiêm cấm nuôi trồng, kinh doanh dưới mọi hình thức.

Ốc sên Châu Phi là sinh vật ngoại lai xâm hại bị cấm nuôi. Ảnh: Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, ốc sên châu Phi có tốc độ sinh sản cực nhanh, khả năng phát tán rộng và ăn tạp nhiều loại thực vật. Nếu thoát ra ngoài tự nhiên, chúng sẽ gây hại nghiêm trọng cho cây trồng nông nghiệp, thảm thực vật bản địa và làm mất cân bằng hệ sinh thái.

Trước thực trạng trên, Sở NN&MT Hà Tĩnh đã đề nghị các đơn vị liên quan và UBND các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo: Giúp người dân nhận diện rõ tác hại của ốc sên châu Phi; nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò quảng cáo "nuôi bao tiêu" trên mạng xã hội; vận động người dân cam kết không mua bán, gây nuôi hay vận chuyển ốc sên và trứng ốc ra môi trường.

Cùng với đó tổ chức kiểm tra hoạt động gây nuôi, vận chuyển, mua bán ốc sên châu Phi trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật. Đối với các tổ chức, cá nhân đang nuôi hoặc lưu giữ, yêu cầu phải có biện pháp che chắn tuyệt đối, không để ốc thoát ra ngoài tự nhiên, đồng thời khẩn trương thu gom, tiêu hủy toàn bộ các cá thể còn sống.

Ngoài ra phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, nghiêm cấm các hành vi quảng cáo, giới thiệu, cung cấp con giống và thu mua ốc sên châu Phi trên các nền tảng mạng xã hội.

Sở NN&MT Hà Tĩnh cũng yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương kiểm tra, xác minh thực tế tại địa phương để báo cáo cụ thể: có hay không hoạt động nhân nuôi ốc sên châu Phi; nếu có phải thống kê chi tiết số lượng cơ sở/hộ gia đình, quy mô và thời gian nuôi để tổng hợp, báo cáo Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học theo quy định.