Trực tiếp Thể Công Viettel vs PVF-CAND 1-1 (H2): Vào!!! Tuyệt phẩm của Đinh Xuân Tiến

TPO - Xuất phát từ pha tạt bóng bên cánh trái của Tuấn Tài, Đinh Xuân Tiến đỡ ngực trước khi tung pha dứt điểm chéo góc đánh bại thủ môn PVF-CAND, ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1.

report Không vào!!! 85': Pedro đón bóng bật ra và bắt volley. Nhưng bóng đi trúng vị trí của Sỹ Huy. Thể Công Viettel lại bỏ lỡ thêm một cơ hội. report Thể Công Viettel đang tăng tốc 80': Thể Công Viettel không chấp nhận chia điểm. Họ đang tấn công dồn dập với những pha tạt bóng liên tục từ cánh trái. goal VÀO, Thể Công Viettel gỡ hòa 76': Vẫn là "gà son" Xuân Tiến. Nhận bóng từ Tuấn Tài, Xuân Tiến đỡ ngực và bắt volley gọn gàng. Bóng găm vào lưới, khiến thủ môn PVF-CAND không thể phản xạ. report Pha phản công hỏng ăn của PVF-CAND 72': Mpande lấy bóng sau pha phá bóng thiếu quyết đoán của hậu vệ Thể Công Viettel. Tuy nhiên, cú sút của anh lại vừa thiếu lực vừa thiếu độ chính xác. report Bóng đập xà ngang 66': Mạnh Dũng bắt vô lê trúng người hậu vệ đối phương. Bóng bật ra rồi Xuân Tiến ập vào đánh đầu. Bóng đập xà ngang. Cơ hội tốt nhất từ đầu trận của Thể Công Viettel. ​ report Không được 57': Xuân Tiến cố gắng đột phá và dứt điểm sệt. Bóng đi căng nhưng lại chệch cột dọc. report Thể Công Viettel vẫn chưa có ý tưởng 50': Trong thế bị dẫn bàn, Thể Công Viettel đang tìm cách áp đặt thế trận. Tuy nhiên, họ vẫn chưa tạo ra những pha tấn công nguy hiểm. foul Hiệp 2 bắt đầu foul Hiệp 1 kết thúc, Thể Công Viettel bị dẫn bàn 45': Trong thế trận bế tắc, Thể Công Viettel đã bị dẫn bàn bằng tình huống penalty đáng tiếc. Chắc chắn đội bóng áo lính còn nhiều việc phải làm ở sau giờ nghỉ. report Thế trận giằng co 42': Thể Công Viettel đang bế tắc trong khâu lên bóng trong khi PVF-CAND cũng không thiết tha tấn công. Điều đó dẫn tới thế trận bế tắc. report Tỷ số suýt là 2-0 36': Văn Việt bắt không dính bóng. Lý Đức áp sát và có cơ hội cực tốt để ghi bàn. Tuy nhiên trung vệ này lại vội vàng đá hỏng. PVF-CAND đã bỏ phí cơ hội vàng. report Thể Công Viettel bỏ lỡ 32': Hàng loạt pha hãm thành được chủ nhà tạo ra. Sau tình huống bỏ lỡ trong vòng cấm, Thể Công Viettel được hưởng đá phạt từ cự ly 18 mét. Tuy nhiên cú đá của Pedro đi sát sạt cột dọc. goal VÀO, PVF-CAND bất ngờ ghi bàn 24': Trong thế trận bế tắc, bàn thắng đã đến sau một tình huống bất ngờ. Alastair dứt điểm lạnh lùng đánh bại Văn Việt. Đội khách dẫn 1-0. penalty Có penalty cho PVF-CAND 19': Trong pha tấn công gần như là đầu tiên, PVF-CAND đã được hưởng penalty. Cầu thủ áo xanh bị tác động từ phía sau và ngã ra trong vòng cấm. Trọng tài tham khảo VAR và giữ nguyên quyết định. report Mạnh Dũng thử vận may 18': Nhâm Mạnh Dũng lấy bóng trong vòng cấm rồi xoay người bắt volley luôn. Bóng đi quá bổng. report PVF-CAND đang tử thủ 15': Đội khách chỉ cắm Mpande bên trên, còn lại 9 cầu thủ đang vây kín vòng cấm. Họ khiến Thể Công Viettel khó tiếp cận vòng cấm, thiếu các pha lên bóng có ý tưởng. report Không được 11': Xuân Tú tạt bóng vào khó chịu khiến hàng thủ PVF-CAND không thể chạm bóng. Tuy nhiên Pedro bị lỡ nhịp khiến anh không thể có pha chạm bóng chuẩn xác nhất. report Nguy hiểm 5': Thể Công Viettel tạo ra pha bóng đáng nói đầu tiên khi bóng được đưa vào từ cánh. Nhâm Mạnh Dũng áp sát nhưng anh không kịp chạm bóng ở tư thế đối mặt khung thành. foul Trận đấu bắt đầu report Thể Công Viettel làm nóng cho trận đấu ảnh Thể Công Viettel report Đội hình xuất phát của PVF-CAND Minh Long, Anh Việt, Lý Đức, Lucas Henrique, Bảo Long, Xuân Bắc, Văn Thuận, Thanh Nhàn, Bá Đạt, Mpande, Alatair. Bên phía đội khách, họ cũng mất hậu vệ phải số 1 Võ Anh Quân do án treo giò. Hàng thủ vốn mong manh của PVF-CAND nay càng đứng trước thách thức lớn. report Đội hình xuất phát của Thể Công Viettel Văn Việt, Tuấn Tài, Tiến Dũng, Colonna, Văn Nam, Xuân Tiến, Wesley Nata, Damian An, Văn Khang, Mạnh Dũng, Pedro Henrique. Trận này, Lucao văng mặt vì án treo giò. Đây là thiếu vắng lớn của đội chủ nhà. Pedro sẽ cùng Nhâm Mạnh Dũng lĩnh ấn hàng công Viettel. ​

Khoảng cách giữa hai đội là một vực thẳm mênh mông. Thể Công Viettel đang vững vàng ở vị trí thứ 2 BXH LPBank V.League 1 với 49 điểm (14 thắng, 7 hòa, 2 thua) cùng hiệu số +17. Trong khi đó, tân binh PVF-CAND đang ngụp lặn ở vị trí cuối bảng (hạng 14) với vỏn vẹn 17 điểm, có cùng điểm số với SHB Đà Nẵng nhưng chịu xếp sau do kém chỉ số phụ.

Mục tiêu của hai câu lạc bộ lúc này rõ ràng như ban ngày: một bên quyết tâm bảo vệ ngôi vị á quân, một bên phải gồng mình trốn suất xuống hạng trực tiếp.

Trận đối đầu giữa Thể Công Viettel và PVF-CAND luôn là một trong những cuộc chạm trán mang lại nhiều cung bậc cảm xúc đặc biệt cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Dù ở bất cứ hoàn cảnh hay giải đấu nào, sự kịch tính và tinh thần chiến đấu cống hiến luôn là "đặc sản" mỗi khi hai cái tên này đối đầu nhau.

Nhìn lại những màn so tài giữa hai đội, khán giả khó có thể quên được sự giằng co nghẹt thở về mặt chiến thuật. Thể Công Viettel với bản sắc của một đội bóng áo lính giàu truyền thống, sở hữu dàn tuyển thủ quốc gia chất lượng như Khuất Văn Khang hay Phan Tuấn Tài, luôn chủ động áp đặt lối chơi nhờ khả năng kiểm soát tuyến giữa và những pha hãm thành đa dạng.

Trong khi đó, PVF-CAND lại là một đối thủ vô cùng lỳ lợm. Họ sẵn sàng chủ động lùi sâu, bịt kín các khoảng trống ở trung lộ để chờ thời cơ tung ra những đòn phản công chớp nhoáng dựa vào tốc độ của các mũi nhọn như Thanh Nhàn hay sự già rơ của các cựu binh. Thực tế lúc này cũng không cho phép đội khách có thể chơi sòng phẳng với đối thủ. Họ phải chọn cách tiếp cận đó để níu giữ ít nhất hy vọng giành được 1 điểm.