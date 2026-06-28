Trực tiếp Panama vs Anh 0-0 (H2): Hiệp 2 bắt đầu

foul Hết hiệp 1. Panama 0-0 Anh

45+3': Hiệp một kết thúc với tỷ số hoà 0-0. Tuyển Anh vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn giành ngôi đầu bảng L.

Ở trận đấu cùng giờ, Croatia đang dẫn Ghana 1-0 và tạm thời vươn lên vị trí số một.