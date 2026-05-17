Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Trực tiếp Công an Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa, 19h15 ngày 17/5: Chào nhà vô địch?

A Phi
Tiểu Phùng

TPO - Trực tiếp Công an Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa, vòng 23 LP Bank V-League lúc 19h15 ngày 17/5 hôm nay. Công an Hà Nội sẽ chính thức lên ngôi vô địch nếu đánh bại Thanh Hóa.

truc-tiep.jpg

Sau các thất bại đáng tiếc ở đấu trường châu lục và Cúp Quốc gia, Công an Hà Nội dồn sức vào V-League và thể hiện phong độ không thể cản phá. Tính từ trận thua Hà Nội FC vào ngày 8/3, đội bóng ngành công an đã có 8 trận liên tiếp bất bại - trong đó thắng đến 7 trận.

Phong độ “hủy diệt” này giúp Công an Hà Nội bứt phá trên bảng xếp hạng, bỏ xa đội nhì bảng Thể Công Viettel 11 điểm chỉ sau 22 vòng đấu. Khoảng cách này đồng nghĩa với việc Công an Hà Nội sẽ lên ngôi sớm nếu đánh bại Đông Á Thanh Hóa vào tối nay. Khi đó, họ sẽ hơn Thể Công Viettel 14 điểm và chắc chắn vô địch khi đối thủ chỉ còn 4 trận đấu.

Ở hướng ngược lại, Đông Á Thanh Hóa vẫn đang trong giai đoạn vượt khó đầy ấn tượng. Bất chấp khó khăn về tài chính, đội bóng xứ Thanh đã bất bại 4 vòng gần nhất (thắng 2, hòa 2), qua đó chiếm được vị trí an toàn.

Trước vòng đấu này, Thanh Hóa đã hơn nhóm xuống hạng 7 điểm và gần như chắc chắn sẽ trụ hạng thành công. Đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của HLV Mai Xuân Hợp và các học trò.

Người hâm mộ cũng kỳ vọng Thanh Hóa tiếp tục duy trì quyết tâm hiện tại để tạo ra bất ngờ trên sân Công an Hà Nội, qua đó giúp cuộc đua vô địch tiếp diễn thêm ít nhất một vòng. Tất nhiên, điều này rất khó xảy ra nếu xét theo tương quan lực lượng và phong độ của hai đội.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

A Phi
Tiểu Phùng
#Công an Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa #trực tiếp Công an Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa #Công an Hà Nội #Đông Á Thanh Hóa

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe