Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan, 19h00 ngày 10/11: Chờ Williams Minh Hoàng tỏa sáng

TPO - Trận đấu tâm điểm ở giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026 được trực tiếp trên kênh VTV6. Bên cạnh đó, khán giả có thể theo dõi qua các nền tảng FPT Play và ứng dụng VTVgo.
Ngay trận ra quân của giải giao hữu, các khán giả được thưởng thức trận đấu tâm điểm giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Ở lần gần nhất gặp nhau giữa 2 nền bóng đá tại cấp độ U23, U23 Việt Nam thua U23 Thái Lan tại giải giao hữu CFA Team China. Tuy nhiên, tại các sân chơi ở cấp khu vực và châu lục trong vài năm gần đây, thành tích của U23 Việt Nam vượt trội Thái Lan.
U23 Thái Lan mang đến Gia Lai lực lượng tối ưu, với thành phần chủ chốt là các cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá nước này ở lứa sinh năm 2004, 2005. Hai đội đã quá hiểu nhau, từ băng huấn luyện cho đến từng vị trí trên sân, hứa hẹn tạo nên trận đấu hấp dẫn, khởi đầu bùng nổ cho giải giao hữu.
U23 Singapore và U23 Qatar cũng mang đến Việt Nam lực lượng mạnh nhất để đá giao hữu tứ hùng. Các trận đấu của U23 Việt Nam diễn ra trong dịp FIFA Days, nơi mà đội tuyển cũng chơi một loạt trận giao hữu quan trọng. Tuy nhiên, các trận đấu sắp tới của U23 Việt Nam nhận sự quan tâm rất lớn từ khán giả.
Bên cạnh sức nóng truyền thống giữa hai nền bóng đá hàng đầu khu vực, màn so tài này còn là cơ hội quan trọng để cả hai huấn luyện viên thử nghiệm nhân sự, định hình bộ khung cho các mục tiêu dài hạn trong năm 2027 và hướng tới Olympic. Đặc biệt, thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh rất quyết tâm đòi lại món nợ sau thất bại 0-1 trước chính đối thủ này tại giải giao hữu hồi tháng 3/2026.
Bước vào giải đấu, U23 Việt Nam gặp không ít thử thách khi chỉ có một buổi tập lắp ráp đội hình do vướng lịch thi đấu V.League. Đội chủ nhà cũng thiếu vắng một số gương mặt trụ cột vì chấn thương hoặc bận làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia, buộc ban huấn luyện phải gọi bổ sung Cao Hoàng Minh và Nguyễn Đức Phú.
Tuy nhiên, đội bóng áo đỏ vẫn nắm giữ điểm tựa sân nhà cùng nòng cốt là bảy tuyển thủ từng chinh chiến tại ASIAD 2026 như thủ môn Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt và Lê Đình Long Vũ, kết hợp cùng các nhân tố mới như Williams Minh Hoàng hay Trần Gia Bảo.
Phía bên kia chiến tuyến, U23 Thái Lan dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Thawatchai Damrong-Ongtrakul cũng chịu cảnh thiếu thời gian chuẩn bị và thể trạng cầu thủ bị ảnh hưởng sau hành trình di chuyển vất vả. Mang đến Gia Lai lực lượng chủ yếu sinh năm 2005-2006 để hướng tới SEA Games 34, đội bóng xứ Chùa vàng không đặt nặng áp lực thành tích.
Dù sở hữu hàng công sắc bén với các mũi nhọn như Paripan Wongsa, Jehhanafee Mamah và Worawut Noisri, hàng thủ Thái Lan lại thường xuyên bộc lộ sơ hở khi từng để lọt lưới tới 9 bàn sau 4 trận tại ASIAD vừa qua. Đây là điểm yếu mà các chân sút chủ nhà có thể khai thác bằng lối chơi chuyển trạng thái tốc độ.
Lịch sử đối đầu đang ủng hộ U23 Việt Nam với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ 1 thất bại trong 5 lần chạm trán gần nhất, nổi bật là trận thắng 3-2 ở chung kết SEA Games 33. Với lợi thế sân nhà Pleiku cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh được dự đoán sẽ giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trong ngày ra quân.
Xem màn trình diễn của Đội tuyển U23 Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn.