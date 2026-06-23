Trực tiếp Pháp vs Iraq 1-0 (hết H1): Hiệp 1 kết thúc

Tời mưa rất to và có sấm sét tại Philadelphia trong thời gian nghỉ giữa hiệp, điều đó có nghĩa là hiệp hai sẽ bắt đầu muộn hơn so với kế hoạch. Theo quy định, cần có khoảng thời gian 15 phút kể từ lần sét đánh cuối cùng trước khi các cầu thủ quay lại sân và khởi động trong 15 phút.
Như vậy, hiệp hai trận đấu có thể bị chậm trễ khoảng 30 phút hoặc lâu hơn.
Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 1-0 nghiêng về ĐT Pháp, sau pha lập công của Mbappe. Iraq đã chơi đầy cố gắng nhưng rõ ràng, rất khó để làm nên bất ngờ trước Les Bleus.
Phút 42: Trời đang mưa rất to tại Philadenphia Stadium. Trước đó đã có mối lo ngại về việc cơn bão đổ bộ và trận đấu có khả năng bị hoãn vì dông sét.
Phút 39: Từ khoảng cách rất xa, Mbappe quyết định sút ngay khi phát hiện thủ môn Iraq dâng cao. Tuy nhiên bóng đi vọt xà khá xa.
Phút 32: Iraq đã chơi tốt hơn sau phút nghỉ ngắn và thực hiện 2 pha dứt điểm, trong khi Pháp cầm bóng nhưng không tạo nên những tình huống đặc biệt nguy hiểm.
Phút 28: Ngay lập tức Al Hamadi đã có cơ hội lập công. Anh đánh đầu sau quả tạt của Merchas Doski, nhưng lại đưa bóng đi chệch cột dọc.
Phút 26: Al Hamadi vào sân thay cho Hussein, người rời sân trong tình trạng chấn thương.
Phút 23: Trước khi bước vào thời gian nghỉ uống nước, Pháp cầm bóng tới 67% và tung ra 5 cú dứt điểm, với 1 trong số đó trở thành bàn thắng. Tuy nhiên cũng phải nói, các cơ hội của Les Bleus chưa thực sự rõ ràng và bàn mở tỷ số đến từ khoảnh khắc chói sáng cá nhân của Mbappe.
Phút 17: Sau khi Messi vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn mọi thời đại của World Cup với 18 bàn, Mbappe lập tức trả lời khi có bàn thứ 15.
Phút 14: Pháp cầm bóng áp đảo và Mbappe, Olise hay Demble liên tục di chuyển, hoán đổi vị trí.
Cuối cùng điều gì đến cũng phải đến. Mbappe đã ghi bàn mở tỷ số sau cú sút rất căng từ rìa vòng cấm.
Phút 8: Thêm một cơ hội cho Pháp nhưng Mbappe dứt điểm chệch cột dọc. Les Bleus khởi đầu đầy mạnh mẽ và đây chắc chắn là một đêm dài với đại diện châu Á Iraq.
Phút 6: Al Ammari của Iraq đã phải nhận thẻ sau tình huống phạm lỗi với Mbappe.
Phút 2: Manu Kone đưa bóng vào từ cánh trái và Mbappe băng vào nhưng không thể tiếp cận. Trái bóng cắt qua cầu môn Iraq.
Phút 1: Trọng tài Drew Fischer (Canada) đã nổi còi bắt đầu trận đấu giữa Pháp và Iraq tại sân Philadelphia.
Iraq là đội giao bóng.
Đây sẽ là trận đấu thứ 100 của Kylian Mbappe cho đội tuyển Pháp. Tại World Cup, chỉ có ba cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng hơn Mbappe (14 bàn), là Lionel Messi (18), Miroslav Klose (16) và Ronaldo của Brazil (15).
Đá chính: Basil, Hussein Ali, Tahseen, Hashim, Doski, Al Ammari, Ismail, Bayesh, Iqbal, Qasem, Hussein.
Dự bị: Talib, Hassan, Sulaka, Younis, Amyn, Al Hamadi, Mohanad Ali, Yousif, Hasan, Jasim, Yakob, Sher, Farji, Saadoun, Putros.
Đá chính: Maignan, Digne, Saliba, Upamecano, Kounde, Rabiot, Kone, Barcola, Dembele, Olise, Mbappe.
Dự bị: Samba, Risser, Gusto, Tchouameni, Thuram, Kante, Konate, Zaire Emery, Theo Hernandez, Doue, Lucas Hernandez, Mateta, Cherki, Akliouche, Lacroix.
Pháp đã có màn ra quân ấn tượng khi đánh bại Senegal trong trận đấu Kylian Mbappe vượt qua Olivier Giroud để trở thành tuyển thủ Pháp ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại, đồng thời cũng xô đổ kỷ lục của Just Fontaine về số bàn thắng tại World Cup.
Tuy nhiên Les Bleus vẫn phải chấp nhận vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng do Na Uy giành chiến thắng đậm hơn trước Iraq. Điều này buộc thầy trò Deschamps đặt mục tiêu bắn phá đối thủ yếu nhất bảng Iraq nhằm cạnh tranh ngôi đầu. Đây không phải nhiệm vụ khó bởi hàng công của Pháp rất mạnh, được tạo nên bởi nhiều ngôi sao thượng thặng.
Ngược lại, Iraq vừa nhận tới 4 bàn thua trước Na Uy và vẫn chưa có được điểm nào tại đấu trường World Cup sau 3 trận vòng bảng toàn thua năm 1986.
Ở trận ra quân, Pháp khởi đầu khá chật vật nhưng sau khi Didier Deschamps điều chỉnh chiến thuật, cỗ máy ghi bàn hạng nặng đã lập tức khai hỏa. Hiện Les Bleus đã nổ súng 14 trận liên tiếp, trong đó có 13 trận ghi nhiều hơn một bàn thắng.
Pháp cũng sở hữu chuỗi trận vô cùng ấn tượng, khi giành chiến thắng 10/12 trận đã qua (còn lại hòa 1 thua 1). Ngược lại, Iraq không thắng 3 trận gần nhất (thua 2 hòa 1).