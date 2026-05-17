Trực tiếp Công an Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa, 19h15 ngày 17/5: Chào nhà vô địch?

TPO - Trực tiếp Công an Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa, vòng 23 LP Bank V-League lúc 19h15 ngày 17/5 hôm nay. Công an Hà Nội sẽ chính thức lên ngôi vô địch nếu đánh bại Thanh Hóa.

Sau các thất bại đáng tiếc ở đấu trường châu lục và Cúp Quốc gia, Công an Hà Nội dồn sức vào V-League và thể hiện phong độ không thể cản phá. Tính từ trận thua Hà Nội FC vào ngày 8/3, đội bóng ngành công an đã có 8 trận liên tiếp bất bại - trong đó thắng đến 7 trận.

Phong độ “hủy diệt” này giúp Công an Hà Nội bứt phá trên bảng xếp hạng, bỏ xa đội nhì bảng Thể Công Viettel 11 điểm chỉ sau 22 vòng đấu. Khoảng cách này đồng nghĩa với việc Công an Hà Nội sẽ lên ngôi sớm nếu đánh bại Đông Á Thanh Hóa vào tối nay. Khi đó, họ sẽ hơn Thể Công Viettel 14 điểm và chắc chắn vô địch khi đối thủ chỉ còn 4 trận đấu.

Ở hướng ngược lại, Đông Á Thanh Hóa vẫn đang trong giai đoạn vượt khó đầy ấn tượng. Bất chấp khó khăn về tài chính, đội bóng xứ Thanh đã bất bại 4 vòng gần nhất (thắng 2, hòa 2), qua đó chiếm được vị trí an toàn.

Trước vòng đấu này, Thanh Hóa đã hơn nhóm xuống hạng 7 điểm và gần như chắc chắn sẽ trụ hạng thành công. Đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của HLV Mai Xuân Hợp và các học trò.

Người hâm mộ cũng kỳ vọng Thanh Hóa tiếp tục duy trì quyết tâm hiện tại để tạo ra bất ngờ trên sân Công an Hà Nội, qua đó giúp cuộc đua vô địch tiếp diễn thêm ít nhất một vòng. Tất nhiên, điều này rất khó xảy ra nếu xét theo tương quan lực lượng và phong độ của hai đội.