Trực tiếp Tây Ban Nha vs Cape Verde 0-0 (H1): Không vào!!! Tây Ban Nha lỡ cơ hội

Phút 44: Torres lại được trao cơ hội mười mươi nhưng cú sút không đủ đột biến để hạ thủ môn Cape Verde.
Phút 40: Cucurella đánh đầu chuyền cho Torres dứt điểm dội xà. Sau đó, thủ môn Cape Verde cứu thua xuất thần pha dứt điểm thứ 2 của Tây Ban Nha.
Phút 37: Cú sút của Pedri không thắng những đầu ngón tay của thủ môn Vozinha. Nếu ghi bàn, Tây Ban Nha bị hủy vì trước đó Cucurella việt vị. Nhưng Vozinha xứng đáng được tán thưởng.
Phút 36: Cầu thủ Cape Verde sút ngay từ giữa sân khi thấy Unai Simon đứng cao. Bóng đi thiếu lực và không trúng mục tiêu.
Phút 35: Đây là nhận định của chuyên gia Peter Smith trên Sky Sports. Smith cho rằng Cape Verde đang tổ chức cự ly đội hình tốt và phòng ngự kỷ luật.
Phút 31: Torres thả quả bóng cho Oyarzabal thoát xuống. Sau pha đỡ bước một hỏng của Oyarzabal, hậu vệ Cape Verde lập tức giải quyết tình huống. Từ đầu trận, Oyarzabal là người chơi mờ nhạt nhất của Tây Ban Nha.
Phút 29: Tân binh Real Madrid volley quyết đoán bằng chân không thuận đưa bóng đi vọt xà.
Phút 22: Biểu đồ nhiệt của 11 cầu thủ Tây Ban Nha thể hiện rõ điều này. Họ cầm bóng áp đảo nhưng chỉ đan lát qua lại từ giữa sân đến trước vùng cấm địa Cape Verde. "La Roja" chưa có nhiều tình huống tiếp cận 1/3 cuối sân Cape Verde.
Phút 20: Pha bóng thể hiện cho sự bế tắc của Tây Ban Nha. Ruiz sút từ khoảng cách gần 25m và không thành công.
Phút 17: Thống kê số lần chạm bóng từ WhoScored cho thấy "La Roja" đang phân phối đều ở mọi vị trí. Rodri vẫn là nơi nhận bóng nhiều nhất để điều tiết thế trận cho Tây Ban Nha. Sau 16 phút, Cape Verde vẫn thành công với thế trận chặt chẽ, gần như "đổ bê tông" ở sân nhà.
Phút 16: Khoảng trống mở ra cho Pedri ở khu vực "zone 14" nhưng cú sút quá nhẹ và đi đúng vị trí thủ môn Cape Verde đợi sẵn.
Phút 13: Khi cầm bóng tấn công, phương án duy nhất của Cape Verde là phất dài để rút ngắn thời gian tiếp cận khu vực cấm địa Tây Ban Nha. Đến nay, các đường chuyền của Cape Verde bị Tây Ban Nha hóa giải dễ dàng.
Phút 12: Tây Ban Nha có pha tấn công có nét đầu tiên ở trận này. Gavi tạt vào trong như Oyarzabal không kịp đánh đầu.
Phút 10: Đây là thống kê cụ thể sau 10 phút đầu trận. Tây Ban Nha cầm bóng và chuyền áp đảo, đây là cục diện được dự đoán trước. Tuy nhiên, Cape Verde đang thành công với thế trận phòng ngự nhiều tầng và rất chịu khó pressing.
Phút 6: Luôn có 2 cầu thủ Cape Verde sẵn sàng ập vào khi Tây Ban Nha cầm bóng. "La Roja" đang triển khai tấn công bằng những pha phất bóng dài.
Phút 2: Thế trận diễn ra đúng như dự đoán khi Tây Ban Nha nhanh chóng dâng cao đội hình và lấn lướt Cape Verde.
Truyền thông đưa tin các buổi tập cuối cùng của Tây Ban Nha trước World Cup 2026 có kết quả rất tốt. "La Roja" đã sẵn sàng bước vào trận đấu đầu tiên với điểm rơi phong độ tốt nhất.
Bên phía Tây Ban Nha, bộ đôi tiền đạo chạy cánh ngôi sao Lamine Yamal và Nico Williams đã hồi phục chấn thương và tập luyện trở lại. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, HLV Luis de la Fuente nhiều khả năng để họ dự bị.
Đại diện châu Phi có lực lượng mạnh nhất cho trận này. Điểm tựa hàng thủ của họ là trung vệ Logan Costa, thuộc biên chế Villarreal (Tây Ban Nha), vốn đã hiểu nhiều ngôi sao bên phía Tây Ban Nha. Trên hàng công, niềm hy vọng của đội tuyển nhỏ bé được đổ dồn vào kỷ lục gia ghi bàn Ryan Mendes (22 bàn cho ĐTQG).
: Cape Verde là quốc đảo chỉ có khoảng 600.000 dân và đây là lần đầu tiên trong lịch sử họ giành vé tham dự một vòng chung kết World Cup. Họ tiến đến giải đấu bằng việc vượt qua đối thủ mạnh Cameroon ở vòng loại.
Trận ra quân bảng H World Cup 2026 tại Atlanta chứng kiến màn so tài chênh lệch bậc nhất giải đấu giữa cựu vương Tây Ban Nha và tân binh Cape Verde. Đây cũng là lần đầu tiên hai đội chạm trán nhau trong lịch sử.
Thầy trò HLV Luis de la Fuente bước vào chiến dịch với quyết tâm xóa bỏ "dớp" bị loại sớm ở 3 kỳ World Cup gần nhất. "La Roja" đang duy trì phong độ cực kỳ ấn tượng với chuỗi 10 trận bất bại (7 chiến thắng), mới nhất là trận thắng Peru 3-1. Một chiến thắng áp đảo ngày mở màn là nhiệm vụ bắt buộc để họ tạo đà tâm lý trước khi đụng độ hai đối thủ khó nhằn hơn là Uruguay và Saudi Arabia.
Bên kia chiến tuyến, "Cá mập xanh" Cape Verde viết nên trang sử mới với lần đầu dự World Cup sau khi xuất sắc loại Cameroon ở vòng loại. Dù thua thiệt mọi mặt, đại diện châu Phi đang tràn đầy tự tin nhờ chuỗi 3 trận toàn thắng trước giải (gần nhất đè bẹp Serbia và Bermuda cùng tỷ số 3-0). HLV Bubista dự kiến sẽ giăng ra thế trận phòng ngự lỳ lợm nhằm chống đỡ sức ép khủng khiếp từ đối phương và chờ thời cơ để phản công.
Về nhân sự, Tây Ban Nha đón tin vui khi Lamine Yamal và Nico Williams đã bình phục nhưng khả năng cao chỉ ngồi dự bị. Do Victor Munoz bị quá tải, mũi đinh ba tấn công sẽ là Ferran Torres, Alex Baena và Mikel Oyarzabal. Tuyến giữa vẫn do Fabian Ruiz, Rodri và Pedri quán xuyến.
Trong khi đó, Cape Verde sở hữu đội hình hoàn toàn sung mãn. Họ đặt trọn niềm tin vào chốt chặn Logan Costa nơi hàng thủ và chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội bóng Ryan Mendes trên hàng công. Việc giành dù chỉ 1 điểm trước Tây Ban Nha đêm nay cũng sẽ tạo nên một "cơn địa chấn" chấn động lịch sử.