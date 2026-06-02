Tủ sách gây quỹ học bổng cho trẻ em mồ côi

TPO - Quỹ Khởi sự từ tâm (thuộc Kim Oanh Group) vừa tổ chức ra mắt Tủ sách tri thức thiện nguyện tại TPHCM. Dự án không chỉ hướng tới mục tiêu chuyên nghiệp hóa công tác xã hội mà còn mang ý nghĩa nhân văn, khi toàn bộ doanh thu bán sách được dùng để gây quỹ học bổng cho trẻ em mồ côi.

Trong nhiều năm qua, bên cạnh hoạt động kinh doanh, Kim Oanh Group kiên trì xây dựng văn hóa học tập và văn hóa đọc như giá trị cốt lõi trong doanh nghiệp. Bởi đọc sách không chỉ để tiếp nhận tri thức mà còn là cách nuôi dưỡng nội lực, mở rộng góc nhìn và hiểu sâu hơn về trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng.

Nhà báo Nguyễn Đức Liên - Chủ tịch danh dự Quỹ Khởi sự từ tâm - chia sẻ tại chương trình.

Do đó, Tủ sách tri thức thiện nguyện của quỹ Khởi sự từ tâm đã được ra đời. Tủ sách tri thức thiện nguyện được định hướng trở thành nền tảng tri thức góp phần chuyên nghiệp hóa hoạt động thiện nguyện tại Việt Nam.

Nhà báo Nguyễn Đức Liên - Chủ tịch danh dự quỹ Khởi sự từ tâm - cho biết trên hành trình phụng sự cộng đồng, lòng tốt thôi đôi khi chưa đủ. Người làm thiện nguyện còn cần phương pháp, kỹ năng, tư duy bền vững và sự thấu hiểu sâu sắc để những giá trị trao đi có thể chạm đúng nhu cầu, đúng hoàn cảnh và tạo tác động lâu dài cho xã hội.

Thông qua tủ sách, quỹ muốn đồng hành cùng cá nhân, tổ chức đang dấn thân vì cộng đồng, giúp họ có thêm góc nhìn, kinh nghiệm thực tiễn và nền tảng tri thức để mỗi hoạt động thiện nguyện không chỉ xuất phát từ trái tim mà còn được dẫn lối bởi sự hiểu biết và trách nhiệm.

Trong ngày đầu ra mắt, Tủ sách tri thức thiện nguyện giới thiệu 6 đầu sách xoay quanh các lĩnh vực quản trị, tri thức, phát triển con người và hoạt động xã hội, như Thiện nguyện tạo chuyển biến xã hội, Tổ chức phi lợi nhuận kiểu mới, Tác động tinh gọn, Tổ chức phi lợi nhuận thông minh, Từ thiện (trong dòng chảy văn hóa, xã hội - từ truyền thống đến hiện đại) và cuốn Đi để thương - Hành trình không thể đứng ngoài.

Trong ngày đầu ra mắt, Tủ sách tri thức thiện nguyện giới thiệu 6 đầu sách.

Các tựa sách trong đợt ra mắt đầu tiên hướng đến mục tiêu xây dựng cộng đồng thiện nguyện chuyên nghiệp, nhân văn và phát triển bền vững. Không chỉ mang đến kiến thức giá trị về quản trị, công nghệ và hoạt động xã hội, các tác phẩm còn mở ra nhiều góc nhìn mới về hành trình tạo tác động bền vững, nơi tinh thần nhân văn và trách nhiệm cộng đồng luôn được đặt ở vị trí trung tâm.

Trong 6 tựa sách đầu tiên của Tủ sách tri thức thiện nguyện, Tùy bút Đi để thương - Hành trình không thể đứng ngoài của nhà báo Nguyễn Đức Liên là hành trình “không bắt đầu từ bước chân” mà bắt đầu từ tấm lòng của nhà báo trong những năm qua.

Trong cuốn sách, nhà báo Nguyễn Đức Liên chia sẻ sau hơn 40 năm làm báo, ông đã đi qua đủ nhiều để có thể lùi về phía sau, dành phần đời còn lại cho khoảng lặng bình yên.

Bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Kim Oanh Group - giao lưu với các đại biểu, độc giả có mặt tại chương trình.

Tại sự kiện, bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Kim Oanh Group - cùng các nhân vật trong Đi để thương đã có dịp “bước ra trang sách” giao lưu với các đại biểu, độc giả có mặt tại chương trình.

Đặc biệt, mọi người gặp lại bé Nhân (Nguyễn Phan Trọng Nhân) được tác giả nhắc đến trong Đi để thương, khi ấy mới 4 tuổi nhưng bé phải bước vào cuộc chiến chống lại 3 cơn bệnh, gồm sốc thuốc, nhiễm COVID-19 và bệnh sốt xuất huyết.

Giữa lúc gia đình rối bời, bé Nhân được bà Đặng Thị Kim Oanh đứng ra thu xếp mọi việc đưa gia đình bé chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 một cách an toàn để bé Nhân được chăm sóc tích cực. Sau hai tuần nằm viện, bé Nhân đã qua cơn nguy kịch, cơ thể bé hồi phục và các chỉ số ổn định.