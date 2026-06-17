Trực tiếp World Cup 2026 Pháp vs Senegal 1-0 (H2): Mbappe mở tỷ số cho tuyển Pháp

report Pháp có cú sút đầu tiên

Phút 18: Tuy chưa tạo nên cơ hội nào nhưng Pháp đang bắt đầu kiểm soát bóng và điều tiết nhịp độ trận đấu. Họ cũng có được cú sút đầu tiên khi Michael Olise chuyền bóng vào trong cho Ousmane Dembele, người tung cú sút nhưng bị chặn lại.