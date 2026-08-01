Trực tiếp Thái Lan vs Malaysia 0-0 (H1): Thế trận giằng co

TPO - Khoảng 15 phút đầu hiệp 1 diễn ra trong thế giằng co giữa Thái Lan và Malaysia. Cả hai đội đều chưa tạo được cơ hội nào thực sự nguy hiểm.

report Thái Lan đang tăng tốc 18': Sau thời gian đầu trầy trật, Thái Lan bắt đầu tổ chức các pha lên bóng ở 2 cánh khá ăn ý. Tuy nhiên, nó chưa đủ để khiến hàng thủ Malaysia bị xộc xệch. report Sumareh đang làm khổ hàng thủ Thái Lan 12': Sumareh lấy bóng rồi tăng tốc, xâm nhập vào hàng thủ Thái Lan. Pha nước rút ấy không thể giúp Malaysia mang về bàn thắng khi bên trong, Sarach đã kịp phá đường căng ngang của Sumareh. report Các pha lên bóng ở biên giúp Malaysia làm khó Thái Lan 7': Sự năng nổ của Sumareh ở biên phải giúp Malaysia liên tiếp đặt hàng thủ Thái Lan vào thế chống đỡ vất vả. Chí ít là Malaysia đang triển khai lối chơi tốt hơn Thái Lan. report Thái Lan đang gặp khó 5': Thời gian đầu, Malaysia đang chơi rất tốt. Sức càn lướt từ Sumareh khiến Thái Lan không thể tổ chức các pha tấn công một cách tuần tự. Thực tế là Malaysia đang kiểm soát hơn 60% thời gian bóng lăn. foul Trận đấu bắt đầu report Đội hình ra sân của Malaysia Endrick là sự vắng mặt duy nhất của tuyển Malaysia so với trận trước. Tiền vệ này dính chấn thương nặng và phải ngồi ngoài 3 tháng. report NHM và các cầu thủ Thái Lan đang đổ bộ đến sân report Đội hình ra sân của Thái Lan 11 cái tên đá chính của Thái Lan đều là tối ưu: Pathomakkakul, Weerawatnodom, Bihr Manue, Ratree Seksan, Jarunongkran, Sayriya, Sarach Yooyen, Burapha, Khamyok Kakana, Otton, Teerasak Poeiphimai.

Cuộc so tài giữa tuyển Thái Lan và Malaysia tại lượt trận thứ ba bảng B ASEAN Cup 2026 trên vận động Rajamangala được coi là trận "chung kết sớm" phân định ngôi đầu bảng. Cả hai ứng viên vô địch đều sở hữu phong độ ấn tượng cùng tham vọng lớn, tạo nên thế tương quan lực lượng đầy hấp dẫn và kịch tính.

Malaysia hiện nắm lợi thế tạm thời về mặt điểm số khi chễm chệ ở đỉnh bảng với 6 điểm tuyệt đối sau hai chiến thắng thuyết phục trước Myanmar (2-1) và Lào (4-0). Dưới sự dẫn dắt của HLV Tan Cheng Hoe, "Bầy hổ Malaya" duy trì lối chơi thực dụng, kỷ luật và đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống chuyển trạng thái nhờ dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng như Paulo Josue hay Ezequiel Aguero.

Tiền đạo 37 tuổi gốc Brazil, Paulo Josue, đang là ngòi nổ đáng sợ nhất khi ghi tới 3 bàn thắng từ đầu giải, sẵn sàng trừng phạt bất kỳ khoảng trống nào của hàng thủ đối phương.

Ở bên kia chiến tuyến, Thái Lan dù tạm xếp thứ hai với 3 điểm nhưng thi đấu ít hơn một trận và nắm trong tay lợi thế sân nhà. "Voi chiến" khởi đầu giải đấu tưng bừng bằng chiến thắng đậm 5-0 trước Lào, khẳng định bản lĩnh của nhà đương kim vô địch.

Dưới triều đại của HLV Anthony Hudson, Thái Lan tiếp tục phát huy triết lý kiểm soát bóng chủ động, phối hợp nhóm nhỏ và áp đặt thế trận. Tuyến giữa do nhạc trưởng Sarach Yooyen cầm nhịp kết hợp cùng sức trẻ của Kakana Khamyok mang lại sự cơ động và sáng tạo vượt trội.

Dù vắng bóng một số ngôi sao kỳ cựu, song chiều sâu đội hình và tính tổ chức lối chơi của người Thái vẫn được đánh giá nhỉnh hơn. Điều có thể gây ra khó dễ cho họ là lịch sử đối đầu. Malaysia từ lâu đã được xem là "khắc tinh" của bóng đá Thái Lan; trong 10 lần chạm trán gần nhất, Thái Lan chỉ giành được 3 chiến thắng, hòa 3 và chịu thua tới 4 trận.

Tốc độ phản công sắc bén cùng khả năng va chạm quyết liệt của Malaysia thường xuyên khiến hàng thủ đẩy cao của "Voi chiến" gặp bế tắc. Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai trường phái đối lập: một Thái Lan kiểm soát áp đảo và một Malaysia phòng ngự phản công chớp thời cơ. Đội nào sẽ tận dụng tối đa điểm mạnh của mình?