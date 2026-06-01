Trực tiếp U19 Việt Nam vs U19 Timor Leste 1-0 (Hết H1): Không vào!!! Công Hậu lỡ cơ hội

U19 Việt Nam ghi bàn sớm nhưng không thể tận dụng được lợi thế về tâm lý. Đội vẫn bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt, phối hợp rời rạc.
41': Thêm một cơ hội nữa bị đội bóng áo đỏ bỏ qua. Đức Vũ xử lý quá chậm, và cú sút của anh cũng rất nhẹ. Nếu dứt điểm tốt, U19 Việt Nam phải dẫn 3-0 trong hiệp đầu.
35': Công Hậu và Đức Vũ có pha ban bật cực hay ở rìa vòng 5m50. Bóng từ chân Công Hậu đã hạ thủ môn đối phương nhưng lại tìm đến đúng cột dọc. Cơ hội tốt thứ 2 bị U19 Việt Nam bỏ lỡ.
29': Vabio có pha xử lý rất hay bên cánh trái, sau đó bóng được đưa vào trung lộ cho Arago. Cú đá từ cự ly 25 mét là cực hay nhưng thủ môn U19 Việt Nam đã bay người xuất sắc đẩy bóng.
24': Dường như U19 Việt Nam đang giăng ra chiến thuật "dụ" đối thủ tấn công để tung ra những pha phản đòn sắc sảo. Đó là lý do lúc này, U19 Timor Leste đang tấn công nhiều hơn.
19': Công Hậu có pha ngoặt bóng rất mềm mại loại bỏ hậu vệ đối phương. Sau đó anh đối mặt thủ môn nhưng cú sút của tiền đạo này lại đi hiền, không thể giúp đội nhà ghi bàn thứ 2.
14': Các cầu thủ U19 Timor Leste có tốc độ và kỹ thuật khá tốt. Họ thường xuyên "khoét" vào cánh khiến hậu vệ U19 Việt Nam vất vả.
7': Bàn thắng sớm giúp U19 Việt Nam tự tin áp đặt thế trận, nhưng đối thủ U19 Timor Leste cũng không tỏ ra quá lép vế. Họ đang tạo ra thế trận khá ngang ngửa với U19 Việt Nam.
2': Công Hậu rất nhanh lẻn xuống đón đường chuyền của đồng đội. Anh nhanh chóng chích bóng qua người thủ môn Timor Leste. Tỷ số là 1-0 cho U19 Việt Nam.
Những năm qua, dù đã nỗ lực phát triển song U19 Timor Leste vẫn không thể rút ngắn cách biệt với các nền bóng đá hàng đầu khu vực. Họ thường xuyên thua đậm. Thành tích khả dĩ nhất của họ trong 5 năm qua có chăng là chiến thắng 1-0 trước U19 Singapore.
Vabio Canavaro: Dù được đặt theo tên của huyền thoại phòng ngự người Italia, Canavaro của Timor Leste lại là một tiền đạo dạt cánh trái đầy đột biến. Cầu thủ này sở hữu tốc độ xé gió, kỹ thuật cá nhân lắt léo và thường xuyên là người trực tiếp ghi những bàn thắng quan trọng.
Luis Figo Pereira: Thêm một cầu thủ mang tên danh thủ bóng đá thế giới. Cùng với Canavaro, Luis Figo mang đến sự linh hoạt ở hành lang cánh, sở hữu khả năng bứt tốc tốt và chớp thời cơ rất nhạy bén trong khu vực cấm địa.
Điểm sáng lớn nhất trong lịch sử tham dự giải đấu của U19 Timor Leste là việc giành Huy chương Đồng vào năm 2013. Tại giải đấu năm đó, họ đã thi đấu vô cùng ấn tượng và tạo ra nhiều bất ngờ trước các đội bóng lớn trong khu vực.
Ngoài kỳ tích năm 2013, trong hầu hết các lần tham dự còn lại, đội tuyển trẻ của Timor Leste thường xuyên phải dừng bước ở vòng bảng do chưa đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các nền bóng đá phát triển hơn như Việt Nam, Thái Lan hay Indonesia.
Nhiều thành viên từng cùng U17 Việt Nam dự VCK châu Á đã trở thành trụ cột tuyển U19. Những Xuân Tín, Tấn Dũng hay Duy Khang giờ sẽ thử sức mình dưới màu áo U19 quốc gia.
Sáng nay (1/6), ngay trước trận ra quân, VFF đã công bố danh sách chính thức của U19 Việt Nam tham dự giải U19 Đông Nam Á 2026. Bản danh sách này ít hơn 2 người so với 25 cái tên trước đó vì ban tổ chức giải ấn định số lượng cầu thủ mỗi đội tranh tài là tối đa 23.
2 cầu thủ phải nói lời chia tay là tiền vệ Bạch Trọng Dương và tiền đạo Nguyễn Sỹ Mạnh Dũng. Đây đều là những gương mặt trẻ đã cùng U17 Việt Nam dự giải U17 châu Á 2025 và để lại nhiều ấn tượng. Và đây cũng là 2 nhân tố trên hàng công.
Điều đó cũng có nghĩa HLV Ikeuchi ưu tiên tuyến dưới, dành nhân sự cho khu vực tiền vệ và hậu vệ. HLV Ikeuchi hiểu rằng tại bảng A, U19 Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn do U19 Indonesia được đánh giá nhỉnh hơn, lại có ưu thế chủ nhà.
Đã vậy, nhà cầm quân Nhật Bản gặp nhiều khó khăn về nhân sự khi hàng loạt cầu thủ quan trọng không thể góp mặt vì các lý do khác nhau như bận thi tốt nghiệp, không được các CLB nhả quân.
Việc thiếu vắng nhiều trụ cột chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ đến sức mạnh cũng như chiều sâu đội hình của U19 Việt Nam. Và nó sẽ ảnh hưởng ngay từ trận đầu tiên. Trong bối cảnh đó, dù đối thủ chỉ là U19 Timor Leste nhưng chắc chắn U19 Việt Nam vẫn phải chiến đấu với 100% khả năng để giành một kết quả như ý.
