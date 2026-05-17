Trực tiếp MU vs Nottingham, 18h30 ngày 17/5: 'Mở tiệc' mừng Carrick ký hợp đồng mới

TPO - Chiến thắng trước Nottingham sẽ là món quà tuyệt vời cho Michael Carrick, người chuẩn bị ký hợp đồng chính thức để dẫn dắt dài hạn MU.

report Đội hình xuất phát Nottingham
report Đội hình xuất phát Man Utd

Lần cuối cùng Casemiro chơi trên sân Old Trafford trong màu áo MU, trước khi chia tay Quỷ đỏ. Các cầu thủ MU sẽ làm mọi cách để giúp đội trường Bruno Fernandes cân bằng kỷ lục kiến tạo.

MU chuẩn bị bước vào trận đấu đầy giông bão ở vòng áp chót Premier League khi họ tiếp đón Nottingham Forest trên sân nhà Old Trafford. Lịch sử đang chống lại Quỷ đỏ, bởi họ không thắng Nottingham ở ba lần chạm trán gần nhất. Đáng chú ý, "The Tricky Trees" từng tạo nên cơn địa chấn khi quật ngã MU 3-2 ngay tại Old Trafford mùa trước.

Nottingham Forest càng củng cố thêm sự tự tin bằng phong độ rực sáng ở giai đoạn cuối mùa. Thầy trò HLV Vítor Pereira vừa cầm hòa Newcastle 1-1, qua đó thiết lập chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp – thành tích tốt nhất của CLB kể từ mùa giải 1995/96. Đội khách đã sớm chốt sổ tấm vé trụ hạng và hiện đang phô diễn sức mạnh tấn công đáng sợ mỗi khi rời xa tổ ấm. Chỉ tính riêng 3 chuyến làm khách gần nhất tại Premier League, các chân sút Forest nã vào lưới đối phương tới 11 bàn và chỉ lọt lưới 1 lần.

Đối mặt với thế lực đang lên này, MU sẽ lấy Old Trafford làm điểm tựa, nơi họ chỉ thua đúng một trận sân nhà cuối cùng trong suốt 18 năm qua. HLV tạm quyền Michael Carrick đang ghi điểm mạnh mẽ khi giúp Quỷ đỏ duy trì mạch 4 trận bất bại, qua đó nắm chắc vị trí thứ ba cùng tấm vé dự Champions League. Tuy nhiên, hàng công của họ vừa trải qua một ngày im tiếng khi hòa Sunderland 0-0, chính thức đứt mạch 23 trận liên tiếp nổ súng.

Trận tịt ngòi hiếm hoi đó cũng khiến nhạc trưởng Bruno Fernandes lỡ nhịp trong cuộc đua xô đổ kỷ lục 20 kiến tạo của Thierry Henry và Kevin De Bruyne, khi anh hiện vẫn dậm chân ở con số 19. Bước vào trận đấu đêm nay, HLV Carrick tiếp tục gạch tên trung vệ Matthijs de Ligt do chấn thương lưng và có thể trao cơ hội cho Joshua Zirkzee nếu Benjamin Sesko vắng mặt. Về phần đội khách, HLV Pereira cũng mất bộ đôi hậu vệ Murillo và Ola Aina, nhưng Morgan Gibbs-White vẫn nén đau ra sân với chiếc mặt nạ bảo vệ.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play

