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Trực tiếp Panama vs Anh 0-0 (H2): Hiệp 2 bắt đầu

Tam Vịnh
Hoàng Nguyên
Trọng Đạt

TPO - Hiệp một kết thúc với tỷ số hoà 0-0. Tuyển Anh vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn giành ngôi đầu bảng khi ở trận đấu cùng giờ, Croatia đang dẫn Ghana 1-0 và tạm thời vươn lên vị trí số một.

report Hiệp hai bắt đầu!

Hai đội chưa có sự thay đổi nhân sự sau giờ nghỉ.

report Thống kê hiệp 1
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foul Hết hiệp 1. Panama 0-0 Anh

45+3': Hiệp một kết thúc với tỷ số hoà 0-0. Tuyển Anh vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn giành ngôi đầu bảng L.

Ở trận đấu cùng giờ, Croatia đang dẫn Ghana 1-0 và tạm thời vươn lên vị trí số một.

report Rashford đá phạt thuận lợi

45+2': Từ quả đá phạt ở vị trí thuận lợi, cách khung thành Panama khoảng 25 m, Rashford tung cú cứa lòng đưa bóng cuộn qua hàng rào. Tuy nhiên, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

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time Bù giờ!

45': Hiệp 1 có 3 phút bù giờ!

report Tuyển Anh nôn nóng tìm bàn thắng

35': Anderson quyết định sút xa từ khoảng cách 25 m, nhưng cú cứa lòng của anh quá nhẹ và đi đúng vào vị trí của thủ thành Mosquera bên phía Panama.

report O'Reilly không thắng được thủ thành Panama

34': Hậu vệ trái O'Reilly của tuyển Anh có pha bật cao đánh đầu hướng về khung thành Panama từ khoảng cách chừng 12m. Tuy nhiên, cú đánh đầu thiếu lực nên thủ môn Mosquera dễ dàng bắt gọn.

report Croatia 1-0 Ghana

Ở trận đấu cùng giờ bảng L, Croatia đã mở tỷ số trước Ghana tại Philadelphia nhờ pha lập công của Petar Sucic ở phút 31.

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report Panama gây sóng gió

29': Xuất phát từ một pha ném biên rất mạnh của Panama, hàng thủ tuyển Anh không thắng được trong pha không chiến, tạo cơ hội để Harvey dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành tuyển Anh.

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report Thủ thành Pickford cứu thua

26': Hai đội vừa trở lại sau quãng nghỉ, thủ thành Pickford đã lập tức phải trổ tài cứu thua cho tuyển Anh. Rodriguez tung cú sút từ góc hẹp, nhưng thủ môn của tuyển Anh khép góc chuẩn xác, kịp thời cản phá để giải nguy.

report Hai đội nghỉ tiếp nước

23': Hai đội bước vào quãng nghỉ tiếp nước giữa hiệp 1, dù trời đang mưa rất to.

report Lại là Saka

22': Rogers của tuyển Anh di chuyển thông minh, thoát xuống phía sau hàng thủ Panama trước khi trả ngược thuận lợi cho Saka ở khoảng cách khoảng 15 m. Tuy nhiên, cú dứt điểm của cầu thủ này đã bị hậu vệ Panama kịp thời chặn lại.

report Panama lỡ cơ hội

16': Từ đường chuyền của Martinez, Rodriguez có cơ hội xử lý trong vòng cấm nhưng khống chế bóng không tốt, giúp tuyển Anh thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

report Cơ hội cho Saka

9': Anderson thực hiện quả phạt góc bên cánh phải cho tuyển Anh. Thủ môn Mosquera băng ra đấm bóng giải nguy, nhưng vô tình đưa bóng đến đúng vị trí của Saka. Cầu thủ này lập tức tung cú dứt điểm, song bóng đi chệch khung thành khá xa.

report Rashford sút xa

7': Rashford của tuyển Anh đi bóng bên cánh trái rồi tung cú dứt điểm chìm rất căng rìa vòng cấm. Tuy nhiên, thủ môn Mosquera của Panama đã đổ người cản phá, đẩy bóng đi hết đường biên ngang.

report Không được!

4': Harry Kane mở bóng sang cánh đối diện cho đồng đội, nhưng đường chuyền đi quá sâu, khiến tuyển Anh lỡ mất cơ hội tổ chức tấn công.

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report Tình huống đáng chú ý đầu tiên

1': Ngay ở giây thứ 10 sau tiếng còi khai cuộc, Panama đã tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Từ một đường chuyền dài, Guehi xử lý lúng túng, tạo điều kiện để bóng rơi đến chân Rodriguez. Tiền vệ của Panama lập tức tung cú sút chìm, nhưng bóng đi đúng vị trí thủ thành Pickford.

foul Trận đấu bắt đầu

1': Panama là đội giao bóng trước.

report Bầu không khí trên sân
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anh-vs-panama-khan-gia-2.jpg
report Đội hình xuất phát Panama

Mosquera, Murillo, Cordoba, Escobar, Harvey, Andrade, Gutierrez, Martinez, Jose Rodriguez, Barcenas, Tomas Rodriguez

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report Đội hình xuất phát Anh

Pickford, O'Reilly, Guehi, Konsa, Quansah, Anderson, Rogers, Bellingham, Saka, Kane, Rashford

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Cục diện bảng L lúc này đã có sự phân hóa rõ rệt. Đội tuyển Anh đang dẫn đầu bảng với 4 điểm sau hai lượt trận (thắng Croatia 4-2 và hòa Ghana 0-0), xếp trên Ghana nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Ở chiều ngược lại, Panama chưa giành được điểm số nào sau hai thất bại tối thiểu 0-1 trước Ghana và Croatia, qua đó chính thức bị loại khỏi giải đấu.

Với 4 điểm trong tay, Tam sư chỉ cần một kết quả hòa trước Panama là chắc chắn có vé vào vòng 32 đội. Tuy nhiên, tham vọng của thầy trò Thomas Tuchel chắc chắn không dừng lại ở đó. Anh bắt buộc phải hướng đến một chiến thắng, thậm chí là thắng đậm, để lấy vị trí dẫn đầu bảng L.

Việc giành ngôi nhất bảng mang ý nghĩa chiến lược cực kỳ quan trọng. Nếu không may rơi xuống vị trí nhì bảng, đội tuyển Anh có nguy cơ rất cao phải chạm trán đối thủ sừng sỏ là Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo ngay tại vòng loại trực tiếp. Ngược lại, vị trí dẫn đầu sẽ giúp họ gặp một đội xếp thứ 3 có thành tích tốt, mở ra con đường rộng mở hơn tiến vào vòng 16 đội, nơi đồng chủ nhà Mexico có thể đang chờ đợi.

Về phía Panama, họ bước vào trận đấu này với tâm lý không còn gì để mất. Panama đã chính thức bị loại và không còn cơ hội cạnh tranh với Anh, Ghana hay Croatia. Tuy nhiên, không vì thế mà đại diện CONCACAF buông xuôi. Trận đấu này là cơ hội cuối cùng để họ tìm kiếm điểm số đầu tiên, hoặc ít nhất là một bàn thắng danh dự tại kỳ World Cup năm nay.

Tam Vịnh
Hoàng Nguyên
Trọng Đạt
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