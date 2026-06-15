Trực tiếp Tây Ban Nha vs Cape Verde 0-0 (H1): Không vào!!! Tây Ban Nha lỡ cơ hội

report Tây Ban Nha luân chuyển bóng khắp mặt sân

Phút 17: Thống kê số lần chạm bóng từ WhoScored cho thấy "La Roja" đang phân phối đều ở mọi vị trí. Rodri vẫn là nơi nhận bóng nhiều nhất để điều tiết thế trận cho Tây Ban Nha. Sau 16 phút, Cape Verde vẫn thành công với thế trận chặt chẽ, gần như "đổ bê tông" ở sân nhà.