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Trực tiếp Tây Ban Nha vs Áo 0-0 (H1): Cucurella không được công nhận bàn thắng

Hương Ly
Hoàng Nguyên

TPO - Cucurella đã đưa được bóng vào lưới thủ môn Schlager nhưng bàn thắng không được công nhận do đồng đội của anh gây sức ép, hạn chế tầm hoạt động của thủ môn tuyển Áo.

report Tây Ban Nha không được công nhận bàn thắng

Phút 30: Cucurella đã đưa được bóng vào lưới thủ môn Schlager nhưng bàn thắng không được công nhận do đồng đội của anh gây sức ép, hạn chế tầm hoạt động của thủ môn tuyển Áo.

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report Áo chưa có pha dứt điểm nào

Phút 22: Cho đến thời gian nghỉ tiếp nước giữa hiệp, tuyển Áo vẫn chưa có cú dứt điểm nào về phía khung thành Tây Ban Nha. Trong khi đó, con số này bên phía đội bóng áo đỏ là 3, trong đó có 1 lần trúng đích. Tây Ban Nha cũng kiểm soát bóng chiếm 56%.

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report Tuyển Áo gặp khó

Phút 15: Sự hoạt động tích cực ở hai cánh của Tây Ban Nha khiến hàng thủ Áo gặp nhiều khó khăn.

report Bóng đi chệch cột dọc tuyển Áo

Phút 8: Từ quả phạt góc bên cánh trái của Baena, Laporte bật cao đánh đầu cận thành đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành của Áo.

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Laporte tiếc nuối sau pha đánh đầu hỏng ăn
report Tây Ban Nha chiếm ưu thế

Đúng như dự đoán, các cầu thủ Tây Ban Nha sớm chiếm ưu thế và tổ chức tấn công sang phần sân đội tuyển Áo. Tuy nhiên với hệ thống phòng ngự tổ chức tốt, các cầu thủ Áo không dễ dàng để đối thủ gây sức ép lên khung thành đội nhà.

start Trận đấu bắt đầu
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Đội tuyển Tây Ban Nha bước vào vòng 32 đội World Cup 2026 với tư cách nhất bảng H, mang trên vai sứ mệnh xua tan "bóng ma" không thắng ở vòng knock-out suốt 16 năm qua. Trong khi đó, tuyển Áo vừa tạo nên khoảnh khắc lịch sử khi kết thúc 72 năm mòn mỏi chờ đợi tấm vé đi tiếp nhờ cú đánh đầu gỡ hòa phút 96 của Sasa Kalajdzic.

Phong độ và lịch sử lúc này đều vinh danh sức mạnh của Tây Ban Nha. "La Roja" phô diễn sự lỳ lợm đáng sợ khi nối dài chuỗi bất bại lên con số 34 trận trên mọi đấu trường, đồng thời cân bằng kỷ lục giữ sạch lưới 4 trận liên tiếp tại World Cup.

Trái ngược sự kiên cố đó, hệ thống phòng ngự của tuyển Áo lại bộc lộ tử huyệt khi để thủng lưới 12 trận World Cup liên tiếp tính từ năm 1982. Tiếng nói quá khứ cũng quay lưng với đại diện Trung Âu, bởi họ chưa từng đánh bại Tây Ban Nha trong suốt 36 năm qua và từng nếm mùi thảm bại 1-5 ở lần đụng độ gần nhất.

Hướng tới trận cầu sinh tử, huấn luyện viên De la Fuente phải đối mặt với cơn bão chấn thương khi Yeremy Pino, Nico Williams và Victor Munoz đều bỏ ngỏ khả năng ra sân. Vị thuyền trưởng này nhiều khả năng sẽ trao hành lang cánh trái cho Alex Baena, đồng thời tạo ra cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Fabian Ruiz, Dani Olmo và Gavi ở khu trung tuyến.

Bên kia chiến tuyến, tuyển Áo nhận cú hích tinh thần cực lớn khi hai thủ lĩnh Marko Arnautovic và David Alaba kịp thời bình phục chấn thương. Huấn luyện viên Rangnick dự kiến tiếp tục cất giữ Kalajdzic trên băng ghế dự bị, biến tiền đạo cao kều này thành quân bài tẩy sẵn sàng tung đòn kết liễu đối thủ trong hiệp hai.

Hương Ly
Hoàng Nguyên
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