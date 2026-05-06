Trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Yemen 0-0 (H2): Hiệp 2 bắt đầu

qoute HLV Cristiano Roland: "U17 Việt Nam đã sẵn sàng"

“Chúng tôi đã sẵn sàng. Kể từ khi đặt chân đến đây, toàn đội ưu tiên việc thích nghi với điều kiện thi đấu và các yếu tố liên quan đến giải. Quan trọng hơn, ban huấn luyện đã phân tích đối thủ và truyền đạt đầy đủ thông tin cho các cầu thủ. Chúng tôi bước vào trận đấu với sự tự tin, nhưng luôn đi kèm tinh thần trách nhiệm”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Đánh giá về đối thủ U17 Yemen, HLV Cristiano Roland nhận định đây là đội bóng có chất lượng và thi đấu gắn kết. “Qua phân tích, chúng tôi đã xác định rõ những thời điểm cần tấn công cũng như khi phải tổ chức phòng ngự. Điều quan trọng là các cầu thủ phải hiểu và thực hiện đúng các yêu cầu chiến thuật”, HLV Cristiano Roland nói.