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Trực tiếp World Cup 2026 Mexico vs Nam Phi 1-0 (H1): Quinones ghi bàn đầu tiên tại World Cup

Đặng Lai
Hoàng Nguyên

TPO - Sai lầm của hậu vệ Nam Phi phải trả bằng giá rất đắt với bàn thua ngay phút thứ 9. Quinones không bỏ lỡ "món quà" của đối thủ để trở thành cầu thủ ghi bàn đầu tiên tại World Cup 2026.

report Mexico lại hãm thành

30': Từ một tình huống tổ chức bên cánh trái, Jimenez đã lừa được hậu vệ áo vàng rồi tung ra cú sút cực căng. Bóng đập chân hậu vệ Nam Phi. Đây đã là pha dứt điểm thứ 6 của chủ nhà trong khi Nam Phi vẫn là con số 0 tròn trĩnh.

report Nam Phi gần như chỉ biết trông đợi vào bóng chết

24': Nam Phi đang mất sự kết nối trong các pha lên bóng. Họ gần như chỉ biết trông chờ vào các tình huống bóng chết để tìm cơ hội tiếp cận khung thành đối thủ.

report Không được

20': Mexico có pha lên bóng mềm mại. Bóng được trả cho Quinones. Tiền đạo này tung ra cú sút cực căng nhưng bóng đi chệch cột.

report Mexico chơi chậm rãi

14': Bàn thắng mở tỷ số giúp đội chủ nhà Mexico giảm tốc độ lại, chủ động làm chủ cuộc chơi. Nam Phi gần như không thể lên bóng quá nửa sân trong thế trận này.

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goal VÀO, Mexico mở điểm

9': Mexico đã ghi bàn sau một pha pressing tầm cao, khiến hậu vệ Nam Phi lúng túng. Cầu thủ áo xanh cướp bóng rồi Julian Quinones tung ra cú sút cực căng, bóng đi sệt làm tung lưới.

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report Không vào!

5': Raul Jimenez băng lên tung cú sút trái phá bằng chân trái. Bóng bay cực căng nhưng thủ môn Nam Phi vẫn đổ người xuất sắc cứu thua.

report Chủ nhà đang pressing

3': Những phút đầu, Nam Phi đang gặp áp lực nghẹt thở. Mexico dâng đội hình lên pressing tầm cao. Bóng gần như không lăn quá nửa sân.

foul TRẬN MỞ MÀN WORLD CUP 2026 BẮT ĐẦU! LỄ HỘI BÓNG ĐÁ BẮT ĐẦU
report 2 đội đang làm lễ chào cờ
report Mexico, nước đồng chủ nhà, đang đối mặt với áp lực phải mang lại thành công

Quốc gia cuồng nhiệt bóng đá Mexico không hề xa lạ với World Cup. Đội tuyển quốc gia Mexico đang chuẩn bị cho lần thứ 17 tham dự vòng chung kết. Sân vận động khổng lồ Azteca sẽ đi vào lịch sử khi trở thành sân đầu tiên tổ chức 3 trận khai mạc FIFA World Cup (1970, 1986 và 2026).

Lợi thế sân nhà và thứ hạng FIFA cao hơn giúp Mexico trở thành ứng cử viên sáng giá tại bảng A. Nhưng với hơn 80.000 khán giả dự kiến ​​tham dự, đội chủ nhà đang chịu áp lực phải mang về chiến thắng đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ.

Mexico bất bại trong 8 trận gần nhất, san bằng kỷ lục chuỗi trận bất bại dài nhất mà họ từng có trước một kỳ World Cup. Đó là động lực cho đội bóng của Javier Aguirre. Nhưng liệu họ có thi đấu như kỳ vọng?

report 11 cầu thủ đá chính của Nam Phi

Hậu vệ trái Modiba từng gặp vấn đề về chấn thương trước trận đấu, nhưng hiện đã đủ thể lực để có mặt trong đội hình xuất phát của Bafana Bafana.

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report Mexico tung đội hình ra sân

Không có gì bất ngờ đối với đội hình chủ nhà. Raul Jimenez sẽ đá chính như dự kiến. HLV Javier Aguirre chỉ thực hiện 1 sự thay đổi so với trận đấu khởi động gần nhất, khi Israel Reyes vào thay Jorge Sanchez.

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report Lịch sử các trận khai mạc World Cup

5 kỳ gần nhất, các trận khai mạc World Cup thường có nhiều bàn thắng, thậm chí có trận xuất hiện tới 6 bàn (kỳ 2006 giữa Đức và Costa Rica).

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report Các cầu thủ chủ nhà Mexico bắt đầu tiến ra sân để làm nóng
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report Shakira trình diễn ca khúc chính thức của World Cup 2026

Sau những ca sĩ của chủ nhà, nữ hoàng nhạc Latin, Shakira xuất hiện trên sân khấu với ca khúc "Dai Dai" cùng Burna Boy. Sau ca khúc này, lễ khai mạc ngắn tại Mexico cũng kết thúc.

report Chương trình ca nhạc đậm chất văn hóa Maya

Tại sân Azteca, hàng trăm vũ công, ban nhạc và nghệ sĩ đang trình diễn một show ca nhạc đậm chất văn hóa Maya.

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foul Lễ khai mạc World Cup 2026 tại Mexico bắt đầu

Đội tuyển Mexico bước vào giải đấu với phong độ vô cùng ấn tượng. Dưới triều đại của HLV Javier Aguirre, sơ đồ 4-3-3 thiên về kiểm soát bóng đang được "El Tri" vận hành trơn tru. Những ngôi sao kỳ cựu như tiền đạo Raul Jimenez hay bộ đôi tiền vệ Orbelin Pineda và Alvaro Fidalgo sẽ là chìa khóa định đoạt trận đấu.

Mexico đang sở hữu chuỗi thành tích bất bại kể từ tháng 10 năm ngoái và vừa có màn chạy đà hoàn hảo khi hủy diệt Serbia tới 5 bàn không gỡ. Việc thi đấu dưới sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà là động lực vô giá giúp họ tự tin giành trọn vẹn 3 điểm.

Ở bên kia chiến tuyến, Nam Phi dù xuất sắc đứng đầu bảng ở vòng loại nhưng lại đang để lộ những điểm yếu chí mạng nơi hàng phòng ngự. Họ thường xuyên để thủng lưới ngay cả trước những đối thủ yếu hơn. Lối đá ban bật và chuyển đổi trạng thái nhanh của "Bafana Bafana" có thể gây khó dễ trong vài thời điểm, nhưng thực tế họ rất bế tắc khi phải chạm trán các thế lực mạnh hơn.

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Phong độ của Nam Phi cũng rất đáng báo động với chỉ vỏn vẹn 1 chiến thắng trong 4 trận giao hữu gần nhất. Ngay cả trận gặp Nicaragua yếu hơn rất nhiều, họ cũng chỉ có được trận hòa 0-0. Cả trận đội bóng này sút 15 lần nhưng chỉ trúng đích 1 quả.

Với tương quan ấy, Mexico hoàn toàn đủ sức giành một chiến thắng cách biệt và tạo nên cơn mưa bàn thắng trong trận khai màn. Lịch sử cho thấy 3/5 trận khai mạc World Cup gần đây đều khép lại với từ 3 bàn trở lên. Sự cuồng nhiệt từ các khán đài sẽ thôi thúc đội chủ nhà dâng cao tấn công liên tục. Và sự cuồng nhiệt ấy cũng sẽ được đền đáp bằng cơn mưa gôn ở Azteca.

Đặng Lai
Hoàng Nguyên
#World Cup 2026 #Mexico #Nam Phi #Khai mạc #Bóng đá #Trực tiếp khai mạc WC #Mexico vs Nam Phi #trực tiếp Mexico vs Nam Phi

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