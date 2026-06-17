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Trực tiếp World Cup 2026 Pháp vs Senegal 1-0 (H2): Mbappe mở tỷ số cho tuyển Pháp

Tam Vịnh
Hoàng Nguyên

TPO - Mbappe có pha thoát xuống và dứt điểm chéo góc, ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Pháp ở phút 66. Chỉ 1 phút sau đó, Senegal đáp lễ khi đưa bóng vào lưới Maignan, tuy nhiên bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

report Bàn thứ 13 của Mbappe

Bàn thắng vào lưới Senegal là bàn thứ 13 của Mbappe tại các kỳ World Cup. Anh hiện đã vượt qua Pele, ngang bằng Lionel Messi và chỉ còn kém 3 bàn so với cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải đấu, Miroslav Klose, người đã ghi 16 bàn trong màu áo tuyển Đức.

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report Senegal bị từ chối bàn thắng

Phút 68: Nicolas Jackson thực hiện cú dứt điểm tuyệt đẹp để đưa bóng vào lưới tuyển Pháp, nhưng pha ghi bàn không được công nhận vì lỗi việt vị.

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goal Mbappe mở tỷ số cho ĐT Pháp

Phút 66: Cuối cùng thì bàn thắng đã tới và người ghi bàn là Mbappe, sau tình huống di chuyển để nhận đường chuyền xuất sắc từ Olise.

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report Lại là Mbappe bỏ lỡ

Phút 64: Olise thực hiện đường chuyền thông minh, mang đến cơ hội tuyệt vời cho Mbappe. Tuy nhiên ngôi sao của Real không thể tiếp cận và dứt điểm.

var Không có phạt đền

Phút 61: Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Alireza Faghani quyết định giữ nguyên phán quyết ban đầu. Không có phạt đền.

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report Liệu có phạt đền?

Phút 58: Mbappe di chuyển sang cánh phải, nhận bóng và bứt tốc vào vòng cấm địa. Sadio Mane can thiệp và ngôi sao của Real đã ngã, nhưng trọng tài xua tay, không cho ĐT Pháp hưởng phạt đền.

report Không vào!!!

Phút 57: Pháp đang tạo ra nhiều cơ hội hơn và Mbappe có cơ hội đối mặt Mendy. Tuy nhiên anh không thắng được thủ thành của Senegal.

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report Quá đáng tiếc cho ĐT Pháp

Phút 53: Edouard Mendy đã cứu thua cho Senegal. Michael Olise có tình huống bứt tốc và tung ra cú sút, nhưng cựu thủ môn của Chelsea đã kịp thời đổ người cản phá.

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report Senegal phản công nguy hiểm

Phút 52: Một pha tắc bóng đúng lúc của William Saliba đã ngăn cản Ismaila Sarr thâm nhập vòng cấm. Senegal không chỉ phòng ngự kỷ luật, họ còn tỏ ra nguy hiểm trong phản công.

report Doue dứt điểm

Phút 47: Desire Doue di chuyển vào trung lộ và có bóng ngay trước vòng cấm địa, sau đó dứt điểm rất căng, đưa bóng đi chệch cột dọc.

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time Hiệp hai bắt đầu

Phút 46: Hai đội trở lại và những diễn biến hấp dẫn chờ tất cả ở phía trước.

time Hiệp một khép lại sau khi Senegal suýt ghi bàn!

Phút 45+6: Thật khó tin khi Ismaila Sarr lại dứt điểm vọt xà chỉ ở khoảng cách 6m. Sự phòng ngự hời hợt của Pháp suýt chút nữa khiến họ phải trả giá.

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report Có 6 phút bù giờ

Phút 45+1: Có khá nhiều thời gian nhưng với thế trận hiện tại, ít khả năng bàn thắng sẽ đến trước khi hiệp một khép lại.

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report Cú sút trúng đích đầu tiên

Phút 40: Cuối cùng thì cú sút trúng đích đầu tiên đã được tạo ra bởi Sadio Mane, người thực hiện pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng không làm khó được Maignan.

report Pháp chưa thể hiện được nhiều

Phút 37: Lối chơi phòng ngự chắc chắn và di chuyển linh hoạt của Senegal khiến Pháp gặp nhiều khó khăn.

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report Cơ hội khác cho Senegal

Phút 30: Pháp lại để mất bóng, lần này là Olise mắc lỗi, nhưng Sarr lại trượt chân khiến cú sút từ ngoài vòng cấm bay vọt xà.

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report Những thống kê sau 25 phút đầu tiên
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report Không vào!!!

Phút 25: Senegal phản công nhanh bên cánh trái và Nicolas Jackson quyết định dứt điểm ở góc khá hẹp. Bóng dội cột dọc khung thành Maignan.

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report Pháp có cú sút đầu tiên

Phút 18: Tuy chưa tạo nên cơ hội nào nhưng Pháp đang bắt đầu kiểm soát bóng và điều tiết nhịp độ trận đấu. Họ cũng có được cú sút đầu tiên khi Michael Olise chuyền bóng vào trong cho Ousmane Dembele, người tung cú sút nhưng bị chặn lại.

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report Pháp chưa thể tạo ra cơ hội

Phút 12: Cho đến nay Pháp với cặp tiền đạo Ousmane Dembele và Kylian Mbappe vẫn chưa tạo nên tình huống nào đáng chú ý, trong khi Senegal có một khởi đầu tương đối tốt.

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report Không được!

Phút 7: Ismaila Sarr bứt tốc vào vòng cấm và tung cú sút, nhưng bị Dayot Upamecano cản phá xuất sắc.

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report Đại diện châu Phi cố gắng gây bất ngờ

Phút 2: Senegal cố gắng gây bất ngờ bằng đường tạt bóng từ cánh trái, sau đó kiếm về quả phạt góc. Tình huống dàn xếp đá phạt tiếp theo không tạo nên nguy hiểm cho Les Bleus.

start Trận đấu bắt đầu

Phút 1: Trọng tài Alireza Faghani đã nổi hồi còi bắt đầu trận đấu tại bảng I giữa Pháp và Senegal trên sân MetLife Stadium.

Pháp là đội giao bóng.

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report Đội hình ra sân của Senegal

Mendy, Diouf, Niakhate, Koulibaly, Diatta, P. Gueye, I. Gueye, Camara, Mane, Jackson, Sarr.

report Đội hình ra sân của ĐT Pháp

Maignan, T. Hernandez, Saliba, Upamecano, Kounde, Rabiot, Tchouameni, Doue, Dembele, Olise, Mbappé.

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Khi lá thăm đưa Senegal và Pháp nằm cùng bảng I tại World Cup 2026, nhiều người hâm mộ lập tức nhớ về một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử giải đấu. Trên sân vận động ở East Rutherford vào thứ Ba tới, đại diện châu Phi sẽ có cơ hội tái hiện chiến tích từng làm rung chuyển thế giới bóng đá cách đây 24 năm, khi họ đánh bại nhà đương kim vô địch Pháp ngay trong trận khai mạc World Cup 2002.

Lần gặp gỡ ấy đã trở thành biểu tượng cho tinh thần quật cường của bóng đá Senegal. Chiến thắng tối thiểu trước Les Bleus không chỉ mở ra hành trình cổ tích của "Những chú sư tử Teranga" đến tận tứ kết, mà còn góp phần khiến đội tuyển Pháp khi đó bị loại ngay từ vòng bảng trong tư cách nhà vô địch thế giới.

Bước vào kỳ World Cup lần này, Pháp tiếp tục được xem là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Đây cũng là giải đấu đặc biệt với HLV Didier Deschamps. Chiến lược gia 57 tuổi sẽ chia tay cương vị thuyền trưởng sau khi World Cup 2026 khép lại và ông chắc chắn muốn khép lại triều đại của mình bằng một danh hiệu lớn.

Tam Vịnh
Hoàng Nguyên
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