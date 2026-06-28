Trực tiếp Nam Phi vs Canada, 02h00 ngày 29/6: Tấm vé đầu tiên vào vòng 1/8

TPO - Đêm nay, tấm vé đầu tiên vào vòng 1/8 World Cup 2026 sẽ được xác định khi Nam Phi chạm trán chủ nhà Canada. Với cả hai, đây đều là những dấu mốc lịch sử.

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Trận đấu này sẽ là trận đấu đầu tiên kể từ World Cup 2002 có hai quốc gia lần đầu tiên vượt qua vòng bảng gặp nhau ở vòng loại trực tiếp.

Do chỉ đứng thứ hai bảng B, Canada đã mất lợi thế sân nhà ở vòng 32, buộc phải di chuyển xuống phía nam đến California. Tuy nhiên, Canucks vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ tại sân vận động SoFi, khi họ bước vào trận đấu gặp Nam Phi ở vòng 1/16.

Thất bại đáng tiếc trước Thụy Sĩ ở trận cuối vòng bảng không làm lu mờ chiến dịch vòng bảng ấn tượng của Canada, khi họ giành được chiến thắng đầu tiên tại World Cup với kết quả áp đảo 6-0 trước Qatar.

Nam Phi không thể hiện được quá nhiều trong ba trận đấu đầu tiên, chỉ ghi được 2 bàn thắng nhưng vẫn giành được 4 điểm - bằng với Canada. Trong đó, họ làm nên cú sốc khi Thapelo Maseko ghi bàn quyết định làm nên trận thắng trước Hàn Quốc. Tuy nhiên Bafana Bafana vẫn là đội bóng thiếu chiều sâu và chất lượng đáng kể. Mặc dù vậy họ vẫn là một đối thủ khó chơi, đủ để Canada phải cẩn trọng trước những rủi ro tiềm tàng.

Canada không sở hữu nhiều tài năng đẳng cấp thế giới, song lại có hỏa lực mạnh hơn nhiều so với Nam Phi. Jonathan David đang có một giải đấu hay và Cyle Larin cũng ghi được nhiều bàn thắng, hình thành bộ đôi tấn công ăn ý. Với sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ, đội đồng chủ nhà đủ sức giành vé đi tiếp.