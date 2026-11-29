Ứng phó El Nino khắc nghiệt, Lâm Đồng ra chỉ đạo khẩn

TPO - Trước dự báo hiện tượng El Nino có khả năng phát triển lên cường độ rất mạnh, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương chủ động rà soát nguồn nước, điều chỉnh cơ cấu cây trồng, lịch thời vụ nhằm hạn chế thiệt hại do hạn hán, nắng nóng kéo dài.

Ngày 27/11, ông Nguyễn Ngọc Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về tổ chức sản xuất nông nghiệp thích ứng với ảnh hưởng của hiện tượng El Niño trong năm 2026 - 2027.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, xác suất xuất hiện El Nino trong giai đoạn tháng 12/2026 - 2/2027 là 79%, giai đoạn tháng 3 - 5/2027 khoảng 80%. Hiện tượng này có nguy cơ làm suy giảm lượng mưa và nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Lâm Đồng xác định vùng nguy cơ thiếu nước đến từng thôn, bon, buôn.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì kiểm kê nguồn nước tại các công trình thủy lợi, hồ chứa; xây dựng phương án chống hạn đến từng khu dân cư và vùng canh tác.

Theo đó, các địa phương phải căn cứ khả năng cấp nước để xác định diện tích xuống giống, bố trí mùa vụ và chuyển đổi cây trồng. UBND tỉnh cũng yêu cầu nhân rộng mô hình tưới tiết kiệm, thực hành nông nghiệp tốt (GAP), sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học và quản lý dịch hại tổng hợp (IPM).

Đối với cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm, nhiệm vụ trước mắt là bảo vệ diện tích hiện có, che phủ đất giữ ẩm, hạn chế thất thoát nước. Không xử lý ra hoa trái vụ tại những vùng thiếu nước.

Đối với rau màu, hoa và cây công nghiệp ngắn ngày, tỉnh khuyến khích bố trí sản xuất theo nhu cầu thị trường, ưu tiên các giống có thời gian sinh trưởng ngắn phục vụ Tết Nguyên đán 2027.

Đối với cây lúa, cần tránh thiếu nước cuối vụ, lựa chọn giống chịu hạn, chống đổ ngã; áp dụng kỹ thuật “1 phải, 5 giảm”, thâm canh lúa cải tiến (SRI), tưới khô - ướt xen kẽ, bảo đảm nước trong thời kỳ làm đòng, trổ bông. Riêng cà phê, tỉnh lưu ý thu hái đúng độ chín, sơ chế và bảo quản kịp thời. Sau vụ thu hoạch, người dân cần nạo vét ao hồ, tu sửa hệ thống tưới để chuẩn bị cho mùa khô.

Cùng với đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tăng cường kiểm soát vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm, mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói; triển khai các nhiệm vụ đáp ứng Quy định chống mất rừng và suy thoái rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) đối với cà phê, cao su.

Tỉnh Lâm Đồng thúc đẩy sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu.

Chính quyền các xã, phường và đặc khu Phú Quý có trách nhiệm cập nhật tình hình thời tiết, hướng dẫn chuyển đổi diện tích canh tác kém hiệu quả, kết nối đầu ra cho nông sản. Các cơ quan chuyên môn được giao nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật chống hạn, công nghệ tưới tiết kiệm, bảo quản, chế biến sâu và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Theo Ông Vũ Đình Cường - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, trên cơ sở rà soát khả năng bảo đảm nguồn nước và diện tích cây trồng có nguy cơ bị ảnh hưởng, các địa phương xây dựng kế hoạch sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu năm 2027. Trong đó, cần bố trí mùa vụ linh hoạt, điều chỉnh diện tích canh tác và ưu tiên sử dụng giống ngắn ngày tại những khu vực có nguy cơ thiếu nước.

Cùng với việc sắp xếp mùa vụ, ngành nông nghiệp Lâm Đồng định hướng chuyển đổi cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Các địa phương được yêu cầu xây dựng mô hình sản xuất giảm phát thải, tiết kiệm chi phí vật tư, tăng cường tưới tiết kiệm và kiểm soát diện tích cây ăn quả, nhất là sầu riêng, chanh leo, phù hợp với khả năng cấp nước.