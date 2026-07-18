Trực tiếp Việt Nam vs Myanmar 3-0 (H2): Vào!!! Nguyễn Hoàng Hên ghi bàn

TPO - Từ vị trí khoảng ngoài 20m trước vòng cấm, Nguyễn Hoàng Hên tung pha dứt điểm kỹ thuật đưa bóng đi vào góc xa hạ thủ môn Myanmar. Cách biệt được nâng lên 3-0 cho đội tuyển Việt Nam.

goal VÀO, Hoàng Hên lập công 60': Tỷ số được nâng lên 3-0 với cú sút xa đẳng cấp từ Hoàng Hên. Anh lấy bóng từ Tiến Anh rồi găm trái bóng vào góc hiểm. Mành lưới Myanmar rung lên lần 2. Có lẽ lúc này, NHM chờ đợi khoảnh khắc tỏa sáng của Tài Lộc. report Lại là Tiến Anh hãm thành 53': Tiến Anh tiếp tục áp sát vòng 5m50. Trong tư thế không thuận lợi, anh nỗ lực dứt điểm đưa trái bóng vọt xà. report Thêm cơ hội cho Việt Nam 48': Tiến Anh đi bóng lắt léo, ngoặt bóng đánh lừa hậu vệ Myanmar. Anh đưa bóng vào trong. Tiếc rằng không cái bóng áo đỏ nào đón được đường căng ngang. foul Hiệp 2 bắt đầu foul Hết hiệp 1 Một hiệp đấu khá ổn của tuyển Việt Nam. Đội đang áp đảo đối thủ và ghi những bàn thắng cần thiết. Tuy nhiên, chắc chắn tỷ số 2-0 vẫn là chưa đủ. report Hoàng Hên vẫn chưa 'hên' 43': Một pha phối hợp nét tiếp theo của Việt Nam. Hoàng Hên tiếp cận vòng cấm và dứt điểm từ cự ly gần. Nhưng thủ môn Myanmar đã bay người cực hay để cứu bóng xuất thần. goal VÀO. Việt Nam nhân đôi cách biệt 40': Bài bóng bổng đã phát huy tác dụng. Tiến Anh tạt bóng để Xuân Mạnh xâm nhập vòng cấm, đánh đầu bật đất ghi bàn. Sức ép của chủ nhà cuối cùng cũng được cụ thể hóa. ảnh: M.D report Đến lượt Hoàng Hên bỏ lỡ 36': Hoàng Hên lấy bóng ở ngoài vòng cấm, anh tì người rồi đột nhập trước khi cứa lòng. Tiếc rằng bóng đi chưa theo ý muốn. ảnh: M.D report Xuân Son liên tiếp dứt điểm 31': Từ đường tạt của Quang Hải, Xuân Son áp sát và đánh đầu. Bóng đi ra ngoài. Trong 2 phút sau đó, anh được Tài Lộc chuyền bóng nhưng pha cứa lòng của Xuân Son đi quá bổng. ảnh: M.D report Đang xuất hiện những chuệch choạc 25': Việt Nam đã đánh mất thế trận trong nhiều tình huống. Myanmar đang chơi tốt và tạo ra sức ép đáng kể lên khung thành của Lê Giang. Đáng ra tuyển Việt Nam phải tiếp tục duy trì sự áp đảo. report Lời cảnh báo cho tuyển Việt Nam 19': Cánh trái của Việt Nam đã bị khai thác. Không ai theo kèm một cái bóng áo trắng. Anh xuống đáy biên rồi tạt vào đặt để đồng đội đánh đầu cận thành. Rất may là bóng đi ra ngoài. report Myanmar có pha dứt điểm đầu tiên 15': Mue Aung tung ra cú sút vô hại từ ngoài vòng cấm. Đây là pha kết thúc một tình huống lên bóng khá thoáng nhưng Myanmar đã không biết triển khai sao cho mượt mà nhất. report Hoàng Đức dứt điểm 11': Hoàng Đức tự tin cầm bóng rồi tung ra cú sút căng từ rìa vòng cấm. Bóng đã bị thủ môn Myanmar chặn lại sau 2 nhịp. report Tài Lộc lại gây ấn tượng 6': Hoàng Đức chọc khe rất vừa tầm để Tài Lộc băng xuống. Anh tạt bóng cắt ngang qua khung thành Myanmar nhưng bên trong không có ai tiếp cận. goal VÀO, Xuân Son ghi bàn bằng cú volley đẳng cấp 5': Pha phối hợp tam tấu 3 cầu thủ nhập tịch đã giúp Việt Nam ghi bàn. Hoàng Hên tạt bóng, Tài Lộc mớm bóng ra và Xuân Son bắt volley đưa bóng vào góc chết đánh bại thủ môn Myanmar. report Tài Lộc khiến đối thủ nhận thẻ vàng 2': Tài Lộc (Geovane Magno) băng tốc để triển khai pha phản công 3 đấu 2. Tuy nhiên, anh bị đối thủ kéo thô thiển. Cầu thủ Myanmar nhận ngay tấm thẻ vàng. foul Trận đấu bắt đầu report Tròn 10 năm Myanmar không thể ghi bàn vào lưới Việt Nam Dù gây ra nhiều khó khăn cho Thái Lan hay Indonesia nhưng hễ gặp Việt Nam là Myanmar chịu trận. Họ đã trải qua 3 trận liên tiếp trong tròn 10 năm không thể ghi được bàn nào vào lưới đội tuyển Việt Nam. Trong giai đoạn này, Myanmar nhận đến 8 bàn thua. 3 trong số đó do Xuân Son ghi. report Đội hình thiên về tấn công của đội tuyển Việt Nam Ngày ở lần đầu tiên được triệu tập và đội tuyển, thủ môn Lê Giang đã có suất bắt chính. Ở bên trên, 3 cầu thủ nhập tịch gồm Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc cũng sát cánh.

Với mục tiêu cạnh tranh ngôi vô địch, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Kim Sang-sik đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Lực lượng của "Những chiến binh Sao Vàng" tại giải đấu năm nay có sự hòa quyện giữa kinh nghiệm và làn gió mới. Dù phải tiếc nuối chia tay trung vệ kỳ cựu Duy Mạnh trước thềm giải đấu, song HLV Kim Sang-sik vẫn sở hữu bộ khung rất chất lượng.

Đáng chú ý, tiền vệ Nguyễn Quang Hải được tin tưởng trao tấm băng thủ quân. Sự xuất hiện của tiền đạo nhập tịch Xuân Son (đội phó) hứa hẹn sẽ mang lại bước đột phá lớn cho hàng công, bên cạnh những mũi nhọn sắc bén khác như Gia Hưng, Hoàng Hên và đặc biệt là tân binh Tài Lộc (Geovane Magno).

Chuyến tập huấn vừa qua cùng trận giao hữu cuối cùng gặp Myanmar là cơ hội để ông Kim thử nghiệm các phương án chiến thuật, tối ưu hóa sơ đồ 3-4-3 nhằm hướng tới chiến dịch vòng bảng vững chắc, nơi Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ như Indonesia và Singapore.

Ở bên kia chiến tuyến, đội tuyển Myanmar cũng cho thấy quyết tâm không kém. Nằm ở bảng B cùng các đối thủ mạnh như Thái Lan và Malaysia, Myanmar hiểu rằng họ cần phải có sự chuẩn bị nghiêm túc nhất nếu muốn cạnh tranh tấm vé vào bán kết.

Đội hình của Myanmar hành quân sang Việt Nam lần này mang theo sức trẻ và lối chơi kỷ luật. Những cái tên nổi bật như Lwin Moe Aung, Soe Moe Kyaw hay thủ thành Pyae Phyo Thu tiếp tục là điểm tựa vững chắc.

Việc lựa chọn đội tuyển Việt Nam làm đối thủ cọ xát cuối cùng cho thấy ban huấn luyện Myanmar muốn các cầu thủ làm quen với áp lực đỉnh cao, từ đó tìm ra những kẽ hở trong hệ thống phòng ngự và cải thiện khả năng chuyển đổi trạng thái trước khi bước vào trận đánh lớn.